J. D. Vance'o komentarai „NBC News“ laidai „Meet the Press“ pasirodė po to, kai Maskva ir toliau atsisakė priimti JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl paliaubų, taip pat neseniai atsisakė surengti dvišalį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą.
Nepaisant to, J. D. Vance'as savo šalies derybas su Rusija įrėmino teigiamai.
„Manau, kad rusai pirmą kartą per 3,5 metų trunkantį konfliktą padarė reikšmingų nuolaidų prezidentui D. Trumpui“, – sakė J. D. Vance'as.
„Jie iš tikrųjų buvo pasirengę būti lankstūs dėl kai kurių savo pagrindinių reikalavimų. Jie kalbėjo apie tai, ko reikėtų karui užbaigti“, – pridūrė jis.
Štai keletas tariamų Rusijos padarytų nuolaidų ir kodėl iš tikrųjų tai nėra jokios nuolaidos.
„Jie pripažino, kad negalės Kyjive įvesti marionetinio režimo – tai, žinoma, buvo pagrindinis reikalavimas pradžioje.“
Pats J. D. Vance'as pabrėžia, kad teiginys, jog tai yra naujausia Rusijos nuolaida, yra problemiškas – Maskva turėjo atsisakyti bet kokių vilčių Kyjive įvesti marionetinį režimą daugiau nei prieš trejus metus.
V. Putinas nesistengė nuslėpti vieno iš pagrindinių „specialia karine operacija“ vadinamos operacijos tikslų. 2022 m. vasario 24 d. invazijos pradžios kalboje jis sakė, kad Ukrainos piliečiai turėtų sukilti prieš prezidento V. Zelenskio vyriausybę, kurią jis pavadino „neonacių“ ir „antinacistine chunta, kuri apiplėšinėja Ukrainą ir tyčiojasi iš jos žmonių“.
Atrodo, Kremlius nuoširdžiai tikėjo, kad tai įvyks per kelias dienas ir kad Maskvos pajėgos greitai užims Kyjivą, nuvers V. Zelenskį ir įkurs marionetinį režimą, kuris vykdys jo nurodymus.
To įrodymai? Rusijos valstybiniai žiniasklaidos kanalai buvo parengę iš anksto parašytus pergalės straipsnius, iš kurių vienas buvo atsitiktinai paskelbtas, o vėliau greitai ištrintas, praėjus vos keturioms dienoms nuo plataus masto invazijos pradžios.
Po daugiau nei mėnesį trukusių kovų Rusija buvo priversta atsisakyti bet kokių vilčių užimti Kyjivą ir 2022 m. kovo 29 d. paskelbė, kad traukiasi iš Kyjivo srities.
Tuo Kremlius prarado visas viltis Kyjive įvesti marionetinį režimą – likus dvejiems su puse metų iki D. Trumpo išrinkimo į prezidento postą, jau nekalbant apie taikos derybų inicijavimą.
„Tai, ką jie pripažino, yra pripažinimas, kad Ukraina po karo turės teritorinį vientisumą.“
Panašiai kaip ir ankstesniame punkte, Rusija buvo priversta pripažinti šį aspektą praėjus vos kelioms savaitėms po plataus masto invazijos, kai Ukrainos pajėgos neleido jai užimti visos šalies.
Nors pirmaisiais plataus masto karo mėnesiais Rusija pasiekė reikšmingų laimėjimų keliuose Ukrainos regionuose, nuo 2022 m. lapkričio mėn. Rusijos pajėgos užėmė tik 5842 kvadratinius kilometrus Ukrainos teritorijos, o tai sudaro apie 0,97 % šalies sausumos ploto, skelbia „DeepState“.
Apskritai, kartu su teritorijomis, kurias Rusija užėmė nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2014 m., šiuo metu yra okupuota apie 20 % Ukrainos teritorijos.
Tai Rusijai kainavo labai brangiai – daugiau kaip 1 mln. aukų mūšio lauke, o ekspertai perspėja apie sugriautą ekonomiką ir galimą maisto trūkumą.
„Jie pripažino, kad bus tam tikros saugumo garantijos Ukrainos teritoriniam vientisumui.“
Ukrainos saugumo garantijų pripažinimas Rusijai nieko nekainuoja. Iš tikrųjų sutikti su jomis – visai kitas klausimas.
Po rugpjūčio 18 d. V. Zelenskio pasirodymo Baltuosiuose rūmuose prasidėjo tarptautinis aktyvumas, o Europos lyderiai brėžia, kokia forma jos bus teikiamos.
Nepaisant tebesitęsiančio netikrumo, kaip jos galėtų atrodyti, kiek JAV jas rems ir ar jos teoriškai bus veiksmingos, tai iš tikrųjų yra lengviausia.
Sunkiausia bus priversti Rusiją sutikti su jomis.
Kremlius nėra davęs jokių ženklų, kad iš tikrųjų norėtų atsisakyti savo maksimalistinių teritorinių reikalavimų Ukrainoje, ir labai mažai tikėtina, kad jis pasirašys ką nors, kas neleistų ateityje užimti daugiau Ukrainos teritorijos.
O Europos karių siuntimas į Ukrainą kaip saugumo garantijų dalis prilygtų „užsienio karinei intervencijai“, rugpjūčio 21 d. pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, aiškiai nurodydamas, kad Kremlius nepritars jokiam planui, į kurį jie būtų įtraukti.
Taigi, nors J. D. Vance'as ir teisus sakydamas, kad Rusija pripažino kai kuriuos dalykus, realiame pasaulyje tai beveik nieko nereiškia.
„Prezidentas D. Trumpas padarė daugiau spaudimo ir ekonominio poveikio rusams nei JAV prezidentas Joe Bidenas.“
Tai objektyviai netiesa, o D. Trumpas nepadarė beveik nieko, kad darytų konkretų spaudimą Rusijai nutraukti karą Ukrainoje.
Beveik visos iki vienos JAV Iždo departamento Rusijai įvestos sankcijos nuo pat plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios buvo įvestos J. Bideno prezidentavimo laikotarpiu.
Vienintelis artimas dalykas D. Trumpo kadencijos metu buvo su Rusija susijusios kriptovaliutų biržos „Garantex Europe OU“ pakartotinis priskyrimas prie sankcijų šio mėnesio pradžioje.
Parengta pagal „Kyiv Independent“ inf.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Ukraina
