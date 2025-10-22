Nepavykę D. Trumpo susitikimai su Rusija ir Ukraina – eksperto akimis: atskleidė detales
2025 m. spalio 22 d. 21:47
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas Vašingtone nepadovanojo proveržio, kurio tikėjosi Kyjivas. Pasak ekspertų, Ukraina iš JAV neišsivežė jokių naujų pažadų. „Tai buvo žingsnelis atgal, nors kol kas dar sunku pasakyti, ar jis turės ilgalaikių pasekmių,“ – „Žinių radijo“ laidoje „Gyvenu Europoje“ kalbėjo Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.