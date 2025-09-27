Orai
Pasaulis
Rytai-Vakarai
2025 m. rugsėjo 27 d. 18:37
Ukrainos pašonėje – egzistencinės svarbos diena: V. Putinas trina rankomis
2025 m. rugsėjo 27 d. 18:37
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį Moldova susidurs su egzistencine dilema – per šalies parlamento rinkimus gyventojai rinksis tarp Europos ir Rusijos krypčių.
Moldova
Rusija
Ukraina
