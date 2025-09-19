Neeilinis sprendimas: istorinę bažnyčią nusprendė tiesiog pervežti

Bažnyčiai, kaip ir kitiems statiniams Kirunos senamiestyje, išaugo griūties rizika, nes kasmet vis didesniame gylyje vykdant kasimo darbus susilpnėjo gruntas.
1912 m. pastatyta impozantiška 672 tonų svorio Švedijos liuteronų bažnyčia – Kiruna Kyrka – atsidūrė 5 km nuo dabartinės vietos. Statinys į naująjį Kirunos centrą gabentas nuotoliniu būdu valdomomis platforminėmis priekabomis su 220 ratų pusės kilometro per valandą greičiu. Sudėtingai ir brangiai logistinei operacijai suplanuotos dvi dienos.
Aplink bažnyčią iškasta žemė ir padėtos didelės sijos pastatui perkelti ant priekabų. Vienas kebliausių etapų buvo pradžia – 1200 tonų svorio konvojus iki pagrindinio kelio turėjo pasukti ir nusileisti šlaitu.
18 tūkst. gyventojų turinčios Kirunos perkėlimas prasidėjo beveik prieš du dešimtmečius ir, kaip numatoma, tęsis dar kelerius metus, nors naujas miesto centras oficialiai atidarytas 2022 m. rugsėjį.
Skaičiuojama, kad vien bažnyčios perkėlimas kainuos apie 45 mln. eurų. Išlaidas padengs kasybos bendrovė LKAB.
Švedų architekto Gustafo Wickmano suprojektuotas įspūdingas 40 metrų aukščio statinys atspindi įvairius stilius. Jo dizainą, įskaitant ir klauptus, įkvėpė ir regiono čiabuviai samiai. Neogotikinį eksterjerą galima įžvelgti šlaitiniuose stoguose ir visose pusėse esančiuose languose.
Tamsus interjeras turi nacionalinio romantizmo elementų, o altoriaus paveikslas priskiriamas „art nouveau“ krypčiai.
Kirunoje iš viso perkeliami 23 kultūriniai objektai. Dideli ir sunkūs pastatai buvo gabenami ir seniau, bet paprastai tai būdavo daroma per uostus ar pramonines zonas, o ne per nedidelius miestus.
Šįsyk perkėlimo maršruto keliai buvo praplatinti nuo 9 iki 24 metrų ir išlyginti, procesas truko metus. LKAB bendrovė pasisiūlė išmokėti finansines kompensacijas visiems, kuriuos paveikė miesto perkėlimas, arba atstatyti jų namus ar pastatus.
Bažnyčios konstrukcija buvo nuodugniai ištirta siekiant kuo geriau apsaugoti jos kultūrines vertybes. Kelionei kruopščiai apvynioti altoriaus paveikslas su pasteliniu peizažu, kurį nutapė Švedijos princas Eugenijus (1865–1947), įkvėptas kelionių po Italijos Toskaną ir Vakarų Švediją, bei didieji vargonai su daugiau nei 2000 vamzdžių.
Parengta pagal AFP ir ELTA inf.