Norintiesiems pasivaikščioti Fudzijamos takais teks susimokėti 27 dolerių mokestį

Dėl rekordinio į Japoniją atvykstančių turistų skaičiaus imta baimintis, kad lankytojų būriai apspis ir aukščiausią šalies viršukalnę, kadaise buvusia ramia piligrimų lankoma vieta.

Pernai Jamanašio regione, kuriame ir stūkso Fudzijama, už galimybę pasivaikščioti populiariausiu šio veikiančio ugnikalnio pėsčiųjų maršrutu – Jošidos taku buvo įvestas 2 000 jenų (14 JAV dolerių) mokestis, prie kurio lankytojai galėjo prisidėti papildomomis aukomis.

Be to, nerimaudami dėl saugumo ir didingų Fudzijamos šlaitų gamtai daromos žalos, valdžios pareigūnai apribojo ir kiekvieną dieną minėtame take apsilankančių turistų bei internetu teikiamų užsakymų vizitams skaičių.

Šių metų liepą–rugsėjį apsilankymo Jošidos take mokestis bus dvigubinamas, be to, pirmadienį kaimyniniame Šizuokos regione buvo priimtas įstatymas, kuriuo trims jame esantiems ir pirmiau nemokamiems turistų takams taip pat buvo įvestas 4 000 jenų mokestis.

Aplinkos apsaugos ministerijos duomenimis, naujieji suvaržymai lėmė, kad turistų, mėginusių įkopti į Fudzijamą skaičius, 2023 m. siekęs 221 322, pernai sumažėjo iki 204 316.

Nors turistų skaičius yra gerokai mažesnis nei iki pandemijos, „200 000 žygeivių vis tiek yra daug“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino Šizuokos prefektūros atstovė Natsuko Sodeyama.

„Joks kitas Japonijos kalnas vos per du mėnesius nepritraukia tiek daug lankytojų. Todėl, norint pasirūpinti jų saugumu, būtini tam tikri apribojimai.“

Didžiąją metų dalį Fudzijamą dengia sniegas, tačiau vasaros naktimis saulėtekį pasitikti jo stačiais, uolėtais šlaitais kopia daugybė žmonių.

Šis kalnas simetriškais šlaitais yra įamžintas nesuskaičiuojamoje daugybėje meno kūrinių, tarp kurių yra ir Kacušikos Hokusajaus piešinys „Didžioji banga“. Paskutinis Fudzijamos išsiveržimas įvyko prieš maždaug 300 metų.