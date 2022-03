Vištiena itin gardžiame padaže: paruošite per 30 minučių – skonis įsimins ilgam

Šis receptas – tai toskanietiškai paruoštos vištienos versija. Švelni ir sultinga vištiena, kuriai ypatingo skonio suteikia saulėje džiovinti pomidorai, česnakai, špinatai ir kietasis sūris. Skonis tiesiog dieviškas!

Patiekalą pagaminsite vos per 30 minučių. Be to, paruošite vienoje keptuvėje, tad jis patiks tiems, kurie nemėgsta didžiulės nešvarių indų krūvos.

Patiekite su makaronais, bulvių koše, čiabata, garuose virtomis daržovėmis ar tiesiog šviežiomis salotomis. Jei norite, į receptą galite įtraukti ir grybų – jie čia puikiai tinka.

Tad išbandykite – tikrai nesigailėsite.

Toskanietiškai paruošta vištiena

Reikės:

2 vidutinio dydžio vištos krūtinėlių (550 g)

1 a. š. jūros druskos

0,5 a. š. juodųjų pipirų

2 v. š. miltų

35 g tarkuoto kietojo sūrio

100 g saulėje džiovintų pomidorų (aliejų nuvarvinkite, bet neišpilkite, jo prireiks)

3 česnako skiltelių

1 a. š. itališkų žolelių mišinio

125 ml vištienos sultinio

250 ml riebios grietinėlės

100 g špinatų

2 v. š. pakepintų kedrinių pinijų

Kaip gaminti

Vištienos krūtinėles paguldykite ant pjaustymo lentelės ir prispaudę ranka perpjaukite jas perpus, kad iš kiekvienos turėtumėte po du plonesnius kepsnelius. Vištieną pagardinkite druska ir pipirais.

1 valgomąjį šaukštą kietojo sūrio sumaišykite su miltais, šiuo mišiniu apibarstykite vištieną, šiek tiek prispausdami. tiesiog pabarstykite juos atgal, kai vištiena bus keptuvėje.

Įkaitinkite 1 v. š. saulėje džiovintų pomidorų aliejaus didelėje keptuvėje ant vidutiniškai stiprios ugnies. Kepkite vištienos kepsnelius po 5–6 minutes iš kiekvienos pusės, kol įgaus auksinę spalvą ir iškeps (temperatūra mėsos viduryje turėtų siekti 74 laipsnius Celcijaus. Sudėkite kepsnius į šiltą lėkštę, uždenkite aliuminio folija.

Sumažinkite temperatūrą, supilkite likusį šaukštą aliejaus, trintus česnakus ir smulkintus saulėje džiovintus pomidorus, dažnai maišydami kepkite apie 2 minutes. Jei česnakai „spjaudosi“, sumažinkite kaitrą.

Supilkite vištienos sultinį, berkite žoleles ir troškinkite 2 minutes, kol šiek tiek nugaruos.

Supilkite grietinėlę ir vėl užvirkite, retkarčiais pamaišydami.

Kai tik grietinėlė užvirs, suberkite likusį kietąjį sūrį ir maišykite, kol ištirps padaže.

Suberkite špinatus ir kedrines pinijas, pakaitinkite švelniai judindami keptuvę, kol špinatai sukris.

Į padažą sudėkite vištieną, pakaitinkite ir patiekite.

Skanaus!

Parengta pagal sugarsaltmagic.com