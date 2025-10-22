Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisRytai-Vakarai

Nepavykę D. Trumpo susitikimai su Rusija ir Ukraina – eksperto akimis: atskleidė detales

2025 m. spalio 22 d. 21:47
Lrytas Premium nariams
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas Vašingtone nepadovanojo proveržio, kurio tikėjosi Kyjivas. Pasak ekspertų, Ukraina iš JAV neišsivežė jokių naujų pažadų. „Tai buvo žingsnelis atgal, nors kol kas dar sunku pasakyti, ar jis turės ilgalaikių pasekmių,“ – „Žinių radijo“ laidoje „Gyvenu Europoje“ kalbėjo Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
Daugiau nuotraukų (9)
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.