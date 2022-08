3 įdomesni garnyrai, kurie puikiai dera su lašiša

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad žuvimi bei jūros gėrybėmis domisi ir pirkėjai, o ypač – artėjant savaitgaliui, kai norima pasilepinti gurmaniškesniu maistu.

„Žuvį ir jūros gėrybes lietuviai mėgsta vis labiau. Didžiausio dėmesio susilaukia tradicinės, nuo seno pamėgtos žuvys: lašiša, karpis, menkė. O išrankesni ir eksperimentuoti virtuvėje mėgstantys pirkėjai vis dažniau renkasi ir juodąjį paltusą, plekšnę, midijas ar skraidkalmarių čiuptuvus“, – teigia V.Budrienė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad norint pasiruošti išraiškingo skonio žuvies patiekalą, svarbu pasirinkti tinkamą garnyrą.

„Žuvį galima patiekti labai įvairiai – paskaninti ją ne tik citrinų sultimis, bet ir įvairiausiais padažais: garstyčių, kaparėlių ar kreminiu grietinėlės padažu. Visgi, viena svarbiausių daugelio patiekalų sudedamųjų dalių – garnyras. Gaminant įvairiausius garnyrus lengva improvizuoti iš to, ką turite šaldytuve ar spintelėse, o jeigu norite įmantresnių skonių – galima pasižvalgyti ir į kitų šalių virtuves“, – pasakoja ji.

Pavyzdžiui, Artimuosiuose Rytuose prie įvairiausių, tiek žuvies, tiek mėsos patiekalų dažnai patiekiamas skirtingais priedais praturtintas kuskusas. Jis gardinamas keptais ar šviežiais svogūnais, paprikomis, kalendromis, mėtomis, kuminais, džiovintais vaisiais – abrikosais, razinomis, slyvomis. Prancūzijoje prie žuvies dažnai patiekiamos keptos šparaginės pupelės, o Amerikoje – žali žirneliai ar bulvių košė.

V.Juodkazienė dalijasi ir dar keliomis garnyrų, kurie puikiai derės prie lašišos, idėjomis.

3 garnyrai, kurie tiks su lašiša

Pomidorų ir baklažanų troškinys. Šį paprastą, tačiau ypatingo skonio garnyrą pasigaminsite vos per 20 minučių. Be to, jam nereikia jokių įmantrių ingredientų. Užteks supjaustyto baklažano, paprikos, kelių didelių pomidorų, cukinijos, susmulkinto svogūno, česnako, lašelio alyvuogių aliejaus bei mėgstamų šviežių žolelių: bazilikų, raudonėlio, petražolių, čiobrelių.

Pirmiausia didelėje keptuvėje reikėtų įkaitinti aliejų ir pakepinti smulkintus česnakus bei svogūnus. Tuomet sudėti baklažaną ir viską pakepti apie dešimt minučių. Po to, kai baklažanas apkeps, sudėti cukiniją, pomidorus, paprikas ir viską dar patroškinti, pagardinti druska, pipirais bei šviežiomis žolelėmis.

Indijos įkvėpti citrininiai ryžiai. Jeigu prie lašišos mėgstate patiekti ryžius, juos taip pat galite pasiruošti įmantriau. Pavyzdžiui, pagardinti įvairiausiais prieskoniais ir citrina.

Tokiems ryžiams pasigaminti reikės išvirtų ryžių, sutrintų kalendrų, garstyčių sėklų, ciberžolių, aitriosios paprikos, tarkuoto imbiero, saujos žemės riešutų, dviejų citrinų sulčių ir kelių šaukštų aliejaus.

Pirmiausia keptuvėje reikėtų įkaitinti aliejų, į keptuvę suberti aitriąsias paprikas, sutrintas kalendrų bei garstyčių sėklas, viską šiek tiek pakepti ir suberti riešutus bei tarkuotą imbierą. Galiausiai į gautą mišinį sudėti ciberžoles, supilti citrinos sultis, viską kelias minutes patroškinti ir sumaišyti su ryžiais.

Bolivinių balandų kruopos su lapiniais kopūstais. Bolivinių balandų kruopos ir lapiniai kopūstai – dar vienas netikėtas derinys, puikiai tiksiantis prie žuvies. Šiam garnyrui pasigaminti reikės lapinių kopūstų, puodelio bolivinių balandų kruopų, kelių šaukštelių kuminų, šaukštelio cinamono, kelių susmulkintų česnako skiltelių, šlakelio alyvuogių aliejaus ir tarkuoto sūrio.

Pirmiausia puode reikėtų užvirti vandenį ir kelias minutes pavirti lapinius kopūstus. Tuomet juos išimti iš vandens ir supjaustyti. Pagal instrukcijas, nurodytas ant pakuotės, išvirti bolivinių balandų kruopas. Tada į puodą su kruopomis reikėtų įmaišyti lapinius kopūstus, kuminus, cinamoną ir česnaką. Galiausiai visą šį mišinį pakepti keptuvėje ir pagardinti tarkuotu sūriu.