Pasaulis

Istorijoje neregėta byla: Juoduoju burtininku praminto vyro žmona ištirpo be jokių pėdsakų

2025 m. spalio 4 d. 21:30
Elena Nainytė, specialiai „Lietuvos rytui“, Paryžius

Tokios bylos Prancūzija dar nebuvo regėjusi: Albi mieste dėl žmonos nužudymo teisiamas 38 metų Cedricas Jubillaras pramintas Juoduoju burtininku, nes jo žmona tarsi ištirpo gruodžio naktyje.
Prancūzija
