Azijietiška sriuba: greitai pagaminama, soti, sveika ir ypatingai gardi

Bent kartą per savaitę rinktis augalinę maisto alternatyvą verta dėl kelių priežasčių. Visų pirma, augalinės kilmės maistas reikalauja mažiau vandens ir žemės išteklių, taip pat išmeta daug mažiau anglies dvideginio ir metano – pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Be to, augaliniai produktai yra turtingi vitaminų, mineralų, antioksidantų ir skaidulų, padedančių stiprinti imuninę sistemą.

Galiausiai, augalinė mityba yra vienas iš tvaresnio gyvenimo pasirinkimų, prisidedančių prie globalių pastangų stiprinti aplinkosaugą ir kovoti su klimato kaita. Žinoma, toks vakarienės pasirinkimas rodo ir žmogaus rūpestį dėl gyvūnų teisių, siekiant apsaugoti jų gerovę.

Tačiau visiškai atsisakyti mūsų stalui taip įprastos mėsos nebūtina. Net viena diena per savaitę be mėsos gali prisidėti prie aplinkosaugos, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, taršą bei padėti sutaupyti vandens ir žemės išteklius. Tai lengvas, paprastas ir veiksmingas būdas į savo kasdienybę įtraukti naują, tvarų įprotį. Taigi, pabandykit!

Azijietiškai sriubai reikės (3–4 porcijoms):

1 skardinės kokosų pieno;

Prieskonių (druskos, juodųjų pipirų, raudonosios rūkytos paprikos, ji tinka ir nerūkyta, kario, žiupsnelio raudonosios aitriosios paprikos);

Šlakelio kepintų sezamų aliejaus;

1 didesnės skiltelės česnako;

1 nedidelio raudonojo arba baltojo svogūno;

Trupučio imbiero šaknies;

Šlakelio sojų padažo;

Pusės pakuotės ryžių makaronų;

Apie 10 rudųjų arba baltųjų pievagrybių;

1 skardinės avinžirnių;

1 didesnės morkos;

Pusės raudonosios paprikos (jei neturite šaldytuve raudonos, galite naudoti geltoną ar žalią);

Pusės nedidelės cukinijos;

Sezamo sėklų (jos skirtos puošybai, jei neturite, ir nebūtina);

Kalendros (jei neturite jos – svogūnų laiškų ar kitų mėgstamų žalumynų);

Skiltelės žaliosios arba paprastos citrinos.

Pastaba: jei norisi, į šią sriubą taip pat galima dėti ir tofu – jis irgi puikiai praturtina patiekalą.

Gamybos procesas:

Pirmiausia, įjunkime orkaitę, kol viską suruošime, ji jau turėtų būti įkaitusi iki 200 laipsnių. Smulkiai susipjaustykime česnaką, svogūną, imbierą. Supjaustykime griežinėliais grybus, morką, cukiniją ir papriką. Pasiruoškime gilesnį kepimo indą. Į jį supilkime visą skardinę kokosų pieno, suberkime nurodytus prieskonius, tik nepadauginkime aistriosios paprikos.

Sudėkime supjaustytą česnaką ir imbierą. Įpilkime šlakelį sezamų aliejaus ir sojų padažo. Kitiems ingredientams ruošiamą „vonią“ pamaišykime šaukštu. Dubens viduryje sudėkime ryžių makaronus. Aplink juos išdėliokime pasiruoštas daržoves – grybus, avinžirnius, morką, papriką ir svogūną. Įpilkime šiek tiek šalto vandens, kad mūsų paruoštoje kokoso pieno „vonioje“ daržovės ir, svarbiausia, ryžių makaronai būtų apsemti bei kepant orkaitėje nesudžiūtų.

Ant viršaus, pasirinktinai, dar galite užberti šiek tiek druskos ir pipirų. Paruoštą sriubą dėkime į orkaitę ir kepkime apie 20 minučių. Ištraukę iš orkaitės kepimo indą, visus ingredientus sumaišykime su makaronais. Leiskime viskam keletą minučių pravėsti ir susimaišyti skoniams. Sriubą dėkime į dubenėlius, užbarstykime šiek tiek sezamų sėklų, pagardinkime viską kalendra ar svogūnų laiškais bei išspauskime šiek tiek citrinos ar žaliosios citrinos sulčių.

Skanaus ragaujant šią sušildančią sriubą!

Patarimai norintiems sumažinti atliekų kiekį namuose

Tvarumo akademijos vadovė Vilma Balčiauskaitė primena, kad maisto gamybos metu susidarančias atliekas būtina tinkamai išrūšiuoti. Metalines skardines, plastikines maisto pakuotes galima rinkti drauge ir mesti į popieriui, plastikui ir metalui skirtą konteinerį, nebent jūsų daugiabutis rūšiuoja atskirai popierių, kartoną bei metalą su plastiku – tuomet reikėtų ir šias atliekas išrūšiuoti atskirai. Jei baigėte aliejų – jo stiklinis butelis keliauja į stiklo konteinerį, tačiau metalinis kamštelis – į minėtąjį popieriaus, plastiko ir metalo ar tik plastikui ir metalui skirtą konteinerį.

Maisto atliekas reikėtų rūšiuoti, atsižvelgiant į jūsų savivaldybėje galiojančią maisto atliekų rūšiavimo tvarką. Daugelis savivaldybių turi atskirą maisto atliekoms skirtą konteinerį arba rūšiuoja jas atskirai į specialius (oranžinius) tam skirtus maišelius, kurie turi būti išmetami į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

Planuokite apsipirkimus – taip išvengsite nepanaudotų maisto produktų išmetimo. Naudokite daugkartinius maišelius biriems maisto produktams arba didesnius vaisius ir daržoves įsigykite tiesiog be plastikinio maišelio.

Maišeliai tikrai nebūtini bananams, paprikoms, kopūstams ar brokoliams. Rinkitės aplinkai draugiškesnes produktų pakuotes – pavyzdžiui, popierines ar stiklines. Pirkiniams susidėti naudokite ir daugkartinius maišelius. Jeigu visgi namo gėrybes parsinešėte plastikiniame maišelyje, jį naudokite pakartotinai.