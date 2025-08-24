Atskleidė, kur keliauja šimtai kilogramų laiškų, skirtų popiežiui

Laiškai iš viso pasaulio, adresuoti Jo Šventenybei, parašyti grakščiu kursyvu, stambiomis didžiosiomis raidėmis arba sunkiai įskaitomu braižu, dėliojami į daugybę geltonų dėžių didžiuliame angare netoli Romos Fjumičino oro uosto.
Amerikietis Robertas Francis Prevostas buvo palyginti nežinomas dvasininkas, kol šįmet gegužės 8 d. buvo išrinktas pontifiku, kai mirė jo pirmtakas Pranciškus.
Dabar daugybė tikinčiųjų rašo jam laiškus ir prašo melstis už juos.
„Gausu vaikų laiškų, atvirukų. Nuostabu matyti, jog šiame skaitmeniniame amžiuje daug žmonių vis dar naudoja plunksnakotį, kad parašytų popiežiui“, – sakė rūšiavimo centro direktorius Antonello Chidichimo.
Spalvingais pašto ženklais pažymėti laiškai, kartais papuošti ranka pieštomis raudonomis širdelėmis, atkeliauja iš įvairiausių pasaulio vietų – pavyzdžiui, Andoros, Brazilijos, Kamerūno, Honkongo, JAV.
Po rūšiavimo mašina arba rankomis, jei ranka užrašytas adresas neiššifruojamas, laiškai mikroautobusu tą pačią dieną pristatomi į Vatikaną, esantį maždaug už 20 km.
Vatikane besilankantys piligrimai ir turistai taip pat gali parašyti popiežiui laiškus ir tiesiogiai – be pašto ženklo – palikti juos Vatikano pašte, kur jie surenkami keturis kartus per dieną.
„Daugelis tų, kurie palieka šiuos laiškus, atvyksta iš Pietų Amerikos ar Azijos, – sakė Vatikano centrinio biuro Šv.Petro aikštėje darbuotojas Nicola Vaccaro. – Jie daugiausia rašo prašydami pasimelsti už ligonį ar mylimą žmogų.“
Tarp laiškų ir siuntinių N.Vaccaro yra matęs ir Šventajam Tėvui atsiųstą pliušinį meškiuką.
Už mažiausios pasaulyje valstybės sienų laiškus sutelkia į vieną vietą ir rūšiuoja Valstybės sekretoriatas. Jis atlieka standartinį saugumo patikrinimą prieš pristatydamas juos artimiausiam popiežiaus ratui. Siuntėjai, nurodę savo adresą, gali tikėtis atsakymo iš Vatikano arba retais atvejais – ir iš paties pontifiko.
Leono XIV pirmtakas Pranciškus, irgi gaudavęs daugybę laiškų, į kai kuriuos atsakydavo pats. Jo asmeninis sekretorius pontifiko ranka rašytas pastabas nuskenuodavo ir išsiųsdavo elektroniniu paštu.
Parengta pagal AFP, ELTA inf.