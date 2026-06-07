Karas Ukrainoje. Iš Kremliaus – netikėtas signalas: „Putino smegenys“ prabilo apie tai, kas laukia Rusijos

NATO šalys svarsto galimybę skirti Ukrainai 70 mlrd. eurų naujos karinės paramos. Apie šį planą, kuris turėtų būti paskelbtas kitą mėnesį Ankaroje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime, leidiniui „Politico“ pranešė keturi NATO diplomatai.
Jų teigimu, Vokietijos praėjusį mėnesį pateiktame pasiūlyme numatytas naujas mechanizmas, skirtas padidinti Ukrainai skiriamo finansavimo skaidrumą. Tokia iniciatyva atsirado kai kurioms valstybėms skundžiantis, kad jos neproporcingai daug prisideda prie paramos Kyjivui.
„Labai svarbu Ankaroje pasiekti tvirtą susitarimą dėl tolesnės būtinos paramos Ukrainai teikimo tvariu ir teisingesniu pagrindu“, – pažymėjo penktasis aukšto rango NATO diplomatas.
Parama Ukrainai bus vienas pagrindinių klausimų, svarstomų NATO lyderių susitikime liepos 7–8 dienomis.
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„Vyksta diskusijos dėl to, kaip ir toliau užtikrinsime stiprią NATO paramą Ukrainai bei sąžiningesnį naštos pasidalijimą tarp sąjungininkų“, – „Politico“ paaiškino NATO atstovas, kalbėjęs organizacijos vardu.
Tuo tarpu Ukrainos ambasadorė prie NATO Alena Getmanchuk leidiniui „Politico“ teigė, kad bet kokie nauji įsipareigojimai turėtų būti orientuoti į pagrindinius Kyjivo prioritetus – oro gynybą, investicijas į bepiločių orlaivių ir raketų gamybą bei didesnio nuotolio šaudmenis.
„Kol Ukraina negaus veiksmingų saugumo garantijų, galime remtis tik mūsų partnerių teikiamomis finansinėmis garantijomis“, – pridūrė ji.
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„Politico“ rašo, kad po to, kai praėjusį mėnesį sąjungininkai atmetė Marko Rutte pasiūlymą Ukrainos paramai skirti 0,25 proc. BVP, dabar svarstoma Vokietijos iniciatyva.
Tačiau, pasak trijų diplomatų, diskusijos dar yra ankstyvoje stadijoje. Vėliau šį mėnesį vyksiantis NATO gynybos ministrų susitikimas suteiks galimybę pasiekti susitarimą.
„Naujasis finansavimo tikslas nebus sudarytas vien iš naujų lėšų. Pagal šį pasiūlymą 30 mlrd. eurų būtų skirta iš jau suderintos dvejų metų trukmės 90 mlrd. eurų vertės Europos Sąjungos paskolos Ukrainai, o dar 40 mlrd. eurų būtų skiriama pagal dvišalius valstybių įsipareigojimus“, – pažymėjo du diplomatai.
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