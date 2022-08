Daržo karalienės cukinijos: nauda organizmui didžiulė, o idėjų, ką iš jų paruošti – šimtai

Prekybos centruose jos populiarios visus metus, o jų pikas – vasarą, kai nuo liepos prekiaujama ir lietuviškomis, laukuose išaugintomis cukinijomis.

Cukinijų nauda akims, odai ir imunitetui

Pasak prekybos tinklo „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. E.Gavelienės, cukinijos ne tik turtingos maistinėmis medžiagomis, bet gali padėti ir svorio kontrolei, nes jose esančios skaidulos mažina alkio jausmą.

„Cukinijos aprūpina organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, taip pat vitaminais C, A, E, B6 ir B2. Be to, cukinijos vertingos dėl karatinoidų: liuteino, zeaksatino, beta karoteno, beta kriptoksantino. Tai itin svarbu norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligų – katarkatos, glaukomos – progresavimą.

Tradiciškai manome, kad karatinoidų gausu tik morkose, tačiau jų yra ir cukinijose: liuteinas ir zeaksatinas saugo akis ir nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio.

Vasarą aktualu pasirūpinti ne tik akimis, bet ir oda: beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. Kripkoksantinas, kurio randama cukinijose, gali būti naudingas siekiant išvengti vėžio“, – teigia gydytoja dietologė.

Ši vasara itin palanki cukinijų derliui

Pasak „Rimi“ kategorijos vadovės Marianos Markevičienės, cukinijos – vienas iš populiariausių šios vasaros pasirinkimų: „Ekologiškai užaugintas cukinijas mielai perka šeimos su mažais vaikais, nes tai viena iš pirmųjų daržovių, kurių galima duoti net kūdikiams.

Be to, cukinijos, kaip ir baklažanai, mėgstama daržovė kepti grilyje, o jos griežinėliai maunami ir ant iešmelių tarp mėsos, kepant šašlykus. Šiuo metu jos dar populiaresnės nei praėjusiais metais, o ir ši vasara itin palanki cukinijų derliui – šilta ir drėgna, tad Lietuvoje jos auga labai sėkmingai. Ne sezono metu jaunas cukinijas importuojame iš Ispanijos ir Nyderlandų.“

Ruošiant patiekalus vaikams kategorijos vadovė pataria cukinijų odelę nulupti, bet suaugusieji tikrai gali jas valgyti ir su odele. „Odelė padeda išlaikyti griežinėlių formą, tad kepant grilyje jie neištęžta. Jei cukiniją pjaustote į salotas, tada galite ją ir nulupti“, – pataria specialistė.

Vienos nepretenzingiausių daržovių

Nors cukinija, kitaip dar vadinama vasariniu moliūgų, – viena pigiausių lietuviškų daržovių, ji dera tiek kaip garnyras prie mėsos ar žuvies patiekalų, tiek ir skanaujama viena blynelių ar makaronų pavidalu. Jaunos cukinijos gardžios ir termiškai neapdorotos, o patiekalų su jomis gausa tikrai įspūdinga.

Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, iš cukinijų galima pagaminti begalę patiekalų. „Net jei atrodo, kad cukinijos jums nusibodo, tai turbūt todėl, kad gaminate iš jų tuos pačius patiekalus. O juk tokia įvairovė – iš šių daržovių galime pasigaminti įvairiausių troškinių, salotų, suktinukų, apkepų su daržovėmis, ryžiais ar sūriu. Taip pat galima išsivirti sriubų, išsikepti blynelių ir pyragų.

Pabandykite kepti lazaniją, pakeitę makaronų lakštus plonai pjaustytomis cukinijų juostelėmis, o dalį bulvių tarkių pakeitę tarkuotomis cukinijomis – gardžiuositės sveikatai palankesniu bulvių apkepu. Na, o gamindami mėsos maltinukus galite į juos įtarkuoti cukinijos – bus sultingi ir skanūs“, – pataria L.Barčaitė.

Iš cukinijų vos per kelias minutes galite paruošti dar vieną puikų patiekalą – cukinijų makaronus.

„Prireiks daržovių skustuko arba specialios spiralinės pjaustyklės – ji tiks dailiomis spiralėmis supjaustyti morkoms, ridikams, agurkams ir jaunoms cukinijoms. Tačiau jei neturite nė vieno įrankio, tiesiog supjaustykite jauną cukiniją išilgai plonomis juostelėms ir tuomet jas dar pasmulkinkite šiaudeliais“, – dalinasi patirtimi kulinarijos technologė.

Maisto technologė pataria jaunų cukinijų odelių nelupti, nes jose gausu naudingų medžiagų: „Nevirkite ar nekepkite cukinijų makaronų pernelyg ilgai, kad nevirstų koše: užteks dviejų ar trijų minučių, o druska pabarstykite tik jau baigiant kepti. Be to, cukinijų makaronai, pagardinti prieskoniais, yra skanūs ir termiškai neapdoroti.“

Cukinijų makaronai su vištiena, špinatais ir sūriu

Patiekalui reikės:

2 vištos krūtinėlių;

1-2 jaunų cukinijų;

2 šaukštų aliejaus;

3 česnako skiltelių;

2 puodelių mažųjų špinatų;

2 šaukštų tarkuoto fermentinio sūrio;

druskos, pipirų, prieskoninių žolelių pagal skonį.

Kaip gaminti

Įtrinkite vištos krūtinėles prieskoniais ir iškepkite orkaitėje. Atvėsinkite, supjaustykite kubeliais.

Susipjaustykite cukinijų makaronus.

Įkaitinkite keptuvę, įpilkite aliejaus, suberkite susmulkintas česnako skilteles, apkepkite jas ne ilgiau kaip pusę minutės, tada sudėkite špinatus, pamaišykite, palaukite, kol jie subliūkš.

Sudėkite į keptuvę cukinijų makaronus ir keptos vištienos gabalėlius, viską pakepkite dar 1-2 minutes, kad cukinijų makaronai tik sušiltų.

Patiekite apibarstę sūriu.

Skanaus!