D. Trumpo susitikimas su V. Putinu gali būti spąstai: paaiškino, ko tikėtis iš lyderių susitikimo

Tačiau ar V. Putinas tiesiog vėl suka jį aplink pirštą?
D. Trumpo kunkuliuojantis nusivylimas V. Putinu, kuris aptemdė prezidento viltis tapti Nobelio premijos vertu taikdariu, išgaravo po to, kai jo pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį išėjo iš tris valandas trukusio susitikimo su Kremliaus vadovu.
D. Trumpas prognozavo, kad per kelias savaites įvyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas gali sustabdyti karą Ukrainoje, sakydamas, kad yra „labai didelė tikimybė, jog mes galime užbaigti ... to kelio pabaigą“.
Jo baikštumas labiau atitiko jo poziciją per kelias pastarąsias savaites, kai jis peikė „bjaurius“ Putino oro smūgius Kyjivui ir vadino pasaulio lyderį, kuriam visada stengėsi padaryti didžiausią įspūdį, „absoliučiai bepročiu“, rašo CNN.
Trečiadienį jis įspėjo, kad Maskvoje neįvyko „proveržis“. Tačiau jis vis tiek atrodė neįtikėtinai optimistiškai nusiteikęs, atsižvelgdamas į pastarojo meto Rusijos dronų ir raketų antskrydžius Ukrainoje, kurie buvo vieni intensyviausių iki šiol, ir į tai, kad per trejus kovos metus nėra jokių įrodymų, jog V. Putinas ketina užbaigti siaubingą karą.
D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad nuo pat atėjimo į valdžią sausio mėn. didžiulė pažanga neišvengiama – po to, kai pažadėjo, o paskui nesugebėjo užbaigti karo per 24 valandas.
Tačiau V. Putino priežastys tęsti karą yra daug įtikinamesnės už bet kokią paskatą, kurią D. Trumpas gali jam suteikti, kad jis jį nutrauktų.
„Manau, kad mes Vašingtone kartais nepakankamai įvertiname, kiek Kremlius yra investavęs į šio karo vedimą“, – sakė Rusijos ekspertas, Vokietijos Maršalo fondo Demokratijos saugumo aljanso vykdomasis direktorius Davidas Salvo. „Viso V. Putino režimo teisėtumas ir likimas grindžiamas ne tik šio karo užbaigimu Rusijos sąlygomis, bet ir jo tęsimu artimiausioje ateityje“, – pridūrė jis.
D. Salvo, buvęs Valstybės departamento pareigūnas, teigė: „Tiesiog nematau nieko, kas galėtų išjudinti ir pakeisti Kremliaus skaičiavimus.“
Ar yra vilties, kad šį kartą bus kitaip?
Vis dėlto sėkmingam taikdarystės procesui dažnai reikia, kad prezidentai rizikuotų. Ir jei D. Trumpui kaip nors pavyktų inicijuoti tikrą taikos procesą, jis išgelbėtų galimai tūkstančius gyvybių Ukrainos civilius gyventojus nusiaubusiame kare. Jis taip pat pasiektų svarbų laimėjimą JAV ir sau pačiam.
Taigi ar yra pagrindo optimizmui?
V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimas būtų didingas valstybingumo momentas ir suteiktų D. Trumpui seniai lauktą galimybę susitikti su Rusijos vadovu akis į akį ir pasitikrinti savo tikėjimą, kad asmeniškai jis gali pasinaudoti savo gebėjimais sudaryti sandorius ir užbaigti karą.
D. Trumpas taip pat siūlo surengti trišalį susitikimą, kuriame dalyvautų V. Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis – tai būtų svarbiausias diplomatinis susitikimas nuo neteisėtos Rusijos invazijos prieš trejus metus.
Rusija kol kas viešai nepatvirtino nė vieno iš šių aukščiausiojo lygio susitikimų. Maskva paprastai tokiems susitikimams ruošiasi kruopščiomis žemesnio lygio derybomis, kurias dažnai naudoja kaip vilkinimo taktiką, todėl ji gali pasipiktinti skubėjimu.
Tačiau dėl padidėjusio prezidento susitikimo azarto V. Putinas gali būti spaudžiamas padaryti bent kažką, ką D. Trumpas galėtų vadinti pergale. Tai gali būti susitarimas nutraukti civilių gyventojų oro atakas, net jei visiškos paliaubos ir taikos susitarimas gali užtrukti daug mėnesių. Tačiau Rusijos pažadai nutraukti ugnį dažnai nėra verti popieriaus, ant kurio jie parašyti.
Didelė pažanga taip pat patvirtintų naująją D. Trumpo strategiją, pagal kurią jis bando priversti V. Putiną susėsti prie derybų stalo, taikydamas bausmes, o ne liaupses. Gali būti ne sutapimas, kad akivaizdūs poslinkiai karo srityje įvyko tą dieną, kai D. Trumpas pareiškė, kad nustatys didelius muitus Indijai – vienai didžiausių Rusijos naftos, kuria finansuojamos karo pastangos, pirkėjų. Po dviejų dienų D. Trumpo laukia jo paties terminas, per kurį jis taip pat turės įvesti naujas sankcijas Rusijai dėl to, kad ši nepakluso jo reikalavimams nutraukti ugnį.
Trečiadienį Ukrainoje buvo jaučiamas retas optimizmas. „Atrodo, kad Rusija dabar labiau linkusi į paliaubas – spaudimas veikia“, – sakė V. Zelenskis savo naktiniame karo kreipimesi.
Priežastys nepasitikėti V. Putinu
V. Putinas gali žaisti tą patį seną žaidimą.
Per pirmuosius septynis D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesius jį pažemino tai, kad V. Putinas ignoravo jo pastangas siekti taikos ir pasityčiojo iš D. Trumpo teiginių, kad Rusijos vadovas nuoširdžiai nori taikos.
JAV prezidentas prisipažino, kad nežino, koks yra V. Putino žaidimas. „Kol kas negaliu atsakyti į šį klausimą“, – trečiadienį sakė jis žurnalistams. „Pasakysiu jums po kelių savaičių, o gal ir greičiau“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas gali bandyti bet kokį V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimą laikyti savaimine pergale. Tačiau jis suteiktų V. Putinui prizą, neužsitikrinęs kainos. Buvęs KGB pulkininkas leitenantas Kremliuje gali tikėtis, kad D. Trumpas mėgsta teatrališkas fotosesijas, kurios dažnai neduoda daug naudos. Pavyzdžiui, jo pirmosios kadencijos aukščiausiojo lygio susitikimai su tironu Kim Jong Unu nepadėjo užbaigti Šiaurės Korėjos branduolinės programos.
V. Putinas jau seniai yra sakęs, kad norėtų susitikti su D. Trumpu, kai tam bus tinkamas metas, o toks susitikimas, kuris primintų garsiuosius JAV ir Sovietų Sąjungos Šaltojo karo laikų aukščiausiojo lygio susitikimus, reikštų izoliuoto lyderio sugrįžimą į svarbiausią pasaulio diplomatijos sceną. Bet koks susitikimas atgaivintų prisiminimus apie Helsinkio aukščiausiojo lygio susitikimą pirmosios D. Trumpo kadencijos metu, kai V. Putinui stulbinamai sėkmingai pavyko manipuliuoti savo JAV kolega.
„Manau, kad V. Putinas į tai pažvelgs kaip į galimybę“, – trečiadienį CNN laidoje „The Source“ sakė buvęs D. Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas.
„Manau, kad jis žino, jog tyčia ar netyčia šiek tiek per toli pastūmėjo D. Trumpą, ir jis turės idėjų, kaip sugrąžinti reikalus į savo pusę“, – sakė J. Boltonas.
Svarbiausias klausimas – ką rusai pasiūlys kaip aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatą. Anksčiau JAV bandė susitarti dėl abiejų pusių oro atakų sustabdymo. Tai galėtų leisti ukrainiečiams palikti priešlėktuvines slėptuves. Tačiau platesnio masto paliaubų tikimybė atrodo menka. Atrodo, kad tikėtini dideli Maskvos vasaros puolimo proveržiai. Tad kodėl reikėtų nutraukti kovą dabar? V. Putinas gali laikyti šį naują įsipareigojimą D. Trumpui kaip laimėjimą daugiau laiko, kad galėtų okupuoti svarbiausias strategines žemes Rytų Ukrainoje.
Kitas galimas būdas būtų Rusijai įkalbėti D. Trumpą paskatinti jį atitraukti akis nuo Ukrainos – galbūt pažadėti derybas dėl branduolinės ginkluotės kontrolės susitarimo, kuris padidintų jo palikimą, arba kokį nors svarbų ekonominį bendradarbiavimą, kuris sužadintų D. Trumpo sandorių instinktus.
Ukraina taip pat turi būti išklausyta, ir ji bus atsargiai nusiteikusi, jei D. Trumpas grįš prie prorusiško taikos plano, kuris atitiktų Maskvos reikalavimus išlaikyti visas jos užgrobtas teritorijas Ukrainoje, taip pat galutinai atmesti Kyjivo narystę NATO. Maskva jau seniai bandė žaisti D. Trumpo skepticizmu dėl karo, skatindama JAV ir Kyjivo sąjungininkių Europoje susiskaldymą. Todėl buvo reikšminga, kad trečiadienį Europos lyderiai skambino D. Trumpui ir V. Zelenskiui.
Buvusio JAV Prezidento Ronaldo Reagano Šaltojo karo laikų maksima apie bendravimą su Maskva – „Pasitikėk, bet tikrink“ – atrodo keistai, turint omenyje V. Putino dviveidiškumą dėl karo. Trečiadienį V. Zelenskis turėjo taiklesnį perspėjimą: „Svarbiausia yra užtikrinti, kad jie nieko neapgaudinėtų detalėse – nei mūsų, nei Jungtinių Valstijų“.
Parengta pagal CNN inf.
