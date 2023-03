Avokadų majonezas tiks ir kasdienai, ir švenčių stalui

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, teigia, kad kai kurie maisto produktai mūsų visuomenėje per daug demonizuojami, tačiau per šventes nereikia bijoti paragauti baltos mišrainės ar liežuvio su majonezu.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva siūlo atkreipti dėmesį į mažiau riebų majonezą, kuris kainuos gerokai pigiau, o nusipirkus prinokusių avokadų, galima ir iš jų pasigaminti veganišką pagardą.

Majonezo komponentai – natūralūs produktai

Kiekviena šalis turi tradicinių šventinių patiekalų, kurie ruošiami pagal klasikines, iš kartos į kartą perduodamas receptūras. Pasak gydytojos dietologės E. Gavelienės, maistas, nors ir riebesnis už kasdienį, ant velykinio stalo neturėtų gąsdinti net tų, kurie itin skrupulingai riboja savo mitybą: „Visais laikais majonezo ingredientai buvo natūralūs produktai, kurių kiekvienas atlieka tam tikrą funkciją. Aliejaus (iki 80 proc.) dedama, kad produktas būtų stabilus, kiaušinio trynio – tam, kad aliejus gerai pasiskirstytų, o actas reikalingas rūgštingumui sureguliuoti.“

Žinoma, vartojant majonezą, kaip ir visus riebius produktus, pageidautinas saikas.

„Rečiau juo mėgautis turėtų sergantys nutukimu, cukriniu diabetu ar turintys polinkį sirgti širdies bei kraujagyslių ligomis, nes majonezas – kaloringas produktas. Jei pasirenkamas pamažinto riebumo majonezas, vertėtų atidžiai paskaityti jo etiketę, nes dažnai tokiuose pramoniniu būdu gamintuose padažuose gali būti nemažai priedų: skonio stipriklių, konservuojančių komponentų. Todėl reikia įvertinti, ar majoneze nėra labai daug sudėtinių dalių, svarbu, kad būtų kuo mažiau maisto priedų“, – pataria gydytoja dietologė.

Ji priduria, kad naudingiau būtų saikingai vartoti nepamažinto riebumo majonezą, kuris pagamintas iš tradicinių ingredientų, išskyrus tuos atvejus, kai žmogui yra griežtai draudžiamas didesnis riebalų kiekis.

O. Suchočeva sako, kad prekybos centruose kiekvienas tikrai išsirinks tiek Lietuvos, tiek užsienio gamintojų majonezą pagal savo skonį: mažesnio ar didesnio riebumo, be konservantų, pagardintą grybais ar krapais, veganišką, sojų. Taip pat pirkėjų mėgstami ir įvairiausi majoneziniai padažai.

„Privačia etikete pažymėtų produktų kokybė nenusileidžia ar net lenkia žinomų prekės ženklų gaminių kokybę, o jų kaina pirkėjams tampa svarbiu pasirinkimo kriterijumi, nes tokios prekės paprastai yra pigesnės. Taip yra todėl, kad klientams nereikia mokėti už masines rinkodaros kampanijas ir kitas išlaidas“, – paaiškina O. Suchočeva.

Avokadai – ne tik skrebučiams

Dažnai avokadus mėgstame pusryčiams – jie puikiai dera su kiaušiniais ir skrebučiais arba keliauja į kokteilinę su kitais ingredientais, kad dieną pradėtume gardžiu glotnučiu. Tačiau juos galime panaudoti salotoms, padažams, be to, tiek veganiškam majonezui, tiek veganiškiems saldumynams.

Gydytoja dietologė E. Gavelienė siūlo nesibaiminti dėl didesnio riebalų kiekio avokaduose ir dažniau jais mėgautis: „Tai geri, augalinės kilmės riebalai, kuriuose daug polinesočiųjų omega-3 rūgščių, itin naudingų organizmui. Avokadai yra puikus karotenoidų, svarbių mūsų regėjimui, šaltinis. Taip pat juose gausu vitaminų C ir E, mineralų: kalio, cinko, mangano, seleno, folio rūgšties, kuri svarbi baltymų apykaitai – ji būtina ne tik besilaukiančioms moterims, bet ir vaikams, kitiems suaugusiems.

Be to, avokaduose yra augalinių sterolių – tai medžiagos, svarbios lėtinių uždegimų organizme slopinimui. Tiesa, dėl kryžminės alerginės reakcijos pavojaus avokadų reikėtų vengti žmonėms, kurie yra alergiški melionams, arbūzams ar moliūgams.“

O. Suchočeva pataria, kaip išsirinkti tinkamą avokadą: „Jei planuojate avokadą valgyti tą pačią ar kitą dieną, rinkitės minkštą, bet ne per minkštą – jį paspaudus, odelėje neturėtų likti įdubimo. Jei norite jį laikyti ilgiau, rinkitės kietą, bet laikykite ne šaldytuve, o kambario temperatūroje. Jei planuojate sunokusius avokadus palaikyti ilgiau, dėkite juos į šaldytuvą, taip pristabdysite jų nokimą. O jei norite, kad sunoktų greičiau, tiesiog palaikykite saulėje arba dėkite į popierinį maišelį šalia obuolių, bananų ar pomidorų – susidariusios etileno dujos paspartins nokimą.

Dar vienas mažiau žinomas nokinimo būdas – apiberkite avokadą ryžių kruopomis ir kelioms dienoms palikite dubenyje. Geriausia avokadų rūšis yra „Hass“, nes juose randama daugiau riebalų nei kituose, be to, jie sodresnio sviestinio skonio, jaučiamos riešutų natos.“

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo pasigaminti naminį ir veganišką majonezą – jie pavyks net nemėgstantiems gaminti ar neturintiems patirties: „Svarbu tik naudoti vienodos temperatūros komponentus, be to, geriau, kad aliejus būtų neutralaus skonio. Pasigamintą majonezą reikėtų suvartoti per 2–3 dienas.“

Naminis majonezas

Reikės:

1 kiaušinio trynio;

1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių;

200 ml aliejaus (švelnaus skonio);

1 arbatinio šaukštelio garstyčių miltelių;

žiupsnelio druskos ir pipirų.

Kaip gaminti

Viską sudėkite į indą ir išplakite rankiniu trintuvu iki grietinės tirštumo konsistencijos.

Avokadų majonezas

Reikės:

2 vnt. prinokusių avokadų;

2 valgomųjų šaukštų aliejaus;

1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių;

1 arbatinio šaukštelio garstyčių miltelių;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti

Visus komponentus, išskyrus aliejų, sutrinkite trintuvu iki kreminės konsistencijos, tada pilkite aliejų ir dar kartą neilgai paplakite, kad viskas gerai susimaišytų.

Skanaus!