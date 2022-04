Pyragai Velykų stalui: išbandykite 3 nepakartojamus receptus

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prieš šventes susidomėjimas saldumynais išauga, o šventiniam stalui papuošti pirkėjai dažnai renkasi ir jau pagamintus desertus.

Velykiniai europiečių desertai

„Šventinis stalas be saldėsių neįsivaizduojamas. Pastebime, kad prieš šventes pirkėjai tikrai žvalgosi į desertų lentynas ir dažnai renkasi jau pagamintus konditerijos gaminius. Pastaruoju metu populiarūs ne tik tradiciniai, bet ir sveikesni desertai: be laktozės, su mažiau cukraus ar be glitimo“, – teigia V.Budrienė.

Iš Prancūzijos kilęs „Iki“ konditeris Thierry Lauvray sako, kad Velykų tradicijos įvairiose šalyse skiriasi, tačiau ši ypatinga šventė tikrai neapsieina be saldumynų ir velykinių kepinių.

„Italai turi paprotį kepti šventinę Velykų duoną, kurios forma primena viščiuką arba zuikutį. Duonoje visuomet įkepamas ir kiaušinis. Graikai Velykoms kepa tradicinius sausainius „koulourakia“, kurie savo forma primena mūsų kraštuose sutinkamas pynutes. Šie sviestiniai sausainiai yra apibarstomi sezamu, pasižymi minkštu, lengvu skoniu. O štai Kroatijoje Velykoms populiaru kepti „sirnica“ – saldžią apvalios formos duoną. Prancūzijoje mėgstamos ir tartaletės ar pyragai su obuoliais“, – pasakoja T.Lauvray.

Gamindami tradicinius kepinius – eksperimentuokite Įvairiausi velykiniai kepiniai ne ką mažesnę vietą užima ir ant lietuvių šventinio stalo. Populiariausi iš jų: pyragai, pynės, ar velykinės „bobos“ – tai aukštas pyragas, sietinas su mitologine būtybe Velyke. Nors šis desertas – pakankamai tradicinis, jį ruošiant galima laisvai improvizuoti, rinktis sveikesnius ingredientus: vietoje cukraus naudoti agavų, klevų sirupą, medų, vietoje riebios grietinės – graikišką jogurtą, kepimui naudoti ne tradicinius, bet pilno grūdo miltus.

Ne ką mažiau populiarios ir įvairiausios pynutės. Tam, kad pynės būtų itin purios, joms kepti dažniausiai naudojamos mielės. Žinoma, šis skanėstas neapsieina ir be kitų tradicinių ingredientų, naudojamų kepiniams: kiaušinių, miltų, pieno, sviesto, cukraus. Jeigu norite šį tradicinį desertą paversti dar išskirtinesniu – galite naudoti ir įvairiausius smulkintus riešutus, džiovintus ar liofilizuotus vaisius, uogas, šokoladą, įvairiausias uogienes, džemus, netgi riešutų sviestą.

„Velykos – tai šeimos šventė, todėl skirkite šiek tiek laiko ir paverskite pynės kepimą šeimos ritualu. Procesas tikrai patiks vaikams, o rezultatas – visiems susirinkusiems prie šventinio stalo“, – sako T.Lauvray ir dalijasi net trimis tradicinių, tačiau kiek patobulintų ir sumodernintų velykinių kepinių receptais – nuo Velykų „bobos“, pynės iki Prancūzijos įkvėpto krafino.

Sveikesnė Velykų „boba“

Reikės:

6 kiaušinių

150 g sviesto

200 ml nesaldinto graikiško jogurto (10 proc.)

150 g medaus

2 citrinų žievelės

½ citrinos sulčių

2–3 v. š. tarkuotos imbiero šaknies

1 v. š. aguonų

2 v. š. nuplikytų ir smulkintų džiovintų abrikosų

280 g viso grūdo speltų miltų

2,5 a. š. kepimo miltelių

1 a. š. džiovintų ciberžolių

1 a. š. cinamono

žiupsnelio druskos

saujelės smulkintų riešutų (apibarstymui)

Gaminame

Mikrobangų krosnelėje ar ant viryklės ištirpinkite sviestą, į jį pilkite medų, po vieną įmaišykite kiaušinius, jogurtą, berkite citrinos žievelę, smulkintą imbierą, supilkite sultis ir viską gerai išplakite.

Kitame inde sumaišykite persijotus miltus, kepimo miltelius, cinamoną, ciberžoles, druską. Sausus ingredientus įmaišykite į šlapius – taip viskas tolygiau išsimaišys ir neliks gumulėlių. Į tešlą suberkite aguonas, susmulkintus abrikosus ir dar kartą išmaišykite. Masę supilkite į sviestu išteptą kepimo indą ir kepkite 180 laipsnių temperatūroje 40 minučių.

Velykų bobą apipilkite medumi, apibarstykite smulkintais riešutais ir kvieskite šeimą prie stalo!

Pynutė su pistacijomis

Tešlai reikės:

500 g miltų

žiupsnelio druskos

300 ml šilto pieno

10 g sausų mielių

80 g cukraus

50 g kambario temperatūros sviesto

1 kiaušinio

1 v. š. aliejaus

Įdarui:

60 g kambario temperatūros sviesto

60 g cukraus

60 g kapotų pistacijų

Glajui:

120 ml vandens

100 g cukraus

½ citrinos sulčių

1 v. š. skysto medaus

1 a. š. vanilės ekstrakto

Gaminame

Gilesniame inde sumaišykite miltus ir žiupsnelį druskos, per vidurį padarykite nedidelę duobutę, į ją įpilkite šilto pieno, suberkite mieles, cukrų ir viską išmaišykite. Šis „duobutės metodas“ padės išvengti tešlos gumulėlių.

Į tešlą įmaišykite sviestą bei kiaušinį ir kokias geras 5 minutes intensyviai minkykite. Tešlą apie valandą palaikykite uždengtą maistine plėvele, kol ji iškils. O kad tešla besiplečiant nepriliptų prie kraštų, indą prieš tai ištepkite aliejumi.

Kai tešla pakils maždaug dvigubai, plonai ją iškočiokite į stačiakampio formą, ištepkite sviestu, apibarstykite cukrumi, riešutais ir palei ilgąją kraštinę suvyniokite į pailgą suktinuką. Jį išilgai perpjaukite pusiau ir abi dalis supinkite tarpusavyje.

Kraštus sujunkite, kad gautųsi apvalus pyragas, perkelkite jį į kepimo popieriumi išklotą skardą, uždenkite virtuviniu rankšluosčiu ir dar apie pusvalandį kildinkite. Galiausiai pašaukite būsimą gardėsį į orkaitę ir kepkite apie 40 minučių 180 laipsnių temperatūroje.

Į nedidelį puodą supilkite vandenį, medų, suberkite cukrų ir kaitinkite, kol cukrus visiškai ištirps. Tada įmaišykite citrinos sultis ir vanilės ekstraktą, dar minutėlę pakaitinkite ir nukelkite nuo kaitros. Apie pusę glajaus supilkite ant ką tik iš orkaitės ištrauktos iškepusios pynutės, apie 15 minučių luktelėkite, kol pyragas pravės, užliekite visą likusį glajų ir neškite velykinę pynę ant stalo!

Velykų pyragėlis „Krafinas“

Tešlai reikės:

2 kiaušinių trynių

80 g cukraus

300 g miltų

žiupsnio druskos

5 g sausų mielių

80 ml šilto pieno

30 g kambario temperatūros sviesto

1 apelsino sulčių ir tarkuotos žievelės

1 a. š. vanilės ekstrakto

Įdarui reikės:

100 g kambario temperatūros sviesto

50 g razinų

50 g džiovintų spanguolių

1/4 a. š. maltų muskatų

2 a. š. miltelinio cukraus apibarstyti

Gaminame

Kiaušinių trynius sumaišykite su cukrumi ir išplakite elektriniu plaktuvu. Sumaišykite miltus, mieles bei druską ir į sausą masę supilkite išplaktus kiaušinius. Įmaišykite likusius ingredientus ir išminkykite tešlą. Minkyti gali tekti kokias 10 minučių – ji turi būti tampri ir glotni. Uždenkite ją maistine plėvele ir palikite iškilti maždaug 2 valandoms.

Iškilusią tešlą perkelkite ant miltais apibarstyto stalviršio ir padalinkite į 2 lygias dalis. Vieną dalį plonai iškočiokite, ištepkite puse turimo sviesto, apibarstykite razinomis, spanguolėmis bei muskatais.

Tešlą suvyniokite į pailgo cilindro formą. Susuktą tešlą išilgai pjaukite pusiau, vieną galą palikdami neperpjautą. Tešlos kasas supinkite taip, kad pjūvio pusė liktų viršuje. Pynę susukite ir įdėkite į 10–12 cm skersmens formelę, išklotą kepimo popieriumi. Taip pat paruoškite ir likusią tešlą. Abu pyragėlius uždenkite ir palikite iškilti maždaug valandai.

Abu pyragėlius pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 180 laipsnių, ir kepkite 35–40 minučių. Iškepusius „krafinus“ ištraukite iš orkaitės, dar 10 minučių luktelėkite, tuomet atsargiai ištraukite iš formelių, palaukite, kol atvės, ir apibarstykite milteliniu cukrumi.