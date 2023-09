V. Radzevičius dalijasi pomidorų padažo receptu: patiks ir gurmanams, ir norintiems sutaupyti

Kasmet pasaulyje trečdalis maisto yra išmetama, nors net 800 milijonų žmonių kasdien kenčia nuo alkio ir nepritekliaus, rodo tarptautinių organizacijų duomenys.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, daugiau nei 46 proc. išmetamų produktų yra bulvės, burokėliai, ridikėliai ir morkos. Ūkininkams šias daržoves tenka išmesti dėl netinkamų laikymo sąlygų arba graužikų padarytos žalos.

Tačiau dažnai maisto produktai išmetami ir dėl kitų priežasčių, viena jų – trumpas galiojimo laikas. Pirkėjai įsigyja arba užsiaugina per didelį kiekį greitai gendančių produktų, todėl dalį maisto tenka išmesti. Ši problema ypač aktuali vaisių ir daržovių kategorijai, pavyzdžiui – pomidorams, avokadams, agurkams, salotoms, bananams, apelsinams ar obuoliams. Norint išsaugoti šiuos produktus, tenka pasukti galvą ieškant būdų, kurie padėtų sunaudoti turimas gėrybes.

Padeda sutaupyti išsaugant produktus

„Lidl Lietuva“ stengiasi kuo daugiau užaugintų vaisių ir daržovių patiekti į rinką, taiko įvairias skatinamąsias priemones, kurios pirkėjams padeda ne tik išradingai panaudoti dar tinkamus, tačiau išoriškai mažiau patrauklius maisto produktus, bet ir sutaupyti.

Nuo rugpjūčio mėnesio visuose „Lidl“ parduotuvių vaisių ir daržovių skyriuose galima rasti „Geradarių maišelius“, kuriuose parduodami netobulai atrodantys, bet vartoti tinkami vaisiai ir daržovės mišriuose rinkiniuose, sveriantys apie 3 kilogramus. Rinkinių kaina siekia 0,75 Eur/kg.

„Pastebėjome, kad šie rinkiniai tapo populiarūs, žmonės juos išperka greitai ir gamina iš jų įvairias sriubas, troškinius, panaudoja tyrėms, sultims ar kepa pyragus ir kitus įvairius patiekalus“, – sako Antanas Bubnelis, „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.

„Geradarių maišelius“ savo klientams „Lidl“ pasiūlė dar 2016 metais Prancūzijoje, vėliau jie tapo populiarūs ir Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje. Į maišelius parduotuvių darbuotojai supakuoja švarius ir tvarkingus produktus, vengiant tokių, kuriuos lengva suspausti ir kurie dėl to galėtų prarasti skonio ar maistines savybes.

Nešvaistyti padeda įvairūs panaudojimo būdai

Pasitaiko atvejų, kai vaisių ir daržovių užsiauginame ar nusiperkame per daug – daugiau nei galime suvalgyti. Siekiant išvengti maisto švaistymo – svarbu rasti būdų, kurie padėtų sunaudoti susikaupusius produktus, pavyzdžiui, paruošiant skanėstų žiemai.

Keliautojas ir kulinaras Vytaras Radzevičius sako, kad galima rasti įvairių receptų, kuriems puikiai tinka ir įvairūs pernokę, tačiau savo skoninių savybių nepakeitę vaisiai ir daržovės.

„Visų pirma reikėtų pasistengti apskaičiuoti suvartojamo maisto kiekį ir neįsigyti per daug. Tam padeda sąmoningas pirkinių planavimas – geriau apytuštės nei perpildytos spintelės namuose. Visgi, jei atsitiko taip, kad gėrybių užsiauginote ar įsigijote per daug – pasirūpinkite jų panaudojimu. Pavyzdžiui, dalį jų konservuokite ar marinuokite, kitas – šaldykite ar džiovinkite. Be to, puikus būdas išnaudoti vaisius ir daržoves – gaminti padažus ar pagardus žiemai“, – patarimais dalijasi V. Radzevičius.

Šiemet ruduo lepina šiltais orais, tad tikėtina, kad šiltnamiuose vis dar galima rasti augančių pomidorų. Ieškantiems galimybių, kaip panaudoti turimą jų kiekį, V. Radzevičius dalijasi naminio pomidorų padažo receptu. Jam pagaminti tiks net ir pernokę, netobulos išvaizdos, bet skoninių savybių nepraradę pomidorai.

Reikės:

3 kg pomidorų;

3 svogūnų;

1 stiklinės rudojo cukraus;

2 česnakų;

2 šaukštų druskos;

100 ml. alyvuogių aliejaus;

1 aitriojo pipiro ankšties arba 1 arbatinio šaukštelio smulkintų aitriųjų paprikų;

rozmarino šakelės arba 1 arbatinio šaukštelio džiovintų rozmarinų;

raudonėlio šakelės arba 1arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių;

2 šviežio baziliko šakelių arba 1 arbatinio šaukštelio džiovintų bazilikų;

1 arbatinio šaukštelio sumaišytų maltų karčiųjų ir kvapniųjų pipirų.

Kaip gaminti

1. Pomidorus nuplauti, išpjauti kotelius ir supjaustyti į keturias dalis. Į keturias dalis supjaustyti ir svogūnus. Česnakus nulupti, perpjauti skilteles per pusę.

2. Pomidorus, svogūnus, česnaką, aitrų pipirą, kvapiuosius pipirus dėti į skardą, apibarstyti cukrumi, druska, maltais pipirais, žolelėmis ir aliejumi.

3. Kepti 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 2 valandas. Kai iškeps, sudėti į puodą, viską sutrinti elektriniu trintuvu ir dar kartą užkaitinti puode iki virimo.

4. Padažą išpilstyti į švarius, iškaitintus stiklainius. Galima ir nekaitinti – tada išvalykite drėgna šluoste, sumirkyta degtinėje ar spirite.

5. Užsuktus stiklainius pastatyti dangteliais žemyn, užkloti ir palikti, kad atvėstų. Laikyti rūsyje ar vėsiame sandėliuke.