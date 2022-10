Spanguolės – pigus vitaminų šaltinis: ir imunitetą sustiprins, ir uždegimus padės numalšinti

Tuo metu prekybos tinklo „Rimi“ kategorijos vadovė Rūta Genienė norintiems sutaupyti pataria prieš žiemą stiprinti organizmą spanguolėmis: jos ne tik pigesnės už kitas šviežias uogas, bet ir užpiltos vandeniu gali stovėti šaldytuve visus metus.

Turtingos antioksidantais

Kaip teigia „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. E.Gavelienė, rudens uogos nėra visiškai mums įprastos. Dėl savo specifinio karstelėjusio skonio jos nedažnai žmonių vartojamos užkandžiavimui ar košėms paskaninti. Tačiau šaltalankius, spanguoles, putinus bei šermukšnius vienija vienas bendras vardiklis – jie visi turi daug antioksidantų, sveikatai palankių polifenolių bei įvairiausių flavonoidų. Todėl visas šias uogas verta įtraukti į savo mitybos racioną.

Pavyzdžiui, šaltalankiuose yra daug maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų, vitaminų C, E ir K, taip pat betakarotenų,kurie uogai suteikia oranžinę spalvą.

„Šaltalankio uogose vitamino C kiekis viršija citrinose bei apelsinuose esantį kiekį, todėl šaltalankiai yra vienas turtingiausių augalinių vitamino C šaltinių. Nors organizmui daugiausia naudos teikia pačios uogos, naudingas yra ir jų aliejus, kuriam būdingas antioksidacinis poveikis, siejamas su lėtinio uždegimo mažinimu. Teigiamos naudos turi ir šaltalankio sėklos, iš kurių gaminami įvairiausi gaminiai“, – pažymi dr. E. Gavelienė.

Tuo metu spanguolėse gausu įvairių sveikų vitaminų bei augalinių junginių: „Spanguolės yra geras vitaminų C, E ir maistinių skaidulų šaltinis, pasižymintis priešuždegiminiais junginiais. Kaip ir kitos uogos, spanguolės yra antioksidantų šaltinis, pagal antioksidacinį stiprumą nusileidžiančios tik mėlynėms. Be to, spanguolėse yra vitamino K, mangano ir kitų augalinės kilmės maistinių medžiagų, saugančių nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.“

Tiesa, gydytoja atkreipia dėmesį, kad gaminant iš rudeninių uogų sirupus arbatoms jos yra persaldinamos: „Verdant uogienes, vandenyje tirpūs vitaminai yra linkę skilti, todėl jų kiekis mažėja, nors ir visiškai neišnyksta. Tačiau šaldymas ir ypač greitasis šaldymas – liofilizacija – yra patys geriausi konservavimo būdai, kurie uogose išsaugo daugiausiai naudingų maistinių medžiagų. Visos rudeninės uogos gali būti naudojamos sultims gaminti, arbatai ar kompotams virti, konditeriniams gaminiams gaminti bei gardinti kitus patiekalus.“

Parduotuvėse – ir lietuviškas derlius

Prekybos tinklo „Rimi“ kategorijos vadovė Rūta Genienė sako, kad parduotuvių lentynose visada stengiamasi turėti vietinių, lietuviškų spanguolių: „Esant sausringoms vasaroms derlius gali būti skurdus, tad siekiant papildomai patenkinti klientų poreikį turime arba latviškų spanguolių, arba vežamės jas iš JAV ir Kanados, kur spanguolės auginamos kultūrinėse plantacijose jau nuo 19 amžiaus.“

Renkantis spanguoles R.Genienė pataria atkreipti dėmesį, kad jos būtų standžia odele, tamsiai raudonos ar rausvos spalvos, neminkštos ir mechaniškai nepažeistos: „Prekybos centruose dažniausiai prekiaujama stambiomis, tvirta odele spanguolėmis, kurios mažiau jautrios transportavimui. Tai tiesiog viena iš spanguolių veislių, tad nereikėtų abejoti dėl uogų dydžio, nors miškuose mums ir įprasta rasti paprastųjų bei smulkiauogių spanguolių.“

Norint, kad uogos kuo ilgiau išliktų tinkamos vartoti, prekybos tinklo kategorijos vadovė rekomenduoja spanguoles užpilti vandeniu ir laikyti jas šaldytuve, kur šviežios išliks net metus: „Nė viena kita uoga taip ilgai šviežia neišsilaiko, kaip spanguolė. Jas taip pat galima šaldyti ir šaldiklyje laikyti iki 2 metų. Taigi, verta pasinaudoti galimybe sezono metu jų įsigyti pigiau ir stiprinti imunitetą visą rudenį, dedant ne tik į arbatą, bet ir į kepinius ar padažus.“

„Rimi“ kviečia pasidžiaugti rudens uogomis ir pasigaminti rudeniu kvepiantį citrusinį keksą su spanguolėmis.

Citrusinis keksas su spanguolėmis

Keksui reikės:

300 g spanguolių;

150 g sviesto;

150 g cukraus;

1 vnt. apelsino;

1 šaukštelio vanilinio cukraus;

3 vnt. kiaušinių;

1 šaukštelio kepimo miltelių;

1 šaukštelio druskos;

250 g miltų;

3 šaukštų grietinės;

3 šaukštų pieno.

Glajui reikės:

1 apelsino (žievelėms ir sultims);

150 g miltelinio cukraus.

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros.

Paruoškite tešlą. Sviestą supjaustykite mažais kubeliais ir sudėkite į gilų dubenį. Į jį suberkite cukrų, smulkiai tarkuotas apelsino žieveles, vanilinį cukrų ir išmaišykite elektriniu maišytuvu. Tada įmuškite vieną kiaušinį ir maišykite toliau. Tą patį pakartokite su likusiais 2 kiaušiniais.

Į atskirą dubenį suberkite kepimo miltelius, druską, miltus ir išmaišykite. Į dubenį su sviestu įdėkite pusę grietinės, pieno ir miltų bei druskos mišinio. Maišykite elektriniu maišytuvu. Tuomet supilkite likusį grietinės, pieno, miltų mišinį ir išmaišykite iki vientisos masės.

Sumeskite nuplautas ir lengvai nusausintas spanguoles, atsargiai išmaišykite mentele. Apvalią kekso kepimo formą su iškiluma per vidurį ištepkite sviestu ir pabarstykite miltais (kad būtų lengviau išimti pyragą). Į ją tolygiai sukrėskite tešlą ir pašaukite į orkaitę 50 min. Išėmę iš orkaitės leiskite pyragui atvėsti.

Pagaminkite glajų. Į dubenį smulkiai pritarkuokite apelsino žievelių, suberkite miltelinį cukrų, supilkite apelsino sultis ir išmaišykite. Atvėsusį pyragą išimkite iš formos ir gražiai apipilkite glajumi.

Patarimas: jei glajus per tirštas, įpilkite daugiau apelsinų sulčių.

Skanaus!