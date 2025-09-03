Orai
2025 m. rugsėjo 3 d. 20:46
Rusijos ir Kinijos susitarimą vadina milžinišku lūžio tašku: parodė D. Trumpui jo vietą
2025 m. rugsėjo 3 d. 20:46
Lrytas Premium nariams
Antradienį Rusija ir Kinija pasirašė ambicingą susitarimą energetikos srityje. Kodėl abi valstybės rankomis sukirto būtent dabar ir kokią žinutę siunčia šis įvykis?
Rusija
Kinija
Gazprom
