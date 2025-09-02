Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Pasaulis
Marga planeta
2025 m. rugsėjo 2 d. 17:20
Testas. Ką žinote apie Suomiją?
2025 m. rugsėjo 2 d. 17:20
Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje didelė Lietuvos dalis bent mintimis gyvens Suomijoje, kur Europos pirmenybių pirmojo etapo rungtynes žaidžia mūsų šalies krepšinio rinktinė.
Daugiau nuotraukų (1)
Kad dar geriau įsijaustumėte į suomišką dvasią, siūlome pasitikrinti žinias apie Suomiją ir atsakyti į penkiolika klausimų apie šią šalį.
lrytas.lt testai
Testas
pasaulis
Rodyti daugiau žymių