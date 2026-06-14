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D. Trumpas: taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas per kelias valandas

2026 m. birželio 14 d. 20:37
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad taikos susitarimas su Iranu vis dar turėtų būti pasirašytas per kelias valandas, nepaisant Izraelio smūgio Beirutui, kuris, jo teigimu, atidėjo šį planą.
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„Tai viską sukrėtė. Dėl to pasirašymas atidėtas kelioms valandoms. Jis turėjo įvykti dabar. Dabar tai numatyta po kelių valandų“, – sakė D. Trumpas telefonu naujienų agentūrai „Axios“.
D. Trumpas supyko ant Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanjahu dėl smūgio Beirutui, sakydamas: „Tai taip blogai – negalėjau patikėti. Likus valandai iki susitarimo pasirašymo.“
Paleidęs keiksmažodžių virtinę, D. Trumpas „Axios“ pasakojo, kad įsiutęs išliejo pyktį ant B. Netanjahu po to, kai Izraelis sekmadienį smogė į Beiruto pietinius priemiestius, nužudydamas tris žmones, atsakydamas į, kaip teigė, „Hezbollah“ ugnį į šiaurės Izraelį.
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„Kam Bibi (Netanjahu) reikėjo surengti tą prakeiktą ataką?“ – sakė D. Trumpas „Axios“. – „Be galo supykau. Aš jam taip ir pasakiau. Jis visiškai nesusigaudo. Aš jam taip ir pasakiau.“
Teheranas tvirtina, kad bet koks susitarimas dėl karo nutraukimo turi apimti ir lygiagretų konfliktą Libane, kur Izraelis vykdo kampaniją prieš Irano remiamą judėjimą „Hezbollah“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Iranassusitarimas
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