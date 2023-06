Išbandykite braškių pagardą keptai mėsai – patiks net vaikams

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad braškės itin tinka tarpiniams valgymams, tačiau jų galime dėti ir į salotas, padažus.

Viena populiariausių uogų pasaulyje

Retas nemėgsta braškių: vos prasidėjus derliui, šias kvapnias raudonas uogas skanaujame šviežias, naudojame lengviems desertams, gardiname jomis pusryčių dribsnius ir košes, o nekeptas želės tortas su braškėmis tampa nuolatiniu vasaros pradžios švenčių palydovu. Tačiau gydytoja dietologė dr. E.Gavelienė įspėja, kad braškių reikėtų vengti alergijų varginamiems ar sergantiems virškinimo sistemos ligomis, taip pat tiems, kuriems neseniai buvo atlikta žarnyno operacija.

„Nors sklando nuomonė, kad per sezoną vaisių ir uogų reikėtų valgyti kuo daugiau, naudingų medžiagų „į priekį“ prikaupti nepavyks. Taigi, reikėtų išlaikyti raciono įvairovę nenutolstant nuo sveikatai palankių bei rekomenduojamų uogų kiekio parai – 300 gramų“, – primena dr. E. Gavelienė.

Labiausiai tinka tarpiniam valgymui

Pasak dr. E. Gavelienės, atlikta nemažai klinikinių studijų, tyrusių braškių vartojimą ir sergamumą pagrindinėmis pasaulyje paplitusiomis ligomis. Prieita prie išvadų, kad žmonėms, kuriuos vargina širdies, kraujagyslių ar nervų sistemos ligos, taip pat diabetas ar metabolinis sindromas, naudinga braškes įtraukti į savo kasdieninę mitybą.

Tiesa, gydytoja dietologė atkreipia dėmesį, kad braškės nėra vaisto pakaitalas – tai tiesiog vertingos uogos, kurios sezono metu galėtų rasti vietą kasdieniame racione: „Braškės puikiausiai tinka tiek karštiems patiekalams, tiek kepiniams. Jos gali būti dedamos į salotas kaip papildomas skonį suteikiantis komponentas, bet labiausiai tinka tarpiniam valgymui: priešpiečiams ar pavakariams.“

Braškės labai vertinamos ir dėl to, kad jose yra nemažai polifenolių – tai antiuždegiminėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos. Be to, jose yra geležies, magnio, cinko, vario, seleno, kalio – šios mineralinės medžiagos be galo svarbios žmogaus organizmui. „Braškės taip pat turi nemažai karotinoidų, vitamino E, C, B1, folio rūgšties ir kitų B grupės vitaminų. Mažai kas žino, kad jose yra daugiau vitamino C nei citrusiniuose vaisiuose“, – apie geidžiamiausių vasaros uogų naudą pasakoja gydytoja dietologė.

Norėdami išlaikyti šviežias nenupjaukite kotelių

Ką tik nuskintos braškės tiesiog spindi, bet dėl saulės ar netinkamų laikymo sąlygų jos gali apdžiūti. Tam, kad braškių paviršius neapvystų, prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria jas laikyti sandariame inde, šaldytuve: „Perkant braškes svarbu atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų puvėsio ir mechaninių pažeidimų. Net jeigu viduje braškės ir kokybiškos, išorė gali apdžiūti dėl kontakto su oru ar tiesioginių saulės spindulių.“

Nors paprastai tik parnešus iš parduotuvės pašaliname braškių kotelius, pasirodo, kad kuo ilgiau braškes laikysime su koteliais, tuo ilgiau jos išliks šviežios. „Laikant braškes dėžutėse svarbu jas perrinkti, kad pradėjusios gesti braškės nesiliestų su sveikomis – taip išlaikysite jas šviežias ilgesnį laiką. Be to, braškių perteklių visada galite užšaldyti ir naudoti tiek glotnučiams plakti, tiek desertams gaminti“, – pataria O. Suchočeva.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad braškių salsa – tai smagus būdas įtraukti vasariškas uogas į pikantiškus patiekalus. „Saldžiarūgštis braškių skonis, susijungęs su pipirų kartumu, suteiks patiekalui įdomaus prieskonio. Galite įpjaustyti dar ir avokado ar saldžiosios paprikos. Skanaukite pagardą su meksikietiškais traškučiais arba patiekite prie grilintos vištienos. Tik atkreipkite dėmesį, kad braškės – lepios uogos, todėl plaukite jas prieš pat vartojimą ir pagardo ilgai nelaikykite, kad neišsiskirtų per daug skysčio“, – pataria L. Barčaitė.

Braškių salsa

Pagardui reikės:

200 g braškių;

2 šaukštų pjaustytų šviežių kalendrų;

1 šviežios (galima keisti marinuota) Chalapos paprikos;

1 žaliosios laimo arba citrinos sulčių;

0,5 vnt. raudonojo svogūno;

druskos, juodųjų pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti

Dubenyje sumaišykite supjaustytas braškes, Chalapos papriką, smulkiai supjaustytą svogūną, kalendras, užpilkite citrinų sulčių, švelniai išmaišykite, kad komponentai susijungtų. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite iš karto.

Skanaus!