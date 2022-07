Žuvienė – greitai ir paprastai: išbandykite 3 receptus su lašiša

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad įvairiausios rūšies žuvis susidomėjimo sulaukia ir vasarą, pirkėjų krepšeliuose atsiduria tiek tradiciniai karpiai, tiek lašišos.

„Žuvį ir įvairiausias jūros gėrybes lietuviai mėgsta vis labiau. Pastebime, kad vasaros sezonu žuvis ir jūros gėrybės dažnai atsiduria ir ant grilio“, – teigia V.Budrienė.

Verdame sultinį

„Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė sako, kad tiek žuvis, tiek jūros gėrybės – puikus priedas įvairiausioms sriuboms. Žinoma, norint pasigaminti skanią žuvienę pirmiausia svarbu pasiruošti gardų sultinį.

„Norint pasiruošti turtingo skonio kupiną žuvies sultinį reikėtų išsivirti žuvies kaulus. Jeigu turite – verdant sultinį panaudokite ir žuvies galvą. Žinoma, prieš verdant kaulus juos reikia kruopščiai išvalyti. Geriausia kaulus nuplauti po šaltu vandeniu ir palikti šiek tiek pamirkti“, – teigia V.Juodkazienė.

Galiausiai žuvies kaulus reikėtų sudėti į didelį puodą, įpilti norimą kiekį vandens bei šaukštą obuolių sidro acto – jis padės kaulams išskirti turimus mineralus. Kai vanduo užvirs, reikėtų sumažinti kaitrą ir pavirti kelias valandas. Kai sultinys išvirs, rekomenduojama jį nukošti per marlę ar ypač smulkų kiaurasamtį. Mat nuo ilgai verdamų kaulų dažnai atsiskiria nedidelės atplaišėlės, kurių paprastas kiaurasamtis nesulaiko, taigi reikia naudoti tankų, bet persunkiamą audinį.

„Perkoštą sultinį laikykite kambario temperatūroje, kol atvės, ir išpilstykite į stiklainius. Laikykite skystį šaldytuve ne ilgiau nei savaitę, o jei išsivirėte daugiau – užšaldykite ir suvartokite per pusę metų“, – pataria V.Juodkazienė.

Nepamirškite daržovių ir prieskonių

Visus prieskonius į sultinį berti reikėtų tik pačioje virimo pabaigoje. Kadangi sultinys verdamas gana ilgai ir ingredientai pasisavina vienas kito skonius, per anksti suberti prieskoniai gali prarasti savo savybes. Na, o ilgai verdamos žolelės, atvirkščiai, užgožia kitus skonius. Žuvienėms puikiai tinka visos mėgstamos žolelės: lauro lapai, čiobreliai, petražolės, krapai.

„Kai kurie daržoves į sultinį suberia virimo pradžioje, tačiau tai daryti reikėtų likus vos ne daugiau nei valandai iki virimo pabaigos, mat per ilgai verdamos daržovės praranda naudingąsias savo savybes“, – teigia „Iki“ atstovė.

Prieš verdant sriubą daržoves reikėtų apkepti, ypač svogūnus ir česnakus. Mat pakeptos šios daržovės tampa tikra skonio bomba, kuri kiekvienai sriubai suteikia nepakartojamo skonio bei aromato. Be to, reikėtų nepamiršti, kad skirtingos daržovės išverda per skirtingą laiką, todėl visų jų iš karto nesumeskite. Pirmiausia į sriubą dėkite tas daržoves, kurios verda ilgiausiai. Pavyzdžiui, bulves, morkas ir tik vėliau sriubą gardinkite svogūnais, cukinijomis ar kitomis mėgstamomis daržovėmis, pataria V.Juodkazienė ir dalijasi nepaprasto skonio žuvienių su lašiša receptais.

Prancūziška lašišos sriuba su daržovėmis ir grietinėle

Reikės:

kelių lašišos pjausnių

gabalėlio sviesto

svogūno

poro

skiltelės česnako

kelių bulvių

kelių morkų

grietinėlės

šaukšto krakmolo

druskos ir pipirų

saujos šviežių krapų

Gaminame

Puode ištirpinkite sviestą ir jame apkepinkite smulkiai sukapotą svogūną bei pusžiedžiais supjaustytą porą. Po keleto minučių ten pat suberkite smulkiai sukapotą česnako skiltelę. Berkite kubeliais supjaustytas bulves bei morkas, supilkite sultinį ir leiskite užvirti. Virkite apie 10-15 min., sudėkite gabalėliais pjaustytą lašišą ir pavirkite dar 5 minutes.

Grietinėlę sumaišykite su krakmolu ir supilkite į sriubą. Maišydami leiskite užvirti, pavirkite porą minučių, kol sriuba sutirštės. Pasūdykite, pagardinkite pipirais. Suberkite pasmulkintus krapus.

Azijietiška jūros gėrybių sriuba su lašiša

Reikės:

200 g krevečių

kelių lašišos pjausnių

1,5 l sultinio

200 ml kokosų pieno

150 g ryžių

1 svogūno

1 paprikos

2 skiltelių česnako

2 a. š. sviesto

2 v. š. alyvuogių aliejaus

2 a. š. kario

1 a. š. malto imbiero

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

Gaminame

Ryžius išvirkite pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite krevetes, įberkite druskos bei pipirų, pamaišykite ir kepkite 3 minutes. Leiskite krevetėms atvėsti. Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite susmulkintus česnakus, svogūnus bei kubeliais supjaustytą papriką. Kepkite daržoves apie 5 minutes, tuomet suberkite maltą imbierą bei karį, supilkite sultinį, kokosų pieną, sudėkite keptas krevetes, supjaustytos lašišos gabalėlius bei ryžius ir viską virkite dar 5 minutes.

Viduržemio jūros įkvėpta lašišos sriuba

Reikės:

šlakelio alyvuogių aliejaus

4 supjaustytų svogūnų

½ susmulkintos paprikos

4 susmulkintų skiltelių česnako

šviežių susmulkintų krapų

5 puodelių sultinio

3-4 supjaustytų bulvių

supjaustytos morkos

1 šaukštelio džiovintų raudonėlių

¾ šaukštelio maltų kalendrų

½ šaukštelio maltų kmynų

žiupsnelio druskos

žiupsnelio juodųjų pipirų

kelių supjaustytų lašišos pjausnių

citrinos sulčių

žiupsnelio tarkuotos citrinos žievelės

Gaminame

Dideliame puode įkaitinkite kelis šaukštus alyvuogių aliejaus. Į puodą sudėkite svogūnus, papriką ir česnaką ir šiek tiek pakepkite. Sudėkite pusę krapų ir dar kelias minutes maišydami pakepkite. Supilkite sultinį, sudėkite bulves ir morkas. Suberkite prieskonius ir viską pagardinkite druska bei juodaisiais pipirais.

Gautą sultinį užvirkite, tuomet sumažinkite ugnį ir virkite 5–6 minutes arba tol, kol bulvės ir morkos suminkštės.

Lašišos gabalėlius pagardinkite druska ir atsargiai sudėkite į puodą. Sumažinkite ugnį ir virkite dar apie 3–5 minutes. Galiausiai įmaišykite citrinos žievelę, citrinos sultis ir likusius krapus. Skanaus!