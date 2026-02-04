Pasidalijo didvyrišku tėvo poelgiu: šoko į ledinį ežerą gelbėti berniuko

Vaizdo įraše matyti vyras, kuris per ploną ledo sluoksnį nuropojo iki pat ežero vidurio, kur buvo įstrigęs vaikas. Jis atsargiai judėjo per pavojingą atkarpą, stengdamasis kuo greičiau pasiekti berniuką.
Priartėjęs prie properšos, vyras atsigulė ant pilvo, kad tolygiai paskirstytų savo svorį ant ledo. Taip jis bandė sumažinti riziką, jog po juo taip pat įlūš ledas.
Berniukas buvo paniręs į ledinį vandenį ir pats nepajėgė išsikabaroti iš properšos. Pranešama, kad jis prieš tai žaidė su draugais ant užšalusio ežero.
Gelbėjimo akimirka
Neabejodamas nei akimirkos, geradaris nėrė gelbėti vaiko. Jis sugriebė berniuką, ištraukė jį iš vandens ir išstūmė link tvirtesnio ledo krašto.
Gelbėjimo metu vyras pats įlūžo į ledinį vandenį. Išlipti buvo sunku, nes ledas vis lūždavo po jo svoriu.
Kitas vyras taip pat atsigulęs ant pilvo nušliaužė per ledą ir padėjo gelbėtojui pasiekti krantą. Pakrantėje matyti sukrėsti praeiviai, sustoję ir stebintys pavojingą gelbėjimo operaciją.
Kinas tą dieną buvo parke su savo dukra, kai pamatė berniuką ežere. Skelbiama, kad berniukas nepaisė tėvų įspėjimų nežaisti ant ledo ir nuėjo iki pat ežero vidurio.
Pasiruošęs gelbėtojas
Vyras prisipažino, kad yra žiūrėjęs internete vaizdo įrašus apie gelbėjimo technikas ant ledo. Todėl jis akimirksniu padavė savo paltą dukrai ir be dvejonių žengė ant pavojingo ledo.
Jis žinojo, kad reikia gulėti horizontaliai ant ledo, kad kuo labiau paskirstytų kūno svorį. Taip jis bandė padidinti tikimybę, jog ledas atlaikys jo svorį ir jis spės pasiekti skęstantį berniuką.
„Pirmas pojūtis, kai įkritau į vandenį, buvo kaulus persmelkęs ledinis šaltis, mano kojos akimirksniu buvo apgaubtos geliančios, duriančios šalnos, ir aš šiek tiek išsigandau“, – prisiminė M. Banas.
Pamatęs, kad berniukui pavyko išropoti į saugesnę vietą, jis pats ėmė vis labiau vargti vandenyje.
„Mano kojos jau buvo visiškai nutirpusios“, – pasakojo M. Banas.
„Šiek tiek bijojau“, – vėliau prisipažino jis.
Ištrauktas į krantą, vyras dar maždaug pusvalandį praleido po karštu dušu, kad atšiltų ir atgautų jėgas. Ledinio vandens poveikis buvo toks stiprus, kad vyras dar kurį laiką jautė stingdantį šaltį kūne.
Tačiau pats kinas gelbėtojo ]titulo kratosi. „Vis dar negaliu priimti šio titulo, man atrodo, kad tiesiog padariau tai, ką padarytų dauguma žmonių, aš tiesiog tuo metu ten buvau“, – kukliai kalbėjo jis.
