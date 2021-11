„Sausainiai „Gaidelis“ yra daugeliui mūsų pirkėjų pažįstamas produktas. Šių kepinių skonis, tekstūra ir kvapas nesikeičia daugybę metų, sukelia nostalgiją, dėl to klasika išlieka populiariausia. Vidutiniškai per mėnesį mūsų klientai įsigyja apie 90 tūkst. pakelių klasikinio skonio sausainių „Gaidelis“. Be to, praėjusių ir šių metų pardavimai rodo, kad naujų skonių debiutas buvo sėkmingas“, – sako „Maxima“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė. Lietuviško prekybos tinklo duomenimis, paklausiausios „Gaidelio“ naujienos yra šokolado skonio sausainiai ir sausainiai su spanguolėmis.

Sausainius „Gaidelis“ gaminančios „Vilniaus pergalės“ marketingo vadovas Justas Razmus teigia, kad naujovės buvo pastebėtos. Jis pasakoja, kad saldumynų gamintoja pernai įsigijo modernią sausainių gamybos liniją ir tai buvo puiki proga atnaujinti legendinius sausainius.

„Sausainių receptas liko toks pats – gyvuojantis daugiau kaip 50 metų. Su juo užaugo ne viena lietuvių karta, „Gaidelis“ tapo klasika. Kita vertus, kartu sukūrėme visą eilę naujų skonių“, – dalijasi J.Razmus.

Gamintojai taip pat atnaujino pakuočių dizainą – išryškino prekės ženklų elementus. „Kaip firminę spalvą tvirtai pasirinkome šiltą ir aktyvią oranžinę. Vaizdas prekybos vietoje pasikeitė iš esmės – „Gaidelio“ sausainių pakuotės parduotuvių lentynose šviečia kaip prožektorius“, – pastebi „Vilniaus pergalės“ marketingo vadovas.

Anot J.Razmaus, pardavimų rezultatai rodo, kad pirkėjai laukė pokyčių ir šiltai juos priėmė – lietuviški sausainiai dar labiau išpopuliarėjo, be to, pavyko pritraukti naujų mėgėjų.

„Gaidelis“ visada tupėjo ant receptų skrynelės, kuri per dešimtmečius vis pilnėjo. Lietuvos konditeriams išradingumo niekada netrūko. Taigi, iš pažiūros paprasti tradiciniai sausainiai dažnai tapdavo saldžių virtuvės eksperimentų dalimi. Geriausi rezultatai išliko iki šiol – gyvuoja iš kartos į kartą“, – konstatuoja „Maximos“ maisto gamybos ekspertė Brigita Baratinskaitė, siūlanti išbandyti 3 receptus, kurie tiks bet kokiai progai.

Svarbu turėti „Gaidelio“ sausainių ir... naktį, per kurią klasika virsta nauju gardumynu.

„Tinginys“, kurį dievina ir darbštuoliai

Reikės:

400 gramų sausainių „Gaidelis“ (maždaug pustrečio pakelio),

1 skardinės (400 g) saldinto sutirštinto pieno,

200 g sviesto,

5 šaukštų kakavos.

Į dubenį sutrupinkite sausainius. Puode ištirpinkite sviestą, tada supilkite kondensuotą pieną ir maišant suberkite kakavą. Leiskite masei užvirti, maišykite kelias minutes, kol konsistencija taps tirštesnė.

Išjunkite kaitrą, o masę užpilkite ant sausainių. Gerai išmaišykite, kad pasidengtų visi gabalėliai.

Pasiruoškite kepimo popieriaus ir maišelį. Verskite masę ant kepimo popieriaus, maišeliu suteikite savo gaminiui norimą formą. Spauskite tvirtai, kad tinginys būtų vientisas, be oro tarpų. Leiskite tinginiui atvėsti iki kambario temperatūros, tada pridenkite maistine plėvele ir dėkite į šaldytuvą bent 6–8 valandoms (arba nakčiai), kad desertas sustingtų.

Tortas, kurį iškart sulesa svečiai

Reikės:

2 pakelių sausainių „Gaidelis“,

stiklinės pieno,

400 ml plakamosios grietinėlės,

200 g saldinto sutirštinto pieno,

300 g konservuotų kriaušių,

pusės citrinos.

Konservuotas kriaušes išimkite iš indelio ir nusunkite. Tada supjaustykite kubeliais.

Grietinėlę supilkite į dubelį ir išplakite iki putų, tada įspauskite citrinos sulčių, plakite toliau. Kai grietinėlė kiek sutirštės, plakdami supilkite saldintą sutirštintą pieną. Dar paplakite, kol kremas taps vientisas, standokas – galės išlaikyti formą.

Į stiklinę pieno akimirkai pamerkite vieną sausainį ir dėkite jį ant kepimo popieriaus. Ir taip – su kiekvienu. Ant didelės lėkštės ar padėklo iš devynių sausainių sudėliokite kvadratą – torto pagrindą.

Ant viršaus tepkite šiek tiek kremo, sudėkite trečdalį kriaušių gabalėlių. Išlyginkite. Vėl sudėkite sluoksnį piene pamirkytų sausainių. Vėl patepkite kremu ir uždėkite kriaušių. Kartokite, kol kriaušių ir sausainių neliks. Pasilikite šiek tiek kremo torto viršui ir šonams aptepti.

Gaminį padėkite į šaldytuvą nakčiai, kad jis sutvirtėtų, o kremas įsigertų į sausainius. Skanaus!

Saldus „Gaidelio“ sapnas sūrio pyrage

Reikės:

2 pakelių sausainių „Gaidelis“,

250 g lydyto sviesto,

500 g maskarponės sūrio,

250 gramų varškės sūrelių (neglaistytų) su vanile,

pusės arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto,

200 g cukraus pudros,

šaukšto tarkuotos citrinos žievelės,

šaukšto citrinos sulčių,

2 šaukštų miltų,

4 kiaušinių,

300 ml plakamosios grietinėlės.

Jeigu produktus ištraukėte iš šaldytuvo, leiskite jiems šiek tiek pastovėti, kad pasiektų kambario temperatūrą.

Sausainius smulkiai sutrupinkite dubenyje, užpilkite lydytu sviestu, gerai išmaišykite, paminkykite. Tada pusę šios masės sudėkite į kepimo formą, suformuokite lygų, vientisą pagrindą. Kitą pusę masės paverskite pyrago kraštais – padenkite formos šonus. Formą įdėkite į šaldytuvą, kad atvėstų – maždaug pusvalandžiui.

Plaktuvu švelniai sumaišykite maskarponę ir vanilinių sūrelių masę, cukraus pudrą, citrinos sultis ir tarkuotą žievelę. Svarbu neplakti per smarkiai, o lengvai įmaišyti miltus, tada – po vieną kiaušinį. Tolygiai lėtai plakant susiformuos vientisa masė. Į ją įmaišykite grietinėlę.

Gautą masę supilkite į atvėsusią formą – ant sausainių pagrindo. Pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 160 laipsnių, kepkite maždaug pusantro valandos. Būkite kantrūs – atidarykite orkaitę tik tada, kai pyragas iškeps. Tada išjunkite orkaitę, palikite pyragą viduje, tik praverkite dureles – palikite pusvalandį pamažu atvėsti. Atvėsusį gaminį įdėkite į šaldytuvą, kad šaltai pastovėtų per naktį.