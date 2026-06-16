D. Trumpas patvirtino, kad į Lenkiją nusiųs 5 tūkst. karių

Konservatorius K. Nawrocki, glaudžia besivienijantis su D. Trumpo judėjimu „MAGA“, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse JAV prezidento 80-ajam gimtadieniui paminėti.
Vizito metu jis ne tik stebėjo Baltuosiuose rūmuose surengtą kovos menų turnyrą, bet ir dalyvavo derybose dėl Lenkijos saugumo bei JAV karinių pajėgų dislokavimo jo šalyje ateities – atsiradus nežiniai dėl ilgalaikių Vašingtono įsipareigojimų Europai, šis klausimas sulaukė ypatingo dėmesio.
K. Nawrockio tarptautinės politikos biuro vadovas Marcinas Przydaczas pirmadienį pareiškė, kad D. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos.
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Sprendimas išvesti karius Lenkijai negalioja?
M. Przydacz teigė, kad D. Trumpas taip pat informavo K. Nawrockį, jog planuojamas JAV karinio kontingento Europoje mažinimas Lenkijai įtakos neturės ir kad jo viešai duotas pažadas nusiųsti į šalį dar 5 tūkst. JAV karių tebegalioja.
„Tai buvo dar kartą patvirtinta, taip pat ir vakarykščių derybų metu. Dabar belieka, kad Pentagonas ir Lenkijos gynybos ministerija šiuos pareiškimus paverstų konkrečiais strateginio ir planavimo lygmens sprendimais“, – žurnalistams sakė M. Przydaczas.
Gegužę D. Trumpas paskelbė, kad JAV į Lenkiją nusiųs dar 5 tūkst., o vos prieš keletą savaičių iki to Pentagonas netikėtai sustabdė įprastinę karinės brigados rotaciją šioje šalyje.
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JAV prezidentas savo sprendimą susiejo su K. Nawrockio pergale pernai vykusiuose Lenkijos prezidento rinkimuose. D. Trumpas prieš rinkimus parėmė K. Nawrockį, kurį rėmė ir pagrindinė Lenkijos dešiniųjų opozicinė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS). D. Trumpas dažnai remia konservatyvius užsienio šalių lyderius.
D. Trumpas savo garantijas Lenkijai išsakė tuo metu, kai Vašingtonas imasi mažinti kitose Europos šalyse savo pajėgų kontingentą, tokiais savo veiksmais keldamas nerimą NATO rytinio sparno sąjungininkams, kurie nuolatinį JAV kariuomenės buvimą senajame žemyne laiko esminiu veiksniu atgrasant Rusiją.
Praėjusį mėnesį Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos, kurioje dislokuota didžiausia JAV kariuomenės kontingento dalis Europoje, išvesti 5 tūkst. karių.
Durys – vis dar atvertos
Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę JAV karinę bazę ir, be kita ko, įrengti infrastruktūrą, skirtą kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį JAV karių buvimą šalyje.
M. Przydaczas teigė, kad „durys lieka atviros“ tolesniam Varšuvos ir Vašingtono bendradarbiavimui, įskaitant galimybę įkurti nuolatinę JAV karinę bazę Lenkijoje, tačiau pridūrė, kad dabar politinius pareiškimus turi papildyti praktiniai sprendimai.
„Viena yra tai, kad kariai atvyks į Lenkiją, bet mums taip pat reikia žinoti, kur jie bus dislokuoti, kurią bazę naudos ir kur bus apgyvendinti“, – sakė jis.
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