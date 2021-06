Sluoksniuotas ledų desertas taps tikru šios vasaros atradimu

Gražios vasaros, daug saulėtų dienų ir įsimintinų akimirkų!

Sluoksniuotas tiramisu ledų desertas

Porcijos: 4–6. Pagaminsite per 20 min., be to, reikės laiko, kol desertas ilsėsis šaldymo kameroje.

Reikės:

1 l vanilinių ledų;

1 a. š. tirpios kavos;

200 g sausainių „Damų piršteliai“;

1 v. š. kakavos;

apie 60 ml paruoštos stiprios kavos.

Kaip gaminti

Į pusę kiekio vanilinių ledų (500 ml) įmaišome tirpią kavą. Indą, kuriame gaminsime desertą, išklojame maistine plėvele. Gražiai sudedame kavos ledus. Išlyginame paviršių.

Sausainius mirkome į paruoštą kavą ir dedame ant kavos skonio ledų sluoksnio. Ant viršaus paskirstome vanilinius ledus.

Dedame bent kelioms valandoms į šaldymo kamerą. Atvėsusį desertą apibarstome kakava.

„Kviečiu į virtuvę“