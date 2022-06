Vasara be jų neįsivaizduojama: 3 ledų kokteilių receptai

„Ledai šiltuoju metų laiku yra neatsiejama kasdienio pirkėjų krepšelio dalis. Duomenys rodo, kad per 3 vasaros mėnesius ledų parduodama net 5 kartus daugiau nei gruodžio-vasario mėnesiais. Be to, pirkėjų dėmesio vis daugiau sulaukia ir įvairiausi augaliniai gėrimai, puikiai tinkantys ir ledų kokteilių gamybai, populiarūs ir vaisiai ar uogos: pradedant braškėmis ir baigiant persikais, mangais ar ananasais“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Prekybos tinklo „Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė, sako, kad gaminant ledų kokteilius svarbiausia nebijoti improvizuoti.

„Pastaruosius kelerius metus stebime tendenciją – įvairiausius kokteilius gaminti ne su tradiciniu pienu, bet su augaliniais gėrimais, pagamintais iš avižų, ryžių, migdolų ar sojų. Augaliniai gėrimai dažnai atsiduria ir ledų kokteiliuose. Dažniausiai gaminant ledų kokteilius naudojamas migdolų, tačiau jiems paruošti puikiai tinka ir ryžių ar avižų gėrimai. Be to, augalinius gėrimus galima derinti ir su bananais, kitais mėgstamais vaisiais, įvairiausiomis uogomis ar uogienėmis, sirupais“, – pasakoja V.Juodkazienė.

Augaliniai produktai pasižymi naudingų savybių, vitaminų gausa. Tačiau, anot „Iki“ atstovės, verta pastebėti, kad tai ne pienas, o augalinės kilmės gėrimas, kuris negali organizmo aprūpinti visomis medžiagomis, būdingomis įprastam pienui, todėl, jeigu toleruojate laktozę, gamindami ledų kokteilius, nepamirškite tradicinio pieno. Be to, riebus karvės pienas ledų kokteiliams dar suteikia geriausią tekstūrą.

Svarbi ledų kokybė

Nors pasigaminti ledų kokteilį pakankamai paprasta, pritaikius kelias šio gėrimo ruošimo taisykles, kokteilis įgaus ne tik sodresnį skonį, bet ir kremiškesnę tekstūrą.

„Jeigu norite, kad ledų kokteilis būtų ypač šaltas ir gaivinantis, prieš pildami kokteilį į stiklinę bent 30 minučių ją pašaldykite šaldiklyje. Tuomet į kokteilį neprireiks papildomų ledukų.

Dar vienas patarimas – prieš supilant ledus į maišytuvą leiskite jiems kelias minutes pastovėti kambario temperatūroje. Dėl to ledų kokteilis įgaus kreminę tekstūrą. Į kokteilių maišytuvą nereikėtų pilti ir ledo kubelių. Geriau pirmiausia kokteilį išplakti ir tik tuomet į jį įdėti kelis kubelius ledo – tuomet kokteilis nepavandenys“, – pataria V.Juodkazienė.

Plakant kokteilius labai svarbu pasirinkti ir tinkamus ledus.

„Kad galutinis ledų kokteilio rezultatas būtų sodraus skonio, reikėtų rinktis iš aukščiausios rūšies ingredientų pagamintus ledus. Geriausia, kad jie būtų kuo natūralesnės sudėties, pagaminti iš natūralios grietinėlės. Net ir gaminant paties įvairiausio skonio – šokolado, ar uogų – kokteilius, geriausia yra rinktis vanilinius ledus. Šios rūšies ledai, sumaišius juos su mėgstamais produktais, praturtins kokteilį nepaprastu skoniu, be to, vaniliniai ledai dažniausiai būna ne tokie saldūs, kaip karameliniai ar šokoladiniai“, – sako V.Juodkazienė.

Ji siūlo ledų kokteilių pasigaminti namuose ir dalijasi keliais receptais.

Kreminis ledų kokteilis su bananais

Reikės:

3 kaušelių vanilinių ledų

0,5 puodelio pieno

1 vnt. banano

plaktos grietinėlės

cinamoninio cukraus

Gaminimas

Į maišytuvą sudėkite ledus, supilkite pieną, suberkite bananus ir viską suplakite iki kreminės konsistencijos. Supilkite masę į stiklinę, ant viršaus užpilkite plaktos grietinėlės ir apiberkite cinamoniniu cukrumi. Mėgaukitės iš karto.

Ledų kokteilis su braškėmis

Reikės:

1,5 puodelio šviežių braškių

1 puodelio vanilinių ledų

0,5 puodelio pieno

plaktos grietinėlės

Gaminame

Į maišytuvą sudėkite braškes, vanilinius ledus ir įpilkite pieno. Viską suplakite iki vientisos masės. Kokteilį supilkite į stiklinę ir pagardinkite plakta grietinėle. Skanaukite iš karto.

Ledų kokteilis su kokosų drožlėmis ir ananasais

Reikės:

2,5 puodelio vanilinių ledų

200 g smulkintų ananasų sultyse

0,25 puodelio kokosų pieno

0,25 puodelio kokosų kremo

smulkintų saldintų kokosų dribsnių

plaktos grietinėlės

kokteilinių vyšnių

Gaminame

Į nedidelę lėkštę įdėkite maždaug du valgomuosius šaukštus kokosų kremo, o į kitą dubenėlį – kokosų dribsnių. Stiklinės kraštus pamerkite į kokosų kremą ir vėliau į dribsnius, kad šie gražiai pasidengtų. Į maišytuvą sudėkite ledus, suberkite ananasus, supilkite kokosų pieną bei likusią kokosų grietinėlę. Plakite iki vientisos masės. Viską supilkite į papuoštas stiklines, ant viršaus užplikite grietinėlės ir uždėkite vyšnių. Skanaus!