2025 m. spalio 4 d. 21:30
Istorijoje neregėta byla: Juoduoju burtininku praminto vyro žmona ištirpo be jokių pėdsakų
2025 m. spalio 4 d. 21:30
Elena Nainytė, specialiai „Lietuvos rytui“, Paryžius
Tokios bylos Prancūzija dar nebuvo regėjusi: Albi mieste dėl žmonos nužudymo teisiamas 38 metų Cedricas Jubillaras pramintas Juoduoju burtininku, nes jo žmona tarsi ištirpo gruodžio naktyje.
Prancūzija
Byla
burtininkas
