Lengvas užkandis Naujųjų stalui: krepšeliai su krevetėmis ir mangų salsa

Visgi norintiems namiškius nustebinti savo kulinariniais gebėjimais ekspertai siūlo išbandyti gardų užkandį su krevetėmis ir mangų salsa.

Prieš šventinę naktį patys gaminti vengia

Anot A.Šostakienės, prekybininkams Naujųjų metų laikotarpis yra ypač darbingas. Jei per Kūčias ir Kalėdas pirkėjai šventinius patiekalus namuose gamina patys, tai Naujų metų išvakarėms dažnas vaišių stalo gėrybes įsigyja iš prekybos centruose paruošto asortimento.

„Naujieji metai mums daug intensyvesnis laikas nei Kūčios ar Kalėdos. Naujųjų metų vakarą lietuviai mieliau skiria bendravimui ir laikui su artimaisiais, o ne maisto gaminimui. Todėl pirkėjai renkasi jau paruoštus patiekalus, ragauja egzotiškesnius ir prabangesnius gaminius.

Naujųjų metų vakarienė daugeliui neatsiejama be įdarytos vištienos, sušių ir įvairių desertų. Dauguma šiuolaikinių šeimų renkasi ir įdomesnius, prabangesnius valgius, pavyzdžiui, ėrieną, brandintos jautienos kepsnius, gurmaniškas salotas ar jūros gėrybes“, – populiariausius Naujųjų metų patiekalus vardija A.Šostakienė.

Be to, Naujųjų stalas neapsieina ir be tradicinių vaišių. „Sunkiai įsivaizduojame šventinę vakarienę be keptos paukštienos ir žuvies, įdarytos lydekos ar tradicinės baltos mišrainės. Taip pat svarbią vietą ant vakarienės stalo užima įvairūs desertai“, – pasakoja gamybos asortimento vadovė.

Naujųjų vakarienei – lengvesni patiekalai

„Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, jog įprastai Naujųjų metų vakarienė valgoma vėlyvu metu, tad vaišių stalui geriau būtų rinktis lengvesnius, virškinimo sistemos neapsunkinančius patiekalus.

„Šventinis stalas visuomet yra gausesnis, tačiau toje gausybėje patiekalų nevertėtų užmiršti saiko ir sveikatai palankios mitybos principų. Šventės tuo ir ypatingos, kad jų metu sau leidžiame paragauti daugiau ir įvairesnių patiekalų, tačiau svarbu ne tik prisikimšti pilvus. Maistas turi sukelti malonius pojūčius, pradedant rega, apimant uoslę ir, žinoma, baigiant skonio receptorių pamaloninimu. Svarbu, kad po to nejaustume kaltės jausmo, nusivylimo savimi ir nepasitenkinimo, jei to saiko išlaikyti nepavyko. Tokiu atveju šventės nebetenka prasmės ir žmogus jaučiasi prastai“, – sako E.Gavelienė.

Nors gydytoja dietologė įsitikinusi, kad per Naujųjų metų vakarienę galima paragauti visko, itin riebaus maisto visgi geriau būtų atsisakyti. Taip pat vertėtų nepiktnaudžiauti saldumynais.

„Šventinei vakarienei puikiai tiks gaivios salotos, žuvis ar jūros gėrybės. Tai ne tik gurmaniškas, bet ir labai maistingas patiekalas. Jūros gerybės vertinamos dėl didelės vertės baltymų, žmogaus organizmui reikalingų mineralinių medžiagų ir vitaminų. Be to, jas nesudėtinga paruošti. Todėl tai labai tinkamas pasirinkimas tiems, kurie nori pasimėgauti gardžiu ir sveiku maistu“, – teigia gydytoja dietologė.

Tiesa, ji primena, kad jūros gėrybes skanauti gali ne visi. „Šių delikatesų skanauti negali žmonės, kuriems suvalgius jūros gėrybių pasireiškia alerginės reakcijos – apsunkėjęs kvėpavimas, odos bėrimai, virškinimo sistemos sutrikimai ir kitos. Be to, per didelis jūros gėrybių kiekis žmogaus organizme gali sukelti ir baltyminį šoką, jeigu jų asmuo nėra skanavęs anksčiau ar tiesiog suvalgė per didelį šių delikatesų kiekį“, – įspėja E.Gavelienė.

Kulinarijos ekspertai dalijasi ir lengvo, naujametiniam stalui tinkančio užkandžio su krevetėmis receptu, kurį nesunkiai pasigaminsite namuose.

Filo tešlos krepšeliai su krevetėmis ir mangų salsa

Reikės:

300 gramų krevečių

kelių filo tešlos lapų

2 avokadų

2 mangų

2 svogūnų

1 aitriosios paprikos

15 g šviežių kalendrų

1 žaliosios citrinos

alyvuogių aliejaus

Kaip gaminti

Pasiruoškite keksiukų kepimo formeles.

Filo tešlą sukarpykite kvadratais.

Patepkite tešlos kvadratus aliejumi.

Tešlos kvadratus sudėkite į keksiukų kepimo formeles.

Šaukite į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę su ventiliatoriumi, kepkite apie 10–12 minučių, kol tešla taps auksinės spalvos.

Krevetes išvirkite, kaip nurodyta instrukcijoje ant pakuotės, pašalinkite kiautus.

Dubenyje sumaišykite kubeliais supjaustytus mangus, svogūnus, aitriąją papriką, kapotas kalendras. Pašlakstykite žaliosios citrinos sultimis.

Į iškeptus tešlos krepšelius dėkite mangų salsą ir papuoškite krevetėmis.