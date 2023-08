Lengvai paruošiamas apverstas obuolių pyragas iš sluoksniuotos tešlos

Socialiniuose tinkluose prieš kurį laiką išpopuliarėjo išties paprastas ir greitai pagaminamas apverstas obuolių pyragas vos iš keturių ingredientų.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad obuoliai – ne tik skirtingiems desertams tinkantis, bet ir sveikatai ypač naudingas vaisius.

Pasak jos, obuoliai yra vieni dažniausiai mūsų kraštuose skanaujamų vaisių, kurie gali padėti ne tik numalšinti alkį bei atsigaivinti, bet ir palaikyti pakankamą skysčių balansą.

„Obuoliuose yra 80 proc. vandens ir apie 20 proc. sausųjų medžiagų, tarp kurių: 2–4 gramai skaidulinių medžiagų, 13 gramų angliavandenių, o iš jų 7–8 gramai atitenka fruktozei (vaisių cukrui). Obuoliai taip pat yra vitamino C bei antioksidantų, kurie lėtina organizmo senėjimo procesus, šaltinis. Šiuose vaisiuose yra ir nemažas kalio kiekis, – obuolių nauda sveikatai atskleidžia E. Gavelienė, pabrėždama, kad tinkamiausias metas užkandžiauti šiais vaisiais yra pirma dienos pusė. – Skanauti obuolius tikrai galima nors ir kasdien, o vaikams juos pravartu supjaustyti mažesniais gabalėliais, įdėti į užkandžių dėžutes ar pasiūlyti priešpiečiams.“

Be to, galima eksperimentuoti su skirtingų veislių, spalvų ar rūšių obuoliais ir valgyti juos žalius, keptus, džiovintus, gerti sulčių pavidalu. „Vis dėlto, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems dantų ar virškinimo problemų, taip pat varginamiems pilvo pūtimo, obuolius patartina valgyti be žievelės. Naudingų medžiagų išliks užtektinai, bet bus išvengiama nepatogumo pilve“, – pataria gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Šviežių obuolių galima įsigyti ištisus metus

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad lietuviškų obuolių, priklausomai nuo derlingumo, galima įsigyti beveik ištisus metus. Tai – vienas populiariausių vaisių, kuriuos pirkėjai renkasi ne tik dėl prieinamos kainos, bet ir dėl galimybės virtuoziškai panaudoti juos maisto gaminime.

„Obuolius galima dėti į salotas, jais skaninti pusryčių košes arba blynelius, kepti kartu su antiena ir vištiena, iš jų gaminti pačius įvairiausius pyragus bei kitus desertus. Pagal savo poreikius ir tai, ką ruošiasi gaminti, pirkėjai gali išbandyti skirtingų rūšių obuolius: nuo saldžių, minkštų, iki sultingų ir traškių arba su rūgštele veislių. Pyragams ir desertams taip pat tiks įvairių veislių obuoliai, o jų skonio išryškinimui patariu pasitelkti ir žiupsnelį cinamono. Šio prieskonio ir obuolių duetas – niekada nenuvils“, – sako O. Suchočeva.

Renkantis obuolius ekspertė pataria neimti tų, kurie turi minkštų dėmių ir ryškių pažeidimų: „Geriau rinktis kietesnius vaisius, su nepažeista odele. Obuolius laikykite kambario temperatūroje, vėsioje ir tamsioje vietoje. Tiesa, šiuos vaisius galima laikyti ir šaldytuve, šviežioms daržovėms bei vaisiams skirtame skyriuje, tačiau tam, kad obuolių skonis ir aromatas geriau atsiskleistų, prieš valgymą patariu obuolius išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje.“

Kviečiame gardžiais kepinių aromatais pripildyti namus ir pasigaminti greitai paruošiamą, nebrangų ir gardų apverstą obuolių pyragą.

Apverstas obuolių pyragas

Pyragui reikės:

400 g greitai užšaldytos sluoksniuotos tešlos;

2 vnt. obuolių;

8 šaukštelių medaus;

malto cinamono;

ledų.

Kaip gaminti

Ištepkite kepimo popierių arbatiniu šaukšteliu medaus. Uždėkite obuolių skilteles, užtepkite ant jų medų ir pabarstykite cinamonu.

Apdenkite obuolių skilteles sluoksniuota tešla ir aptepkite kiaušinio plakiniu.

Kepkite orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje 20 minučių.

Patiekite pyragą su mėgstamo skonio ledais.

Skanaus!