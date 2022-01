Vis dėlto kartais pažiūrėti gerą filmą daug maloniau, nei stebėti, kaip gimsta būsima vakarienė. Tokiomis dienomis gelbėja viename puode ar keptuvėje ruošiami patiekalai, kurie nereikalauja daug laiko, o rezultatas – toks, tarsi visą dieną būtumėte sukęsi virtuvėje.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad tokius patiekalus galima paruošti iš bet kokių produktų, o pirkėjai jiems renkasi ir įmantresnius ingredientus.

Mėgstami įvairiose pasaulio šalyse

„Net kai kalbama apie įvairius troškinius ar sriubas, kuriems paruošti ypatingų produktų nereikia, tinklo pirkėjai jiems renkasi platų daržovių spektrą: salierus, moliūgus ar saldžiąsias bulves. Nuolat auga ir žuvies ar jūros gėrybių pardavimai. Be to, esame paruošę gausų padažų ar užtepėlių asortimentą: nuo alyvuogių ir baklažanų, saulėje džiovintų pomidorų iki daržovių su anakardžių riešutais, kurie ypatingo skonio suteiks ne tik gaminant padažus, bet ir verdant troškinius“, – sako V.Budrienė.

Viename puode ar keptuvėje gaminamus patiekalus ne tik lengva paruošti – kartu troškinant įvairiausius ingredientus, jie atsiskleidžia puikiais kvapais ir skoniais.

Dar vienas dalykas, dėl kurio verta gaminti tokius patiekalus – jiems paprasta panaudoti įvairiausius likučius. Ar tai bus vištienos šlaunelės, ar keli gabalėliai kiaulienos, jautienos ar žuvies, ar kelios krevetės, o gal paprasčiausios dešrelės – viskas nuo mėsos iki spintelėse užsilikusių grikių ar kitų kruopų bei pradedančių vysti daržovių – puikiai tinka įvairiems viename puode ruošiamiems patiekalams: troškiniams, košėms, apkepams.

Gamindami tokio tipo valgius ir ieškodami receptų galite leistis į kelionę per pačias įvairiausias pasaulio virtuves.

Italai pasauliui dovanojo vienoje keptuvėje maišomą rizotą, įvairiausius makaronų patiekalus. Be to, šioje šalyje labai populiari ir kaimiška sriuba, kuri gaminama iš avinžirnių, pomidorų ar kitų daržovių likučių bei makaronų.

Ispanai savo šalies virtuvės neįsivaizduoja be kvapniosios paelijos, be to, šiame krašte įvairiausiuose padažuose dažnai su bulvėmis troškinama vištiena arba ryžiai su pupelėmis. Prancūzai taip pat turi viename puode ruošiamų patiekalų. Vienas iš tradicinių – daržovių apkepas „ratatouille“. Dar vienas mėgstamas patiekalas – „bouillabaisse“ troškinys, kurio žvaigždės – midijos, moliuskai, balta žuvis ir krevetės, pagardintos įvairiausiomis daržovėmis ir verdamos sultinyje. Skamba neįtikėtinai, tačiau šį patiekalą pasigaminti galite mažiau nei per valandą.

Vienoje keptuvėje paruoštas patiekalas pagal maisto tinklaraštininkę

Kristina Pišniukaitė-Šimkienė, maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė ir prekybos tinklo „Iki“ ambasadorė, pasakoja, kad vienoje keptuvėje ar puode ruošiami patiekalai jos šeimoje itin mėgstami. Jais gardžiuojasi ne tik suaugusieji, bet ir jos sūnelis Benas.

Kaip teigia tinklaraštininkė, patiekalus vienoje keptuvėje ji gamina tuomet, kai striuka laiko arba nori palepinti šeimyną jaukiais, naminiais, dar vadinamais „comfort food“ patiekalais. Nors tokio tipo patiekalams puikiai tinka įvairiausi ingredientai ir gėrybės, šįkart kaip pagrindinius akcentus tinklaraštininkė pasirinko vištieną, makaronus ir saulėje džiovintus pomidorus.

„Šio patiekalo skonį vertinu 10 balų. Vištiena iškepa maksimaliai minkšta ir sultinga, o padažas tiesiog dieviškas. Labai patogu, kad patiekalas pagaminamas vienoje keptuvėje, tad pati gamyba greita ir paprasta.

Su vištiena dera patys įvairiausi garnyrai nuo makaronų iki bulvių košės bei mėgstamų daržovių salotų, tačiau mūsų šeimai skaniausia valgyti su spagečiais. Makaronai puikiai dera su vištienos padažu, nieko papildomai jiems nereikia, tik išvirti „al dente“ gausiai pasūdytame vandenyje ir patiekti su kepta vištiena bei kreminiu saulėje džiovintų pomidorų padažu“, – sako K.Pišniukaitė-Šimkienė ir dalijasi nepaprasto skonio receptu, kurį siūlo išbandyti visiems.

Vištiena kreminiame saulėje džiovintų pomidorų padaže

Vištienai ir jos marinatui reikės:

500 g arba 3 vnt. vištienos šlaunelių

300 g arba 3 vnt. vištienos blauzdelių

3 skiltelių tarkuoto česnako

2 v. š. alyvuogių aliejaus

1 v. š. sojų padažo

1 v. š. obuolių arba kito baltojo acto

1 v. š. grūdėtųjų garstyčių

1 v. š. rudojo cukraus

1 a. š. druskos

¼ a. š. juodųjų pipirų

1 a. š. maltų paprikų

1 a. š. džiovintų žolelių mišinio

Padažui reikės:

aliejaus kepimui

3 skiltelių česnako

1 a. š. džiovintų raudonėlių

žiupsnelio aitriųjų paprikų dribsnių

10 vnt. saulėje džiovintų pomidorų

150 ml ekologiško daržovių sultinio

100 ml riebios grietinėlės

50 g kietojo sūrio

patiekti – šviežių petražolių

Kaip gaminti

1. Dieną prieš gamybą pamarinuojame vištieną: į dubenį dedame vištieną, sudedame visus marinato ingredientus. Rankomis viską išmaišome, marinatu gerai įtriname vištieną, kiek išeina, marinatu įtriname ir po vištienos odele. Apdengiame indą maistine plėvele ir siunčiame į šaldytuvą iki gamybos.

2. Apskrudiname vištieną: keptuvėje gerai įkaitiname aliejų ir dedame vištieną kepti odele žemyn. Kepiname ant didelės kaitros 5 minutes, apverčiame ir kepame dar 5 minutes. Apskrudintą vištieną

atidedame.

3. Keptuvėje turi likti šiek tiek riebalų, jei jų per daug, dalį nupilkite. Į keptuvę įtarkuojame česnaką, beriame raudonėlius ir aitriųjų paprikų dribsnius, viską pakepiname apie minutę. Sudedame kubeliais smulkintus saulėje džiovintus pomidorus, pilame sultinį ir grietinėlę, įtarkuojame sūrį. Viską maišydami kaitiname kelias minutes.

4. Į keptuvę prie padažo grąžiname vištieną (dedame odele aukštyn), dedame keptuvę į 180 laipsnių orkaitę ir kepame 40 min. Jei jūsų keptuvė negali būti naudojama orkaitėje, tai padažą ir vištieną perkelkite į kepimo formą (nenaudokite per didelės formos, reikia, kad padažas apsemtų dalį vištienos).

5. Kol vištiena kepa, pasiruoškite mėgstamą garnyrą.

6. Patiekiame su mėgstamu garnyru, ant viršaus pabarstome tarkuoto parmezano ir smulkintų petražolių. Skanaus!