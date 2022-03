Ši košė – ukrainietiškos virtuvės pasididžiavimas. Išbandykite ir jūs

Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, tradiciškai šią riebią kukurūzų košę su pagardais katile ant ugnies gamina vyrai, bet jos variaciją kiekvienas gali pasigaminti ir namuose.

Vakarų Ukraina pasižymi daugybe unikalių receptų, kurie nėra tokie paplitę centrinėje ar rytinėje šalies dalyje. Vienas iš jų – legendinis huculų patiekalas „banuš“. Prieš kelis dešimtmečius šis patiekalas buvo siejamas su nepritekliumi, tačiau vėliau „banuš“ buvo pradėtas tiekti ir Karpatų regiono restoranuose, o Rachevo regione iki praėjusių metų jam net buvo rengiamas festivalis. Šis patiekalas įprastai gaminamas iš kukurūzų kruopų, keptų kiaulienos lašinių ir sūrio, o tuomet tradiciškai maišomas ant ugnies, kad įgautų dūmų skonio. Į košę taip pat dažnai dedama ir grybų.

„Šio patiekalo pagardai gali būti ir modernesni, tačiau tradiciškai populiariausia naudoti spirgučius ir sūrį. Į lėkštę patiekalą reikėtų dėti ne maišant, o sluoksniuojant. Svarbu žinoti, kad jei vietoje grietinėlės naudosite grietinę, „banuš“ įgaus rūgštoką poskonį. Tad geriausia grietinę maišyti su riebia grietinėle. Be to, grietinėlės neperkaitinkite ir košės nepalikite virti be priežiūros, svarbu ją nuolat maišyti“, – pataria L.Barčaitė.

„Banuš“ neretai ruošiamas per šventes ar pobūvius ir visuomet yra patiekiamas karštas. Įdomu tai, kad pagal huculų tradicijas visus patiekalus, kuriems naudojama aviena ar avių pieno produktai, gamina tik vyrai: „Banuš“ paslaptis slypi paruošime ir ingredientuose. Huculai patiekalą ruošia naudodami 3 dienas pastovėjusią grietinėlę arba grietinę, maišo tik mediniu šaukštu ir tik viena kryptimi. Ir namuose geriau maišymui pasitelkti medinį šaukštą.“

„Rimi“ kviečia geriau pažinti šią tautą per turtingą kulinarinį paveldą.

Ukrainietiško „banush“ receptas

Reikės:

500 ml riebios grietinėlės (dalį galima pakeisti grietine)

200 g kukurūzų kruopų

200 g šoninės

200 g brinzos ar kito avių pieno sūrio

druskos ir pipirų

Kaip gaminti

Susmulkintą šoninę pakepkite ant vidutinės ugnies, nupilkite riebalų perteklių.

Atskirame puode užvirinkite grietinėlę ir lėtai, nuolat maišydami, supilkite kukurūzų kruopas.

Sumažinkite ugnį iki minimalios, aktyviai maišykite mediniu šaukštu, kol viršuje pasirodys sviestas.

Karštą košę sudėkite į gilų dubenį arba molinį puodą, papuoškite tarkuotu ar laužytu sūriu ir šonine.