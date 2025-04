Svarbiausią pasaulio gynybos struktūrą drebina skandalai ir peštynės: kas vyksta P. Hegsetho valdomame Pentagone

Kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas gynybos ministru pasirinko P. Hegsethą, būsimieji pareigūnai žinojo, kad nepatyrusį „Fox News“ laidų vedėją reikės apsupti patyrusiais darbuotojais, galinčiais valdyti didžiausią šalies biurokratiją. Jie manė, kad P. Hegsethas bus parodomasis žirgas, o kiti vadovai padės Pentagonui dirbti toliau.

Įvyko priešingai. P. Hegsethas apsupo save patarėjais, kurie greitai virto įnirtingais varžovais dėl valdžios, o jų arši kova dabar virto keršto žaidimais, netikėtais atleidimais, kaltinimais nutekinimu ir gėdingomis antraštėmis, dėl kurių Pentagonas iširo, atitraukė dėmesį nuo D. Trumpo darbotvarkės ir galbūt sukėlė pavojų P. Hegsethui.

Daugelį administracijos nesutarimų lemia ideologiniai ar frakcijų skirtumai, skaldantys senosios mokyklos konservatorius nuo MAGA („Padaryti Ameriką vėl didžią“) lyderių ir „Pirmiausia – Amerika“ aktyvistų.

Panašu, kad šiuo atveju taip nėra. Tai „Politico“ patvirtino devyni dabartiniai ir buvę JAV gynybos departamento pareigūnai, taip pat kiti artimų nesutarimų dalyviai, kuriems buvo suteiktas anonimiškumas, kad galėtų aptarti jautrią politinę problemą. Artimiausi P. Hegsetho patarėjai privačiai kovojo dėl įtakos, sukeldami nepasitikėjimą ir žaidimus, kurie sukrėtė svarbiausią pasaulyje gynybos agentūrą.

Anksčiau nepranešto nesutarimo Pentagone mastas padeda paaiškinti chaosą, kuris pastarosiomis savaitėmis aptemdė Gynybos departamentą. Tai patvirtina skeptikų nuogąstavimus, kad P. Hegsethui trūksta vadovavimo patirties, kad galėtų vadovauti didelei organizacijai.

„Tiesiog tvyro didelė įtampa, yra daug nesantaikos, – sakė apie nesantaiką žinantis asmuo. – Ir daug žmonių bando įtvirtinti savo dominavimą srityje, kurioje tai labai sunku padaryti, nesusidorojant su kuo nors kitu.“

Pasak šaltinio, kova tapo tokia bjauri, kad P. Hegsethas įtarė, jog neseniai žiniasklaidai nutekinti faktai buvo jo vyresniųjų darbuotojų organizuotas bandymas, kad jų varžovai atrodytų blogai, – pastangos, dėl kurių sekretorius ir jo departamentas atsidūrė neigiamoje šviesoje.

Pagrindinė figūra buvo Joe Kasperas, atsistatydinęs P. Hegsetho personalo vadovas, kuris, anot su šiuo klausimu susipažinusių žmonių, sukūrė toksišką darbo kultūrą ir praėjusią savaitę suvaidino svarbų vaidmenį išstumiant tris aukščiausio rango Pentagono pareigūnus. Jų teigimu, šie atleidimai buvo bandymas sustiprinti valdžią. J. Kasperas neigė, kad elgėsi netinkamai ar yra kaip nors susijęs su atleidimais.

Kitoje pusėje buvo atleisti darbuotojai, patikimi P. Hegsetho sąjungininkai. Šie darbuotojai – vyresnysis patarėjas Danas Caldwellas, Pentagono personalo vadovo pavaduotojas Darinas Selnickas ir gynybos sekretoriaus pavaduotojo personalo vadovas Colinas Carrollas – buvo laikomi artimiausiais P. Hegsetho patarėjais ir tvirtina esantys nekalti.

„Turėjome žmonių, kurie turėjo asmeninių keršto planų prieš mus, – pirmadienio vakarą interviu Tuckeriui Carlsonui sakė D. Caldwellas. – Jie nukreipė tyrimą prieš mus.“

J. Kasperas interviu tvirtino, kad darė tai, ką jam liepė P. Hegsethas: pradėjo tyrimą dėl neseniai įvykusio informacijos nutekėjimo.

Pentagonas paneigė asmenybių susidūrimą, bet kitaip komentuoti „Politico“ atsisakė.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt tvirtino, kad atleisti pareigūnai nutekino informaciją žiniasklaidai ir kad Gynybos departamente buvo vykdoma „šmeižto kampanija“ siekiant pakenkti P. Hegsetho reputacijai.

„Nuo pat pirmos šios administracijos darbo dienos buvo aišku, kad neketiname toleruoti asmenų, kurie nutekino informaciją pagrindinei žiniasklaidai, ypač kai kalbama apie slaptą informaciją“, – sakė ji antradienį per spaudos susitikimą.

C. Carrollas, D. Caldwellas ir D. Selnickas atsisakė komentuoti „Politico“.

P. Hegsethas antradienį pavadino J. Kasperą „puikiu amerikiečiu“ ir patvirtino jį palaikantis. „Jis tikrai nėra atleistas, – dėstė jis laidoje „Fox & Friends“. – Laikui bėgant tu tiesiog darai pokyčius.“

Gynybos departamente – įstaigoje, kuri tradiciškai vengia demonstruoti šališkumą ar nukrypti nuo padorumo, – įsiplieskusi nesantaika prisideda prie daugybės žiaurių antraščių Pentagono vadovui.

P. Hegsethas vis dar susiduria su nuoskaudomis dėl to, kad nacionalinio saugumo vadovams per pokalbį programėlėje „Signal“, į kurį per klaidą buvo įtrauktas ir „The Atlantic“ redaktorius, nusiuntė slaptą informaciją apie karinius smūgius Jemene, šią savaitę pasirodė pranešimas, kad jis taip pat programėle siuntė slaptą informaciją savo šeimos nariams, ir dėl kelių kitų garsiai nuskambėjusių nesusipratimų.

„Pastate (Pentagone) vyksta visiškas krachas, ir tai iš tikrųjų atsiliepia sekretoriaus vadovavimui, – sakė su šiuo klausimu susipažinęs asmuo. – P. Hegsethas apsupo save kai kuriais žmonėmis, kurie nesirūpina jo interesais.“

Susirūpinimas dėl J. Kaspero vadovavimo Pentagonui prasidėjo beveik iš karto.

Ilgametis kaltinamojo respublikono Duncano Hunterio padėjėjas ir draugas J. Kasperas padėjo prižiūrėti jo biurą, kai Kalifornijos respublikono biurą sukrėtė virtinė skandalų. Tarp jų buvo įtarimai, kad D. Hunteris, dirbdamas Kongrese, nuolat daug gėrė.

Tyrėjai taip pat teiravosi apie jo santykius su jauna moterimi, dirbusia jo biure. Galiausiai jis buvo nuteistas 11 mėnesių kalėti už mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį. (2020 m. D. Trumpas jam suteikė malonę).

Vėliau J. Kasperas dirbo Valstybės saugumo departamente, kariniame jūrų laivyne ir oro pajėgose pirmojoje D. Trumpo administracijoje bei lobistu. Tačiau kritikai sako, kad naujame darbe Pentagone jis greitai susidūrė su problemomis.

Pasak trijų jo elgesį mačiusių žmonių, jis dažnai vėluodavo į susitikimus ir užsitarnavo prastą reputaciją, nes nesiimdavo jokių tolesnių veiksmų, kai atlikdavo svarbias užduotis. Kitas su jo vadovavimu susipažinęs asmuo sakė, kad jam „trūko susitelkimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų darbams atlikti“.

Nors kai kurie jį pažinoję žmonės teigia, kad jis buvo linksmas ir žavus, trys iš šių žmonių teigė, kad jis dažnai per susitikimus keikdavo pareigūnus ir karinius pareigūnus nuolat vadindavo žemesniu rangu.

O kartais J. Kaspero kritikų teigimu, jo vadovavimas atrodė beveik paaugliškas. Pasak dviejų susitikimuose dalyvavusių žmonių, viename aukšto lygio susitikime jis kolegoms vaizdžiai apibūdino savo tuštinimąsi.

Per tą susitikimą „jis atsisuko ir sakė: „Ar galiu visiems prie šio stalo pasakyti, kad prieš pat ateidamas čia aš ką tik nuleidau milžinišką š***?“, – „Politico“ pasakojo teigia du susitikime dalyvavę žmonės.

J. Kasperas sakė, kad ši istorija buvo ištraukta iš konteksto.

Pasak trijų su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, D. Selnickas kovo mėn. buvo paskirtas personalo vadovo pavaduotoju, kad išspręstų pastebėtas J. Kaspero vadovavimo problemas. Šie žmonės manė, kad D. Selnickas, ištikimas MAGA narys, prieš daugelį metų dirbęs su P. Hegsethu, kai šis vadovavo ne pelno siekiančiai grupei „Concerned Veterans for America“, galėtų vadovauti pagrindiniam biurui, jei reikalai su J. Kasperu pakryptų į blogąją pusę.

P. Hegsethas taip pat ėmė labiau pasikliauti D. Caldwellu, kuris taip pat dirbo su juo ne pelno siekiančioje organizacijoje ir turėjo bebaimio, tipiško vykdytojo reputaciją. Pasak trijų tuo metu Pentagone dirbusių žmonių, vadovų pasikeitimas sukėlė įtampą tarp J. Kaspero ir kitų.

„J. Kasperui nepatiko, kad tie vaikinai turėjo sekretoriaus pasitikėjimą, – sakė vienas su Pentagono pareigūnų santykiais susipažinęs asmuo. – Jam nepatiko, kad jie turėjo teisę vaikščioti į kabinetą ir jame lankytis. Jis norėjo, kad jie išeitų. Tai buvo kova peiliu.“

J. Kasperas neigė, kad turėjo kokių nors problemų su kitais vyresniaisiais patarėjais.

Įtampa tarp šios grupės dar labiau išaugo tik praėjusį mėnesį, kai įvyko keli nutekinimai, kurie visus Pentagone, o ypač P. Hegsethą, privertė sunerimti. J. Kaspero kritikai sako, kad jis pasinaudojo chaosu, norėdamas suvesti sąskaitas su kitais P. Hegsetho patarėjais, reikalaudamas ištirti informacijos nutekėjimą ir rodydamas pirštu į savo kolegas.

„Kai Dano Caldwellas ir Darino Selnickas vadovaujami P. Hegsetho perėmė daugelį jo pareigų, nesutarimai tarp Joe (Kaspero) ir jų dar labiau pagilėjo, – sakė vienas iš šaltinių. – Po kelių savaičių Joe pradėjo bandyti juos išstumti, matyt, blogai atsiliepdamas apie juos sekretoriui.“

Pasak dviejų jam artimų žmonių, P. Hegsethas ėmė jaustis vis labiau izoliuotas ir paranojiškas. Praėjusią savaitę visa tai pasivijo JAV gynybos sekretorių. Jis atleido kai kuriuos savo aukščiausio rango darbuotojus, manydamas, kad jie nutekino informaciją.

J. Kasperas iš mūšio išėjo sužeistas. Penktadienį „Politico“ pranešė, kad jis pasitraukia P. Hegsetho personalo vadovo pareigų ir pradeda eiti naujas pareigas.

Parengta pagal „Politico“ inf.