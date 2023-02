5 produktai, padedantys sužadinti laimės jausmą

Būtent skanų maistą ir endorfinų išsiskyrimą skatinančius produktus į artėjančios Valentino dienos meniu siūlo įtraukti elektroninė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“, pateikianti idėjų, kaip šiuos produktus panaudoti ruošiant romantišką vakarienę.

Kas tie endorfinai?

Endorfinus galima vadinti viena laimės sudedamųjų dalių. Šie hormonai atsakingi už malonumą, streso ir skausmo mažinimą, tad ir geresnę gyvenimo kokybę. Palaikant endorfinų kiekį organizme, galima džiaugtis geresne nuotaika ir bendra savijauta. Endorfinų išsiskyrimą skatina fizinė veikla – sportas, pasivaikščiojimas, šokiai, taip pat ir kiti, gerai nuteikiantys užsiėmimai – meditacija, malonios muzikos klausymasis.

O kur dar gardus maistas – endorfinų išsiskyrimą skatinantys maisto produktai ne tik skanūs, naudingi, bet ir lengvai įtraukiami tiek į kasdienį, tiek į šventinį meniu. Štai keletas jų.

Aštrūs produktai

Ryškus skonio pliūpsnis, paragavus aštraus maisto, nusmelkia visą kūną. O štai smegenys aštrumą priima kaip skausmą, todėl akimirksniu pakelia endorfinų lygį, taip bandydamos tą skausmą numalšinti. Tai svari priežastis įtraukti į savo mitybą pikantiškų produktų, o romantiškos vakarienės metu šį skonį galima panaudoti subtiliai ir elegantiškai.

Idėjos Valentino dienai

Desertui gaminti panaudokite arba tiesiog suvalgykite gabalėlį juodojo šokolado, pagardinto aitriosiomis paprikomis.

Romantiškas vakaras yra puiki proga susiplakti mokteilį „Margarita“ – nealkoholinę populiariaus kokteilio versiją. Tuomet taurės kraštelius padekoruokite druskos ir aitriosios paprikos miltelių mišiniu – bus tikrai aštru.

Prabangią ir gurmanišką vakarienę sukursite pagaminę krevečių aštriame aitriųjų paprikų padaže. Jūros gėrybės Valentino dienos meniu – labai populiaru, o suteikę šiems produktams aštrumo, tikrai nepasigailėsite.

Kakava ir juodasis šokoladas

Kakava taip pat suaktyvina endorfinų išsiskyrimą. Norėdami pajusti daugiau laimės, rinkitės daug kakavos (tačiau mažai cukraus) turintį juodąjį šokoladą arba geros kokybės kakavos miltelius.

Idėjos Valentino dienai

Pasigaminkite juodojo šokolado fondiu – ištirpinkite šokoladą ir mirkykite į jį šviežius vaisius ir uogas, pvz., braškes, kurios laikomos vienu iš afrodiziakų.

Išsivirkite karštos, geros kokybės kakavos – šventinį vakarą ją pagardinkite zefyriukais ar plakta grietinėle, juk ši diena yra puiki proga lepinti tiek save, tiek mylimuosius.

O jei norite pakelti laimės hormonų lygį Valentino dienos rytą, kakavos milteliais arba juodojo šokolado drožlėmis pagarinkite avižinę košę ar jogurtą su granola.

Citrusiniai vaisiai

Gaivinantys citrusiniai vaisiai ir juose esantis vitaminas C padeda padidinti endorfinų lygį, tad apelsinų, mandarinų, greipfrutų, taip pat citrinų ir žaliųjų citrinų verta paskanauti kuo dažniau. Verta prisiminti, kad vitaminas C – tirpus vandenyje, todėl naudinga pasirūpinti, kad jo gautume kasdien.

Idėjos Valentino dienai

Lengvai vakarienei pasigaminkite citrusinių vaisių salotų – gabaliukais supjaustytą greipfrutą, apelsiną pagardinkite šlakeliu žaliosios citrinos sulčių, pora šaukštelių skysto medaus ir šviežios mėtos lapeliais. Salotas papuošite pabarstę granatų sėklų.

Saldžiai gaivų užkandį pasigaminsite iš anksto pasiruošę mandarinų skiltelių, pamirkę jas tirpintame šokolade ir sušaldę.

O gal gardaus sumuštinio su citrusiniais vaisiais? Taip! Skrebutį aptepę rikotos sūriu, uždėkite griežinėliais supjaustyto apelsino ar greipfruto. Tokį desertinį, bet gaivų sumuštinį pagardinkite medumi, skystu šokoladu ar kitais mėgstamais pagardais.

Bananai

Bananuose yra naudingų vitaminų B ir C, šie vaisiai gali padėti pagerinti nuotaiką ir paskatinti endorfinų gamybą, be to, yra gana universalūs – bananus galima panaudoti gausybei skanių receptų. Ne veltui „Barboroje“ bananai yra perkamiausia prekė. Nemanykite, kad šis vaisius pernelyg kasdieniškas – romantišką vakarą galite pasimėgauti gražiais ir skaniais desertais su bananais.

Idėjos Valentino dienai

Bananai ir šokoladas – tobulas derinys. Skystu šokoladu galite aplieti per pusę perpjautus bananus, juos apibarstyti smulkintais riešutais ar kitais priedais, į kiekvieną banano puselę įkišti medinį pagaliuką ir įdėti į šaldiklį, kad šokoladas sustingtų. Tokie pagardinti bananai – gera alternatyva ledams.

Mylimą žmogų pradžiuginsite pagaminę sveikų ir labai gardžių bananinių saldainių. Pirmiausia bananus supjaustykite griežinėliais. Tuomet imkite po vieną griežinėlį, patepkite riešutų sviestu, ant jo dėkite kitą griežinėlį. Tokius mini „sumuštinius“ apliekite tirpintu juoduoju šokoladu ir dėkite į šaldiklį, kol šokoladas sustings.

Riešutai

Riešutuose esantys energijai svarbūs elementai ir sveikieji riebalai (pastarųjų taip pat gausu lašišoje, avokaduose ar humuse), taip pat susiję su didesniu endorfinų kiekiu, be to, lengvai paįvairina mitybą. Riešutus galite rinktis kaip sveiką, skanų užkandį arba įkomponuoti į kitus Valentino dienos patiekalus.

Idėjos Valentino dienai

Ant užkandžių padėkite ne bet kokių, o namuose šviežiai pagardintų riešutų. Orkaitėje ar keptuvėje galite pasikepinti mėgstamų riešutų – migdolų, žemės, lazdyno – su saldžiu cinamono ir cukraus mišiniu, o jei norisi aštriau – su druskos ir aitriųjų paprikų mišiniu. Prisiminkite, aštrus maistas taip pat padeda išsiskirti endorfinams.

Nepamirškite pasmulkintais riešutais (o jei turite – ir moliūgų, saulėgrąžų sėklomis) apibarstyti paruoštų salotų. Riešutai ir sėklos ne tik praturtins patiekalą, bet ir suteiks estetikos.