Atmetė kaltinimus dvigubais standartais: kodėl Lietuva aiškiai nepasisako už sankcijas Izraeliui

„Sankcijų klausimas nieko iš esmės neišspręstų. Lietuva pasisako už dviejų valstybių principą ir už tai, kad būtų kuo greičiau išspręsta humanitarinė katastrofa Gazoje. Tačiau sankcijos, ypač planuojamos dviem radikaliems Izraelio ministrams, tik dar labiau erzina vyriausybę ir didina įtampą“, – sakė R. Motuzas „Žinių radijo“ laidoje „Gyvenu Europoje“.
Spaudimas Izraeliui – daugiau simbolinis
Pasak parlamentaro, pačios diskusijos dėl sankcijų jau yra svarbus signalas Tel Avivui. „Galbūt pats užmanymas įvesti sankcijas bus signalas Izraeliui, kad jie turi greičiau spręsti humanitarinius klausimus – įkaitų grąžinimą, pagalbos tiekimą“, – teigė jis.
Vis dėlto Lietuva, anot R. Motuzo, stengiasi vengti sprendimų, kurie galėtų užkirsti kelią dialogui. „Šiuo metu Izraelyje yra gana radikali vyriausybė, tačiau yra opozicija, yra visuomenė, kuri nevienareikšmiškai vertina ministro pirmininko veiksmus. Manau, kad yra tarptautinės organizacijos, Jungtinės Tautos, kurios neseniai balsavo už dviejų valstybių principą. Izraelis turėtų išgirsti šiuos signalus“, – kalbėjo jis.
Palestinos pripažinimo klausimas – ateičiai
Kelios ES šalys jau pripažino Palestinos valstybę, tačiau Lietuva tokio žingsnio dar nesiima. R. Motuzo teigimu, ši tema tebėra politinėje darbotvarkėje, bet šiuo metu laikoma per ankstyva.
„Ar pripažinimas Palestinos valstybės išspręstų konfliktą Gazoje? Manau, kad šiame etape – ne. Lietuva laikosi pozicijos, kad ateityje mes tikrai tai padarysime, tačiau dabar palaikome dviejų valstybių principą ir laukiame tinkamo laiko“, – aiškino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Ekonominis poveikis būtų nejaučiamas
Lietuva, anot R. Motuzo, neturi stiprių prekybinių ryšių su Izraeliu, todėl sankcijos didelio ekonominio poveikio mūsų šaliai nesukeltų. „Mūsų prekybiniai ryšiai nėra tokie stiprūs. Sankcijos Lietuvos beveik nepaveiktų“, – pabrėžė jis.
Pragmatizmas ar dvigubi standartai?
Lietuvos politika Izraelio atžvilgiu neretai lyginama su griežtesnėmis pozicijomis prieš Kiniją ar Rusiją. Kritikai kalba apie dvigubus standartus, tačiau R. Motuzas atmeta šią kritiką. „Šiuo metu mes laikomės iš dalies pragmatinio požiūrio. Dabartiniame etape pripažinimas neišspręstų problemos, o tik pagilintų konfliktą tarp Izraelio ir Palestinos“, – sakė jis. Visgi, R. Motuzas tikina, kad sankcijų klausimas Izraeliui tikrai nėra atmestinas.
