Dietologas patarė, kaip maitintis pasninko metu ir kuo pakeisti mėsą

Su advento pradžia prasideda ir iki pat šv. Kalėdų truksiantis pasninkas. Tai – nuo seno žinoma religinė tradicija, apsivalymo laikotarpis, reiškiantis susilaikymą, tam tikrų maisto produktų atsisakymą. Šios tradicijos ir šiandien laikosi nemažai žmonių.

Visgi kalbant apie pasninko naudą žmogaus sveikatai gydytojas dietologas Edvardas Grišinas sako, jog reikėtų būti atsargiems: „Mokslinių tyrimų analizuojančių pagrindinius pasninko metodus rezultatai yra nevienareikšmiai, jie rodo ir teigiamus, ir neigiamus arba neutralius rezultatus žmogaus organizmui, tad kylant abejonėms dėl pasninko poveikio sveikatai, vertėtų pasikonsultuoti su specialistu.“

Daugeliui pasninkas pirmiausia asocijuojasi su mėsos atsisakymu, tad negalintiems įsivaizduoti nė dienos be šio produkto nelengva ją pakeisti kasdienėje mityboje.

Dietologo teigimu, mėsa – puikus baltymų, geležies ir vitamino B12 šaltinis, tačiau, kaip ir kiekvienas maisto produktas, turi alternatyvų. Žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės – puikios augalinės kilmės baltymų, geležimi praturtintų maisto produktų alternatyvos, kurios šiais laikais lengvai prieinamos.

Be to, gydytojas priduria, kad mėsa žmogaus organizmui nėra būtina kiekvieną dieną, todėl neturėtume pergyventi dėl maistinių medžiagų stokos kelias dienas per savaitę nesuvalgę mėsos.

„Net iš fiziologinės pusės žvelgiant tikrai nesusirgsime mažakraujyste bei nepaskatinsime katabolinių irimo procesų nesuvalgę mėsos kelias dienas per savaitę. Kaip dietologas net raginčiau paieškoti alternatyvų mėsai, kurią įprastai valgote pietums ar vakarienei ir atkreipti daugiau dėmesio į lokalumą, sezoniškumą bei maisto tvarumą“, – sako E.Grišinas.

Mitybos specialistas taip pat pataria į pasninko reikalavimus žvelgti moderniau ir šį laikotarpį paskirti ne tik atsisakant mėsos, tačiau apriboti ir emocijas keliančių produktų suvartojimą – vieniems tai gali būti saldumynai ir konditerijos gaminiai, kitiems – galbūt greitas maistas. Vaizdžiai apibendrindamas, dietologas sako, kad pasninko metu rekomenduotų atsisakyti to maisto, prieš kurį „linksta keliai“.

Kita vertus, gydytojas pabrėžia, kad pasninko tradicijų turėtų laikytis tik sveikatos problemų neturintys žmonės.

„Jeigu žmogui diagnozuotos lėtinės ligos, yra maistinių medžiagų nepakankamumo rizika, prieš imantis radikalių veiksmų patariama įvertinti sveikatos būklę. Pasninkas – tai ne badavimas, o porcijų sumažinimas, susilaikymas nuo tam tikrų produktų. Jo metu skatinčiau atkreipti dėmesį į valgymo kultūrą, santykį su maistu bei kaip juokingai beskambėtų – pagarbą maistui“, – pataria E.Grišinas.

O tiems, kurių sveikatai pasninkavimas pavojaus nekelia, dietologas rekomenduoja atsisakius mėsos tam tikromis dienomis palaikyti maitinimosi režimą įtraukiant didesnį kiekį daržovių patiekalų, žuvies pagal kiekvieno skonį ir galimybes.

Didikų gastronomines tradicijas puoselėjančio Zyplių dvaro virtuvės restorano kuchmistras Artūras Rakauskas sako, kad lietuviai nuo seno pasižymėjo išradingumu virtuvėje ir net pasninko metu rasdavo, kuo pakeisti mėsą ar pieną. Pasak kuchmistro, ir be jų galima pasigaminti ryškaus skonio patiekalų – paslaptis slypi tinkamai parinktuose prieskoniuose ir gamybos technikose.

A.Rakauskas priduria, jog pieno produktų mėgėjai taip pat neturėtų atsisakyti mėgstamų patiekalų, mat juos lengvai galima pakeisti įvairiomis augalinėmis alternatyvomis, ir siūlo patiems išmėginti migdolų piene virtos žuvies receptą.

Zyplių dvaro virtuvės kuchmistro lydeka migdolų piene

Reikės:

1 kg jūrinės lydekos,

700 ml migdolų pieno gėrimo,

pusės a. š. malto muskato riešuto,

pusės a. š. malto cinamono,

50 g skrudintų trintų lazdyno riešutų,

žiupsnelio druskos.

Kaip gaminti

Lydeką nuplauname po šaltu vandeniu, nusausiname ir supjaustome maždaug 3 cm pločio žiedo formos gabaliukais.

Visus ingredientus sudedame į puodą ir užverdame. Migdolų pienui užvirus, sumažiname ugnį iki vidutinio karščio ir uždedame dangtį, paliekant jį šiek tiek pravirą. Virimo laikas – apie 15-20 minučių.

Patiekalui dar ryškesnį skonį suteiks trintos aguonos, kurių saujelę galite įberti virdami žuvį.

Patiekite kuo gražiausiai ir skanaus!