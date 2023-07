Šį gėrimą verta gerti vasarą: ir troškulį numalšins, ir organizmą natriu aprūpins

Padėti atgaivinti gali ne tik išgeriami skysčiai, bet ir maistas, kuriame yra daug vandens. Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė pataria, į kurias šviežias gėrybes labiausiai verta atkreipti dėmesį: jos papildys tiek vandens, tiek vitaminų atsargas organizme.

„Arbūzą sudaro 92 proc. vandens, o jame gausu ir kalio, magnio, vitaminų A ir C. Greipfrutuose yra 90 proc. vandens ir jie yra svarbus vitamino C šaltinis. Be to, jie stiprina imuninę sistemą, padeda valyti kepenis ir turi antioksidantų. Verta rinktis ir ananasą, kuris ne tik atgaivins, bet ir padės atgauti jėgas: jame esantis bromelaino fermentas palengvina virškinimą, pasižymi antioksidacinėmis ir valomosiomis savybėmis“, – vardija J. Sabaitienė.

Daugiau nei 90 proc. vandens – ir persikuose, agurkuose, pomidoruose. Pastaruosius J. Sabaitienė siūlo ne tik valgyti, bet ir gerti jų sultis – taip papildysite elektrolitų atsargas ir aprūpinsite organizmą kaliu, kurį išprakaitavote.

„Geras vandens šaltinis yra ir braškės, kuriose yra ir daug vitaminų bei naudingų mineralų, tokių kaip geležis ir magnis. Traškiam užkandžiui puikiai tiks salierai ir ridikėliai – išraiškingi jų skoniai pažadins organizmą, o kartu jį praturtins skysčiais, C ir B grupės vitaminais, kaliu, kalciu ir fosforu. Jie turi visai mažai kalorijų, tad neapsunkins kūno“, – pataria vaisių ir daržovių žinovė.

Gaminant naminį izotoninį gėrimą – vienas ingredientas ypač svarbus

Gera idėja pamaitinti kūną ir izotoniniu gėrimu – jis hidratuos organizmą netgi geriau nei paprastas vanduo ir papildys prarastų medžiagų atsargas. Nebūtina jo pirkti, mat visai nesunkiai puikaus skonio gėrimą galima pasigaminti ir namuose.

Nors izotoniniai gėrimai dažniausiai siejami su sportininkais, juos verta naudoti ne tik jiems – ypač, kai užplūsta karštis ar netenkama daug skysčių. Gaminant jį namuose galima žongliruoti įvairiais skoniais ir priedais, tačiau vieno ingrediento niekada nereikėtų pamiršti – druskos.

Jos reikia, nes per karščius ar padidėjus fiziniam krūviui, su prakaitu netenkame natrio. Pridėjus net ir nedidelį kiekį druskos, bus atstatytas jo balansas, be to, išgertas vanduo bus geriau pasisavinamas.

Reikės:

1 litro mineralinio vandens

pusės agurko

4 griežinėlių citrinos

kelių mėtų lapelių arba 2 šakelių rozmarino

1 šaukšto obuolių acto

1 šaukšto medaus

1 nubraukto arbatinio šaukštelio druskos

papildomai – kelių šviežio imbiero riekelių, ledo kubelių

Agurką kruopščiai nuplaukite ir supjaustykite griežinėliais. Citriną supjaustykite griežinėliais, o mėtą sutrinkite rankomis. Sudėkite ingredientus į ąsotį ar butelį, užpilkite mineraliniu vandeniu, įberkite druskos, dėkite medaus ir acto. Kruopščiai išmaišykite, kad ištirptų medus ir druska.

Palaikykite gėrimą šaldytuve 2–3 valandas, kad ingredientai atskleistų savo skonį ir maistingąsias medžiagas. Įdėkite ledo kubelių, kad gėrimas būtų dar gaivesnis.

Naminiam izotonikui pasigaminti taip pat galite naudoti apelsinų skilteles, vyšnias, braškes ir kitus vaisius.

Nepamirškite, kad per karščius ar intensyviai sportuojant visada po ranka reikia turėti buteliuką naudingo gėrimo.