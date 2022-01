Vilkžuvė su 3 skirtingais padažais: grietinėlės, pomidorų arba sojų

Vilkžuvė išsiskiria subtiliu, šiek tiek krabą, netgi omarą primenančiu skoniu. Be to, ją sunku sugadinti, todėl šią žuvį lengvai paruoš net ir virtuvės naujokai.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad nors tradicinės žuvys, tokios, kaip lašiša ar karpis, išlieka populiarios, pirkėjai yra linkę išbandyti ir naujo skonio žuvis.

Pasižymi gerųjų savybių gausa

„Kai kalba pasisuka apie gastronominius eksperimentus, pastebime, kad žmonės į juos leistis linkę vis dažniau. Matome, kad pastaruoju metu populiarėja įmantresnė žuvis bei jūros gėrybės: tinklo pirkėjai ragauja ir midijų, krevečių, netgi skraidkalmarių čiuptuvų, o per Kalėdas prisivalgę silkių šiuo metu renkasi įvairesnę žuvį: plekšnę, juodąjį paltusą ar melsvąją vilkžuvę“, – teigia V.Budrienė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad vilkžuvė – ypatingos išvaizdos žuvis. Šios žuvys išsiskiria ne tik savo spalva, bet ir dydžiu. Vilkžuvės gali užaugti net iki 1,5 m ilgio ir sverti iki 24 kilogramų. Šios žuvys būna pačių įvairiausių spalvų – nuo alyvuogių žalios, purpurinės, rudos ar mėlynai pilkos.

Vilkžuvės paprastai gyvena Šiaurės, Barenco, Baltijos jūrose, šiaurinėje Atlanto vandenyno dalyje. Šios nepaprastos žuvys pasižymi ne tik subtiliu, salstelėjusiu skoniu, bet ir malonia tekstūra. Be to, jose yra ir daugybė sveikatai naudingų savybių: gausu omega-3 riebalų rūgščių, baltymų. Be to, vilkžuvėje yra nedaug kalorijų – 100 gramų jų yra vos 96.

Sunku sugadinti

„Vilkžuvė, kaip ir daugelis baltos žuvies rūšių, yra labai universali. Dėl švelnaus skonio ji puikiai tinka žuvienėms, ją galima kepti orkaitėje, keptuvėje, kepsninėje, praturtinti įvairiausius makaronų ar kruopų patiekalus, salotas. Dažniausiai ši žuvis yra skaninama šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis: rozmarinu, čiobreliais, bazilikais, petražolėmis ar krapais, citrina. Ją mėgstama patiekti su ryžiais, šparaginėmis pupelėmis ar kitomis daržovėmis“, – teigia V.Juodkazienė.

Geriausiai šios žuvies skonį atskleidžia grietinėlės ir citrinos padažas, kuris dažnai yra patiekiamas ir su omarais. Visgi prie šios nepaprasto skonio žuvies dera patys įvairiausi ingredientai: kaparėliai, kepti pomidorai ar paprikos. Ją patiekti galima ir su stipresnio skonio padažais, pavyzdžiui, ančiuvių arba aštriųjų pipirų ir imbiero. Kaip pabrėžia ekspertė, dar vienas vilkžuvės privalumas – ją sunku perkepti.

„Nesvarbu, kokį gaminimo būdą pasirinksite, šią žuvį sunku sugadinti – net jeigu perkepsite, ji nebus sausa ir nemalonios tekstūros, mat ši žuvis pasižymi didele riebalų gausa.

Kiek laiko keps vilkžuvė, priklauso nuo gabalėlių storumo. Plonesni gabalėliai iškepti gali per 10 minučių, o storesniems prireiks ir visų 20. Ar žuvis iškepusi, lengviausia patikrinti šakute. Ją geriausia įbesti į storiausią žuvies gabalėlio vietą – jeigu žuvis nėra permatoma ir lengvai byra, vadinasi, ji iškepusi“, – sako V.Juodkazienė ir dalijasi net trimis nepaprasto skonio receptais su vilkžuve, kuriuos įkvėpė skirtingi pasaulio kraštai.

Vilkžuvė prancūziškame grietinėlės ir citrinų padaže

Reikės:

vilkžuvės pjausnių

druskos ir pipirų

gabalėlio sviesto

riebios grietinėlės

citrinos sulčių

kelių skiltelių česnako

svogūno

kelių šaukštelių garstyčių

žiupsnelio raudonųjų pipirų dribsnių

citrinos griežinėlių ir šviežių krapų papuošimui

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Vilkžuvės pjausnius apibarstykite druska ir pipirais, sudėkite į kepimo indą. Nedidelį puodą įkaitinkite iki vidutinės ugnies. Jame ant vidutinės ugnies ištirpinkite sviestą. Į jį sudėkite susmulkintus svogūnus ir česnakus ir viską pakepkite apie minutę. Galiausiai įmaišykite grietinėlę, citrinos sultis, garstyčias ir raudonųjų pipirų dribsnius.

Padažą užpilkite ant žuvies, ant viršaus uždėkite citrinos griežinėlius ir kepkite 10–12 minučių. Jeigu žuvies gabalėliai storesni, juos pakepti galite kiek ilgiau – 15–20 minučių. Iškeptą žuvį papuoškite

šviežiais krapais.

Azijietiška vilkžuvė su sojų ir aitriųjų paprikų padažu

Reikės:

kelių gabalėlių vilkžuvės

svogūnų laiškų

šlakelio citrinos sulčių

pusės aitriosios paprikos

Padažui:

2 skiltelių česnako

gabalėlio tarkuoto imbiero

šlakelio vandens

šlakelio sojų padažo

šaukštelio medaus

šaukštelio sezamų aliejaus

žiupsnelio druskos

pusės aitriosios paprikos

1 šaukštelio paprikos miltelių

šlakelio citrinos sulčių

Kaip gaminti

Vilkžuvės pjausnius apšlakstykite citrinos sultimis, suberkite pusę smulkintos aitriosios paprikos ir supjaustytus svogūnų laiškus. Galiausiai didelėje keptuvėje sumaišykite visus padažui skirtus ingredientus ir viską šiek tiek pakepkite. Kai padažas sutirštės, į jį sudėkite žuvį ir viską apie 15 minučių patroškinkite. Patiekite su ryžiais.

Ispanijos įkvėpta vilkžuvė su pomidorais, citrina ir bulvėmis

Reikės:

kelių gabalėlių vilkžuvės

nedidelių bulvių

saujos šviežių kalendrų

skiltelės česnako

dviejų citrinų sulčių

kelių lauro lapų

½ arbatinio šaukštelio maltų kalendrų

½ arbatinio šaukštelio aitriosios paprikos miltelių

300 g geltonų ir raudonų vyšninių pomidorų

100 ml šalto vandens

kelių šaukštų alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos ir pipirų

Kaip gaminti

Smulkiai supjaustykite česnaką. Nulupkite bulves ir perpjaukite pusiau. Stambiai supjaustykite kalendros lapus. Į puodą sudėkite bulves, česnaką, kalendrą, citrinos sultis, lauro lapus, maltas kalendras, aitriųjų paprikų miltelius, 2 šaukštus alyvuogių aliejaus ir pomidorus. Pagardinkite druska, pipirais, įpilkite 100 ml vandens ir viską apie 50 minučių troškinkite ant labai mažos ugnies. Retkarčiais patikrinkite, ar daržovės neprilimpa prie puodo dugno. Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens.

Galiausiai ant viršaus išdėliokite žuvies gabalėlius. Viską dar pagardinkite druska, pipirais ir šlakeliu alyvuogių aliejaus. Uždenkite dangtį ir viską patroškinkite apie 10–15 minučių.

Skanaus!