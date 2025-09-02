Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisMarga planeta

Testas. Ką žinote apie Suomiją?

2025 m. rugsėjo 2 d. 17:20
Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje didelė Lietuvos dalis bent mintimis gyvens Suomijoje, kur Europos pirmenybių pirmojo etapo rungtynes žaidžia mūsų šalies krepšinio rinktinė.
Kad dar geriau įsijaustumėte į suomišką dvasią, siūlome pasitikrinti žinias apie Suomiją ir atsakyti į penkiolika klausimų apie šią šalį.
