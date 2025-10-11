Orai
2025 m. spalio 11 d. 20:59
Nuo Eliziejaus rūmų iki namų arešto: skandalingas N. Sarkozy gyvenimas
2025 m. spalio 11 d. 20:59
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy aukščiausias pareigas ėjo tik penkerius metus, bet paliko ilgą ir skandalingą korupcijos įtarimų pėdsaką.
Nicolas Sarkozy
Eliziejaus rūmai
Prancūzija
