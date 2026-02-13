Luvro muziejų persekioja prakeiksmas: šįkart užlieta viena lankomiausių galerijų

Vanduo patalpas užliejo Denono sparne, kuriame laikoma didelė italų ir prancūzų tapybos kolekcija.
Po įsilaužimo, streikų ir sukčiavimo skandalo dalis Luvro patalpų užliejamos vandeniu jau antrą kartą per tris mėnesius.
AFP pranešė, kad muziejuje trūkus vamzdžiui teko naktį kviesti ugniagesius. Luvro Denono sparne saugomi kai kurie vertingiausi muziejaus eksponatai, įskaitant garsiąją Leonardo Da Vinčio „Moną Lizą“.
Agentūrai DPA muziejaus atstovai pasakojo, kad trūkus techninėje patalpoje esančiam šildymo vamzdžiui išsiliejęs vanduo per naktį apgadino paveikslą ant lubų, kuris buvo nutapytas 1819-aisiais.
Lubose matyti įtrūkimai ir nusilupę dažai. Sustabdžius nuotėkį šiuo metu vertinama meno kūriniui padaryta žala. Vandens paveiktos patalpos kol kas lieka uždarytos.
Maždaug prieš du mėnesius vanduo užliejo senovės Egipto bibliotekoje esančias knygas ir dokumentus.
Luvras pastaraisiais mėnesiais ne kartą pateko į naujienų antraštes. Spalį dienos metu buvo įžūliai pavogti papuošalai, kurių vertė siekia 88 mln. eurų.
Gruodį šimtai muziejaus darbuotojų surengė streiką, protestuodami prieš personalo trūkumą, nepakankamus išteklius ir muziejaus struktūrinę būklę.
Ketvirtadienio vakarą prokuratūra pranešė, kad tarp devynių asmenų, kurie buvo sulaikyti antradienį dėl įtarimų bilietų pardavimo sukčiavimu, kuris, manoma, truko daugiau nei dešimtmetį, buvo ir ekskursijų vadovų bei du Luvro darbuotojai.
Luvro vertinimu, dėl sukčiavimo patirta žala sudaro daugiau kaip 10 milijonų eurų.