Įdaryti kiaušiniai tiks ir šventėms, ir kasdieniam stalui

Kad šis užkandis užkariautų ragautojų širdis ir skrandžius, prireiks visai nedaug: žiupsnelio fantazijos ir egzotinių skonių.

Remiantis „Lidl Lietuva“ užsakymu tyrimų bendrovės „Norstat“ atliktos apklausos duomenimis, net 94 proc. žmonių Lietuvoje neįsivaizduoja savo velykinio stalo būtent be kiaušinių. O maždaug kas antras apklaustasis per Velykas suvalgo po vieną ar du kiaušinius. Ne veltui šis ingredientas yra gražiausios pavasario šventės simbolis bei vyrauja šventiniame valgiaraštyje – kiaušiniai nuo seno simbolizavo gyvybę ir atgimimą. Be to, jie dar ir turtingi organizmui reikalingų aminorūgščių, antioksidantų ir geležies.

Per Velykas kiaušiniai valgomi ne tik virti ar kepti, jais gardinamos įvairios mišrainės ar gaminami atskiri patiekalai. Vienas tradiciškiausių patiekalų – įdaryti kiaušiniai. Jie išsiskiria savo minimalistiniu, tačiau daugybę skonių talpinančiu pateikimu ir džiugina ragautojų skrandį jau bent kelis tūkstančius metų.

Senovės Romos laikus menantis užkandis

Dar senovės Romoje kiaušiniai buvo išties mėgiamas užkandis: jie buvo kietai verdami, gardinami aštriais padažais ir patiekiami valgio pradžioje. Kiek vėliau, XIII amžiuje, atsirado ir įdomesnių receptų. Tuometėse kulinarijos knygose buvo rekomenduojama permalti kiaušinių trynius su kalendromis, svogūnų sultimis, pipirais ir fermentuotu žuvies padažu.

Tik XIX amžiaus pabaigoje įdarytų kiaušinių receptas tapo panašus į šių dienų patiekalą. Kulinarijos knygose atsirado įvairios interpretacijos su to laiko gastronomijos naujiena – majonezu. Tad sotumą ir vientisumą kurianti majonezo ir trynių draugystė tapo neišskiriama, o per tiek metų atsirado ir gausybė receptų variacijų.

Krevetės, kengūriena ir avokadai – trys netikėti receptai

Taigi, kaip liudija istorija – viskas priklauso tik nuo šefo fantazijos. Kiaušinius galite įdaryti majonezu ar jogurtu, jūros gėrybėmis ar plėšyta kiauliena – ir šis sąrašas nėra baigtinis.

Originaliems įdarytiems kiaušiniams pagaminti siūlome išbandyti kelis receptus su „Lidl“ „Deluxe“ produktais. Jie padės paruošti tokius kiaušinius, kurie jūsų velykiniam stalui suteiks išskirtinumo ir patiks ne tik sveikuoliams, bet ir itin gurmaniško skonio mėgėjams.

Pasitelkite fantaziją ir šiais metais savo svečius nustebinkite įdarytais kiaušiniais su jūros gėrybėmis, Australijos žemyno delikatesu – kengūriena ir prinokusiais avokadais. Didžiausia šių receptų gamybos paslaptis – kietai virti kiaušiniai ir itin kokybiški ingredientai.

Krevetėmis įdarytų kiaušinių receptui prireiks:

6 didelių kiaušinių

300 g virtų argentininių raudonųjų krevečių

2 šaukštų majonezo

2 marinuotų agurkėlių

1 česnako skiltelės

druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį

kelių šaukštelių ikrų papuošimui

Pirmiausia nulupkite krevetes ir keptuvėje ant gabalėlio sviesto jas apkepkite kartu su smulkiai pjaustytu česnaku. Kai pravės, jas smulkiai supjaustykite.

Kietai išvirtus kiaušinius nulupkite ir atsargiai perpjaukite pusiau bei išimkite trynius. Kiaušinių trynius sumaišykite su smulkintomis krevetėmis, agurkėliais ir majonezu. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.

Į tuščius kiaušinio baltymus sudėkite įdarą bei papuoškite ikrų kepurėle. Vos viename kąsnelyje sutalpinsite tikrą vandenyno gaivą!

Kengūriena įdarytiems kiaušiniams su lukštais reikės:

6 didelių kiaušinių

300 g kengūrienos kepsnio

2 valgomųjų šaukštų majonezo

1 valgomojo šaukšto Dižono garstyčių

0,5 valgomojo šaukšto susmulkintų šviežių rozmarinų

druskos ir pipirų pagal skonį

kelių paprikos skiltelių papuošimui

Pradėkite nuo kiek neįprastos, bet itin gardžios kengūrienos paruošimo. Keptuvėje ant vidutinės ugnies iškepkite ją su druska ir pipirais.

Virtus kiaušinius labai aštriu peiliu perpjaukite pusiau su visais lukštais. Šaukšteliu labai atsargiai išgramdykite kiaušinio baltymą ir trynį. Smulkiai pjaustytą mėsą, majonezą, garstyčias, rozmariną, druską ir pipirus susmulkinkite elektriniu smulkintuvu iki vientisos masės. Šia mase pripildykite kiaušinių lukštus ir ryškiais paprikos gabalėliais papuoškite paruoštą užkandį. Štai ir pribloškianti egzotika jūsų lėkštėje, kurią galite kabinti šaukšteliu!

Sveikuoliškam kiaušinių užkandžiui su avokadu reikės:

6 didelių kiaušinių

1 prinokusio avokado

2 šaukštų graikinio jogurto

1 valgomojo šaukšto Dižono garstyčių

1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių

1 česnako skiltelės

druskos, pipirų ir mėgstamų žalumynų pagal skonį

Viskas labai paprasta: kiaušinius pasiruoškite taip, kaip nurodyta pirmajame recepte. Toliau išimtus trynius sutrinkite su visais likusiais ingredientais. Kad galėtumėte dar gražiau patiekti žaliąjį įdarą, galite naudoti konditerinį švirkštą arba įdarą formuoti šaukšteliu. Taigi, jau turite greitai pagaminamą, sveikuolišką užkandį. Patiekite jį su gausiu sluoksniu šviežių pavasarinių žalumynų. Skanaus!