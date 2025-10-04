Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Skirtumai tarp Europos pietų ir šiaurės šalių stebina: o kaip atrodo Lietuva?

2025 m. spalio 4 d. 22:59
2024 m. ES jaunimas tėvų namus paliko vidutiniškai 26,2 metų. Nuo 2002 m. šis rodiklis svyravo nuo 26,1 metų 2019 m. iki 26,8 metų 2006 m.
Aukščiausias vidutinis amžius, 30 metų ir daugiau, fiksuotas Kroatijoje (31,3), Slovakijoje (30,9), Graikijoje (30,7), Italijoje (30,1) ir Ispanijoje (30,0). Žemiausi rodikliai registruoti Suomijoje (21,4), Danijoje (21,7) ir Švedijoje (21,9).
Viešų diskusijų apie būsto kainas fone duomenys rodo, kad jaunimą kiek labiau slegia būsto išlaidos. 2024 m. 9,7 proc. 15–29 m. jaunuolių būstui skyrė 40 proc. ar daugiau disponuojamų pajamų, kai visoje populiacijoje dalis siekė 8,2 proc.
Tarp ES šalių šis „būsto išlaidų naštos“ rodiklis ryškiai skyrėsi. Graikijoje jis siekė 30,3 proc., Danijoje 28,9 proc., o Nyderlanduose 15,3 proc., Vokietijoje 14,8 proc., Švedijoje 13,5 proc.; mažiausias jis buvo Kroatijoje (2,1 proc.), Kipre (2,8 proc.) ir Slovėnijoje (3,0 proc.).
Lietuvoje fiksuojamas 23,6 m. vidurkis, Latvijoje jis ženkliai didesnis – 26,6 m., tačiau estai tėvų namus palieka anksčiausiai – 22,4 m. amžiaus.
