Vienos medžiagos trūkumas gali paskatinti augti kilogramus: paaiškino, ką reikėtų valgyti

Dietistė Vaida Kurpienė sako, kad jodas palaiko normalią daugelio organizmo funkcijų veiklą, todėl kiekvienam savo sveikata ir gera savijauta besirūpinančiam žmogui svarbu pasistengti, kad šio svarbaus mikroelemento atsargos neišsektų. Ji išskiria penkias pagrindines jodo suteikiamas naudas.

Jodas padeda palaikyti normalią skydliaukės hormonų gamybą

Skydliaukė yra vienas svarbiausių žmogaus organų, kurio gaminami hormonai turi įtakos daugeliui organizmo funkcijų.

Normaliai skydliaukės veiklai palaikyti yra itin svarbus jodas – mikroelementas, kurio gauname su maistu ar gerdami jo turintį mineralinį vandenį. Labai nedidelę dalį jodo taip pat galima gauti kvėpuojant juo prisotintu oru.

„Skydliaukė yra atsakinga už trijų pagrindinių hormonų – tiroksino (FT4), trijodtironino (FT3) ir kalcitonino – gamybą. Šių hormonų sintezėje dalyvauja būtent jodas. Tačiau pats organizmas jodo pasigaminti negali, todėl jo gauname iš aplinkos – didžiąją dalį su maistu ar vandeniu. Žinoma, tik tuo atveju, jei pasirūpiname, kad racione netrūktų natūralių jodo šaltinių. Tik gaunant pakankamai jodo organizme užtikrinama itin svarbių skydliaukės hormonų gamyba“, – sako V.Kurpienė.

Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją

Anot dietistės, per savo įtaką skydliaukės veiklai jodas palaiko ir normalią įvairių kitų organizmo funkcijų veiklą. Pavyzdžiui, jis yra itin svarbus besimokantiems ir intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms, taip pat turi reikšmingą įtaką koncentracijai, atminčiai ir gebėjimui susikaupti. Be to, reguliuodamas skydliaukės hormonų gamybą jodas padeda augti ir vystytis smegenims.

„Tyrimai rodo, kad skydliaukės hormonų lygis, kuriam jodas turi esminę įtaką, koreliuoja su mokymosi ir atminties testų rezultatais. Vienas tokių tyrimų, kuriame dalyvavo 1000 suaugusiųjų, patvirtino, kad asmenys, kurių skydliaukės hormonų lygis buvo per žemas, šiose srityse demonstravo prastesnius rezultatus. Be to, tyrimai taip pat parodė, kad žemą skydliaukės hormonų kiekį turinčių žmonių hipokampas, – smegenų dalis, atsakinga už ilgalaikę atmintį, – yra mažesnis“, – sako V.Kurpienė.

Jodas padeda palaikyti normalią medžiagų apykaitą

Dietistės teigimu, rūpintis jodo atsargomis ypač svarbu ir tiems žmonėms, kurie siekia sumažinti kūno svorį. Jodas yra būtinas skydliaukės hormonų gamybai, o šie padeda kontroliuoti organizmo medžiagų apykaitą – procesą, kuriam vykstant maistas paverčiamas energija ir šiluma. Kai šis procesas yra lėtas, gali pradėti augti kūno svoris.

„Jei skydliaukės hormonų lygis yra žemas, kūnas ramybės metu sudegina mažiau kalorijų. Tai reiškia, kad daugiau jų organizme kaupiasi riebalų pavidalu. Iš maisto ir kitų natūralių šaltinių gaunant pakankamai jodo skydliaukei padedama palaikyti tinkamą organizmo metabolizmą, t. y. greitesnę medžiagų apytaką. Ir priešingai – organizmui jaučiant jodo trūkumą, medžiagų apykaita gali sulėtėti“, – pabrėžia V.Kurpienė.

Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą

Anot V.Kurpienės skydliaukės hormonai taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį reguliuojant nervų sistemos veiklą, todėl jodo trūkumas gali atsiliepti ir emocinei žmogaus savijautai. Be to, jodo trūkumas dažnai lemia ir neapleidžiantį fizinį nuovargį bei mieguistumą.

„Tyrimai rodo, kad nuovargis ir silpnumas yra vieni dažniausių per žemo skydliaukės hormonų lygio sukeltų simptomų. Juos patiria iki 80 proc. jodo trūkumo sukeltus skydliaukės sutrikimus jaučiančių žmonių. Šie sutrikimai taip pat gali lemti ir psichologines problemas: nuolatinį nerimo jausmą ir įtampą, emocinį dirglumą, greitą susierzinimą ar susijaudinimą iki ašarų, netgi depresiją. Dėl to, siekiant pagerinti savo fizinę ir psichologinę savijautą, verta pasirūpinti pakankamomis organizmo jodo atsargomis“, – sako V.Kurpienė.

Jodas padeda palaikyti normalią odos būklę

V.Kurpienės teigimu, įrodyta, kad jodas taip pat yra svarbus ir grožiui. Tik gaunant pakankamai jodo skydliaukėje pagaminama užtektinai hormonų, kurie padeda palaikyti stangrią ir jauną odą.

„Tyrimai rodo, kad per žemas skydliaukė hormonų kiekis gali būti susiję su sausa ir pleiskanojančia oda. Skydliaukės hormonai padeda užtikrinti odos ląstelių regeneracijos procesus, juos paspartinti. Dėl to gaunant nepakankamai skydliaukės gamybai būtino jodo oda greičiau sensta, išsausėja. Jodas taip pat neretai tepamas ant odos kovojant su uždegimais ar siekiant greitesnio žaizdų gijimo. Visgi palaikyti normalią odos būklę pirmiausia padeda su maistu, mineraliniu vandeniu ar iš aplinkos įsisavinamas jodas“, – pabrėžia V.Kurpienė.

Anot dietistės, siekiant gauti pakankamai jodo ir taip palaikyti normalią minėtų organizmo funkcijų veiklą į savo racioną reikėtų įtraukti pakankamai jodo šaltinių – visų pirma, žuvų ir jūrų gėrybių.

Kartu reikėtų nepamiršti, kad organizmas įsisavina ne visą su maistu gaunamą jodą, todėl gali būti pravartu paieškoti ir papildomų jo šaltinių.