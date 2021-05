Dietologas paaiškina, kodėl pirkėjai vis dažniau atkreipia dėmesį į maisto gaminių etiketes, o pagardų ir padažų gamintojas „Daumantai LT“ pristato naujausių padažų be pridėtinio cukraus gamybos subtilybes.

Per dieną – ne daugiau 6 arbatinių šaukštelių cukraus

Daugybė prekybos centruose parduodamų produktų, tarp jų – ir lietuvių pamėgtos mišrainės, kurios pirmiausia asocijuojasi su sūriais ar rūgščiais skoniais, savo sudėtyje taip pat turi pridėtinio cukraus, nors žvelgiant į etiketę tai gali pastebėti ne visi.

Gydytojas dietologas Edvard Grišin pasakoja, jog ingredientų sąraše pamačius nurodytą datulių, kiaulpienių ar ryžių sirupą reikėtų neapsigauti – tai irgi yra pridėtinis cukrus.

E.Grišin pastebi, kad vis didesnė dalis žmonių atkreipia dėmesį į pridėtinio cukraus perviršio keliamą žalą organizmui: neigiamą įtaką darbingumui, mąstysenai, emocinei būklei, virškinamajam traktui, širdies ir kraujagyslių sistemai bei netgi onkologinių ligų atsiradimo rizikai.

Be to, kaip ir pasako pats žodis „pridėtinis“, didesnis cukraus kiekis gaminyje daro jį kaloringesnį, tad maisto mylėtojai vis dažniau ieško produktų be jo.

Dietologas pažymi, kad skaitant produkto etiketę, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar jame nėra tokių priedų, kaip konservantai ar saldikliai.

„Savo pacientams visuomet sakau, kad kuo trumpesnė produkto etiketės sudedamųjų medžiagų dalis, tuo maisto produktas žmogui yra palankesnis. Jei, pavyzdžiui, rinkdamiesi pomidorų padažą, etiketėje esančio sudedamųjų dalių sąrašo viršuje nepamatysite didesnio kiekio pomidorų ar pomidorų pastos, žinokite, kad tai nėra natūralus produktas“, – aiškina E.Grišin.

Natūraliai ryškus skonis

Lietuviškų pagardų ir padažų gamintojas „Daumantai LT“ vartotojams pristatė ilgai lauktas naujienas – pomidorų padažą ir kečupą be pridėtinio cukraus.

Produktuose taip pat nėra fruktozės, saldiklių ar konservantų, o ryškus jų skonis išgaunamas dar didesniu pomidorų pastos kiekiu ir gausybe natūralių prieskonių, tokių, kaip saldžiosios raudonosios paprikos, gvazdikėliai bei cinamonas.

„Daumantai LT“ Produktų plėtros vadovas Domas Grinkevičius sako, jog Lietuvoje stebima auganti sveikesnių maisto produktų tendencija – pirkėjai vis dažniau žvalgosi į tuos gaminius, kuriuose yra mažas nenatūralių priedų kiekis, siekia papildyti savo pirkinių krepšelį becukriais ar ekologiškais pirkiniais.

„Karantinas iš tiesų nemenkai prisidėjo prie sveikesnės gyvensenos paieškų. Pastebime, kad dažnam pirkėjui vienas iš kriterijų renkantis produktą yra ne tik jo skoninės savybės, bet ir sudėtis. Lietuviai rūpinasi, kad ant jų valgomojo stalo atsiradę produktai turėtų kuo natūralesnį skonį, būtų pagardinti ne dirbtiniais priedais, o tikrais prieskoniais, turėtų mažiau druskos ar cukraus“, – sako D.Grinkevičius.

Jis priduria, kad įmonės atstovai kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėse parodose, kuriose susipažįsta su viso pasaulio gamintojų produkcija, naujausiomis gastronominėmis tendencijomis, dar atidžiau pažvelgia į vartotojų lūkesčius.

Anot D.Grinkevičiaus, pristatant naują produktą, per daugybę metų įgauta patirtis ir išlaikytas artimas ryšys su kulinarinio pasaulio atstovais padeda būti arčiau pirkėjo ir pasiūlyti jam tai, ką jis norėtų atrasti savo kasdieniame valgiaraštyje.

Becukrius „Daumantų“ Karališkos linijos pomidorų padažą bei „Tradicinį“ kečupą jau galima rasti „Maxima“, „Norfa“ bei „Sanitex“ parduotuvėse.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su UAB „Daumantai LT“.