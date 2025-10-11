Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisRytai-Vakarai

Nuo Eliziejaus rūmų iki namų arešto: skandalingas N. Sarkozy gyvenimas

2025 m. spalio 11 d. 20:59
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy aukščiausias pareigas ėjo tik penkerius metus, bet paliko ilgą ir skandalingą korupcijos įtarimų pėdsaką.
Daugiau nuotraukų (7)
Nicolas SarkozyEliziejaus rūmaiPrancūzija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.