Talibanas uždraudė ir šachmatus: paaiškino, kodėl

Anksčiau Kabulio kavinėse, parkuose ir net restoranuose dažnai buvo galima sutikti žaidžiančius šachmatais.
„Kaip žmogus, mylintis šachmatus, buvau labai, labai nusivylęs šiuo draudimu, – portalui RFE/RL telefonu iš gimtosios Kundūzo provincijos šiaurės Afganistane atviravo Ahmadas. – Visada svajojau dalyvauti šachmatų turnyruose, tikėjausi bent jau keliauti po įvairias provincijas ir žaisti.“
Tačiau Talibano sporto direkcija pareiškė, kad šachmatai „skatina lošimus“, kurie islame yra griežtai draudžiami, todėl sportas yra sustabdomas iki tolimesnių nurodymų.
„Kol šie klausimai nebus išspręsti, šachmatai Afganistane išlieka uždrausti,“ – pareiškė agentūros atstovas Atalas Mashwanis.
Tai ne pirmas kartas, kai Talibanas uždraudžia šachmatus – tas pats įvyko ir per pirmąjį jų valdymą, kuris baigėsi 2001 m.
Tiesa, po 1979 m. islamo revoliucijos, kai Talibanas trumpam uždraudė šachmatus, jau 1988 m. draudimas buvo atšauktas, nustatant sąlygą, kad žaidimas nenaudojamas lošimams.
Šachmatų draudimas prisideda prie vis didėjančio sporto, meno ir laisvalaikio veiklų sąrašo, kurias Talibanas suvaržė nuo pat sugrįžimo į valdžią 2021 m. rugpjūtį.
2024 m. Talibanas uždraudė mišrius kovos menus (MMA), pavadinęs juos pernelyg žiauriais ir pavojingais. MMA buvo itin populiarūs tarp Afganistano jaunimo.
Moterys visiškai eliminuotos iš sporto – joms draudžiama lankytis sporto salėse, dalyvauti bet kokiose varžybose, netgi tik moterims skirti sporto klubai buvo uždaryti.
Uždrausta ir muzika – tiek per televiziją ar radiją, tiek per vestuves ir viešus renginius.
Nors Afganistane šachmatai niekada nebuvo tokie populiarūs kaip futbolas ar kriketas, tačiau vis tiek turėjo tvirtas tradicijas.
Per dvi dešimtis metų, kai Kabule veikė Vakarų remiama vyriausybė, Afganistano šachmatų federacija reguliariai organizuodavo tiek vyrų, tiek moterų turnyrus. Šachmatais žaidžiama ir neformaliai – kavinėse, parkuose, privačiuose susibūrimuose.
Tokio draudimo nėra nė vienoje kitoje musulmoniškoje šalyje, net ir religingoje Saudo Arabijoje ar Indonezijoje.