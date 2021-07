Tobulo skonio pyragas su uogomis nustebins ne vieną

Pristatau pyragą, kuris labai paprastas, bet paragavus ilgai galvosi, iš ko pagamintas jo įdaras. Švelnus ir lengvas kaip grietinėlė, kreminis –kaip rikotos ar kreminio sūrio.

Tačiau tai tik grietinės įdaras!

Tai pyragas, kai „iš nieko“ gimsta tobulas skonis ir – drąsiai sakau – nustebins ne vieną.

Grietinės suflė ir uogų pyragas

Reikės (20 cm kepimo formai)

Tešlai:

190 g miltų

70 g miltelinio cukraus (pudros)

100 g sviesto

2 kiaušinio trynių

žiupsnelio druskos

1 a. š. vanilės

1 a. š. (5 g) kepimo miltelių

1–2 v. š. šalto vandens

Grietinės suflė:

2 kiaušinio baltymų

500 g grietinės (20–25%)

110 g miltelinio cukraus (arba daugiau, jei norisi saldžiau)

50 g kukurūzų krakmolo

150 g persikų ar abrikosų (arba kitokių rūgštesnių vaisių ar uogų)

200 g braškių

Kaip gaminti

Gaminame tešlą. Į dubenį dedame miltus, cukraus pudrą ir kepimo miltelius, druską bei viską gerai išmaišome. Dedame gabaliukais supjaustytą sviestą, pilame vanilę ir viską sumaišome, kol gaunasi lengvi trupiniai. Tada įmušame kiaušinio trynius, pilame 1 v. š. vandens ir greitai užminkome tešlą. Jei kibs sunkokai, dar įpilkite vieną šaukštą vandens. Tešlos gabaliuką padaliname į dvi dalis – didesnę ir mažesnę. Suvyniojame į maistinę plėvelę ir dedame į šaldiklį 30 minučių.

Kol tešla šaldiklyje, susipjaustome persikus arba abrikosus nedideliais gabaliukais – juos naudosime įdarui. Jei neturite šių vaisių, puikiai tiks vyšnios, trešnės (reikia pašalinti kauliukus), rabarbaras ar bet koks kitas vaisius ir uoga, kad turėtų rūgštelės.

Taip pat stambesniais gabaliukais susipjaustome braškes – juos naudosime pyrago viršui.

Pyrago formą išklojame kepimo popieriumi. Orkaitę įkaitiname iki 165 laipsnių temperatūros.

Traukiame iš šaldiklio didesnę tešlos dalį ir iškočiojame apskritimą, didesnį už formą, kad galima būtų padaryti nedidelius tešlos bortelius. Suformuotą tešlos pagrindą formoje dedame į šaldytuvą, kol paruošime įdarą.

Ruošiame grietinės įdarą. Kambario temperatūros kiaušinio baltymus lengvai paplakame, kol suputoja. Tada dalimis beriame miltelinį cukrų ir plakame, kol gaunasi standi baltymų masė. Grietinę sumaišome su krakmolu. Atsargiai dedame kambario temperatūros grietinę ir keletu judesių mentele sujungiame abi mases. Masė turėtų būti puri ir lengva, nesukritusi!

Ant tešlos pagrindo dedame dalį grietinės įdaro, pabarstome persikų ar kitų turimų uogų, pilame likusį grietinės įdarą. Ant viršaus lengvai pabarstome braškių gabaliukus (nespaudžiame į vidų) ir užtarkuojame likusį tešlos gabaliuką.

Kepame apie 60–90 min. (priklausomai nuo orkaitės) arba kol gražiai paruduoja, orkaitės kaitinimas turi būti iš viršaus ir apačios. Aš kepiau 75 min. Iškepęs pyragas bus truputį „liuliuojantis“, bet taip ir turi būti.

Iškepusį pyragą palikau orkaitėje 15 min., truputį pravėrusi orkaitės dureles. Po to ištraukiau ir leidau visiškai atvėsti kambario temperatūroje. Po to dėti pyragą į šaldytuvą bent 4-6 val., o geriausia per naktį.

P. S. Atvirai pasakius, trečią dieną likęs mažas gabaliukas buvo iš vis super!

„Skanaus maisto pasaulis“