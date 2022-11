Obuolių pyragas vos iš kelių ingredientų – pagal šį receptą jį iškeps net virtuvės naujokai

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirkėjams norint pasiūlyti kuo didesnį ir platesnį pasirinkimą – konditerijos gaminių ir įvairiausių kepinių asortimentas atnaujinamas net keletą kartų per metus.

„Rudens pradžioje pristatėme kruopščiai sukurtų receptūrų konditerijos gaminius, kuriuos įkvėpė šaltojo sezono skoniai – riešutai, cinamonas, mandarinai. Be to, daug dėmesio visuomet skiriame kepinių sudėčiai. Pirkėjai vis dažniau teiraujasi sveikesnių desertų, domisi jų sudėtimi, renkasi subalansuoto skonio ir sudėties saldumynus. Jau kurį laiką populiarėja gaminiai be pridėtinio cukraus, glitimo, laktozės, veganiškos desertų alternatyvos. Esame paruošę gausų jų pasirinkimą“, – teigia V.Budrienė.

Sprendimas skubantiems – šaldyta tešla

Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditeris, sako, kad burnoje tirpstantį pyragą pasigaminti išties gali kiekvienas. Ir nors atrodo, kad sudėtingiausias momentas kepant pyragą yra tešlos ruošimas, T.Lauvray nuramina ir siūlo sprendimą – pyragui drąsiai galima naudoti ir šaldytą tešlą. Ji tiks tiek skubantiems, tiek bijantiems tešlą gaminti patiems.

„Turbūt didžiausias šaldytos tešlos privalumas – patogumas. Šaldiklyje laikant pakelį šaldytos tešlos, mėgstamą kepinį pasigaminti galite vos per pusvalandį. Be to, tokia tešla – universali, puikiai tinka eksperimentuoti su skoniais ir receptais: kepti tiek saldžius, tiek pikantiško skonio pyragus“, – teigia T.Lauvray.

Konditeris primena, kad prieš naudojant šaldytą tešlą, svarbiausia – ją tinkamai atšildyti. Geriausia tai daryti šaldytuve, tik svarbu nepamiršti, jog procesas gali užtrukti net kelias valandas. Jeigu pyragą ar pyragaičius gaminti esate susiplanavę iš vakaro, geriausia tešlą šaldytuve atšilti palikti per naktį.

Naudingi ir praktiški konditerio patarimai

Su tais, kurie nori pyragų kepimą perkelti į kitą, profesionalesnį lygį, konditeris T.Lauvray dalijasi naudingomis ir praktiškomis gudrybėmis.

Naudokite šaltus ingredientus. Geras pyragas prasideda nuo traškaus jo pagrindo. Kaip teigia konditeris, ruošiant pyrago pagrindą tešlai naudokite tik iš šaldytuvo ištrauktą sviestą, o į miltus pilamą vandenį pašaldykite ledo kubeliais.

Tešlą laikykite šaltai. Pagamintą tešlą prieš kočiodami susukite į maistinę plėvelę ir taip pat palaikykite šaldytuve. Mat tuomet į miltus susigers visas tešloje esantis skystis, o tešla kepant išliks traški.

Kočiokite atsargiai. Kočiodami tešlą naudokite kuo mažiau miltų. Be to, stenkitės, kad tešla neįtrūktų. Kuo daugiau kartų ji bus perkočiota, tuo kietesnė taps.

Prieš dedant įdarą tešlą iškepkite. Iškočiotą pyrago tešlą, prieš dedant ant jos įdarą, gražiai įkomponuokite į kepimo formą, uždenkite ją kepimo popieriumi ir iškepkite orkaitėje. Ant kepimo popieriaus galite užberti pupelių ar žirnių – tokiu būdu kepant pyragus geriau išsilaiko jo forma.

Kepkite ant žemiausios lentynos. Tam, kad pyragas kepant nesudegtų, geriausia jį kepti ant žemiausios orkaitės lentynėlės. Be to, pyragą kepant žemiausioje lentynoje – įdaru nepersisunkia pyrago pagrindas.

„Iki“ konditeris dalijasi net trimis itin paprastai pagaminamų pyragų receptais.

Obuolių pyragas vos iš kelių ingredientų

Reikės:

500 g šaldytos sluoksniuotos tešlos

7 obuolių

5 v. š. lazdynų riešutų ir kakavos kremo

2 v. š. malto cinamono

Gaminame

Sluoksniuotą tešlą atšildykite ir iškočiokite. Obuolius nulupkite, išpjaukite sėklytes ir supjaustykite

plonomis skiltelėmis. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi ir išdėliokite lakštus taip, kad neliktų

tarpų. Išklotą tešlą padenkite lazdynų riešutų ir kakavos kremu, ant viršaus tvarkingai išdėliokite obuolių skilteles, apibarstykite cinamonu ir užlankstykite tešlos kraštus, suformuodami krepšelį.

Paruoštą pyragą pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 200 laipsnių, ir kepkite apie 20 minučių. Patiekite su smulkintais lazdynų riešutais, o jei norėsis daugiau gaivumo, pagardinkite šviežiomis ar šaldytomis uogomis.

Paprastas daržovių pyragas

Reikės:

1 pakelio sluoksniuotos tešlos

2 didelių batatų

4 morkų

1 cukinijos

250 g rikotos

40 g saulėje džiovintų pomidorų

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

2 v. š. alyvuogių aliejaus

Gaminame

Batatus, morkas ir cukinijas supjaustykite išilgai plonais griežinėliais, o saulėje džiovintus pomidorus – nedideliais gabalėliais. Apvalią, maždaug 25 cm skersmens, kepimo skardą ištepkite alyvuogių aliejumi ir išklokite sluoksniuotos tešlos gabalėliais taip, kad neliktų tarpų. Tešlą padenkite rikota bei saulėje džiovintais pomidorais ir statmenai, pradėdami nuo vidurio, sluoksniuokite griežinėliais supjaustytas daržoves, kol užpildysite visą kepimo formą.

Galiausiai pyragą apibarstykite druska bei pipirais, konditeriniu teptuku ištepkite pyrago paviršių alyvuogių aliejumi ir pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 150 laipsnių. Kepkite pyragą 50 minučių ir skanaukite!

Nekeptas bananinis pyragas su traškiu sūrių riestainėlių pagrindu

Reikės:

trijų puodelių sūrių riestainėlių

puodelio ištirpinto sviesto

pakelio grietinėlės

kelių pakelių kreminio sūrio

kelių šaukštų šokoladinio riešutų sviesto

keturių bananų

miltelinio cukraus

Gaminame

Riestainėlius sutrupinkite iki smulkių trupinių. Supilkite į juos ištirpintą sviestą ir gerai sumaišykite. Šia mase išklokite apvalią skardą.

Dubenyje išplakite grietinėlę iki standžių putų. Kitame dubenyje sumaišykite šokoladinį riešutų sviestą su kreminiu sūriu. Į šią masę atsargiai įmaišykite plaktą grietinėlę. Bananus supjaustykite pusės centimetro storio riekelėmis ir išklokite jomis pyrago pagrindą. Ant viršaus paskirstykite kremą.

Pyragą bent dviem valandoms dėkite į šaldytuvą. Prieš patiekdami apibarstykite milteliniu cukrum.