Šaltibarščių gerbėjams sezonas prasideda dabar: būtini produktai – jau parduotuvių lentynose

Patiekalas mėgstantiems improvizuoti

„Nors šaltibarščiai – dažniausias pasirinkimas karštą vasarą, pastebime, jog vos tik sušilus orams ir lentynas papildžius šaltibarščiams reikalingų produktų: šviežių bulvių, agurkų, svogūnų laiškų, krapų, daugėja ir ruošiančiųjų šią rožinę sriubą. Pirkėjus, apsilankiusius mūsų parduotuvėse, nudžiuginsime ne tik gausiu šviežių ir kokybiškų daržovių pasirinkimu, bet ir patraukliomis kainomis bei akcijomis“, – komentavo prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

Nors tradicinius šaltibarščius kiekvienas galėtų pasigaminti užsimerkęs – visuomet verta pabandyti improvizuoti, pavyzdžiui, šaltą sriubą paskaninti sūriu – jai puikiai tinka fetos, ožkos ar pelėsinis sūris. Norintys išbandyti dar pikantiškesnio skonio šaltos sriubos, į ją gali įdėti šaukštelį krienų, garstyčių ar čili pipirų dribsnių, naudoti ne tik šviežius, bet ir marinuotus agurkus, įdėti česnako.

Šaltibarščiai – ne tik skanus, gaivus, bet ir sveikas patiekalas. Kefyre – gausu baltymų, be to, tai stiprus probiotinis maisto produktas, kuriame randamos net kelios rūšys sveikatai palankių bakterijų ir mielių. Burokėliai taip pat naudingi sveikatai – juose gausu geležies, antioksidantų, vitamino C, magnio. Šaltibarščiai neįsivaizduojami ir be agurkų, kurie taip pat yra naudingi organizmui. Agurkuose yra daug vandens, skaidulų, mažai kalorijų.

Šaltibarščiams naudojami krapai gerina širdies darbą, stiprina organizmo imuninę sistemą. Svogūnų laiškuose gausu vitamino C, cinko, kalio bei fosforo, svarbaus dantų sveikatai.

Svarbiausi patarimai gaminant šaltibarščius? Pirmiausia, prieš ruošiant šaltą sriubą, kefyrą ir burokėlius rekomenduojama palaikyti šaldymo kameroje. Kad šaltibarščių spalva būtų ryški, rekomenduojama naudoti ne virtus, o konservuotus ar marinuotus burokėlius.

Jei susimaišėte per tirštus šaltibarščius, juos atskiesti galite atšaldytu virintu vandeniu arba pienu. Jei sriubai trūksta tirštumo, galite įmaišyti porą šaukštų grietinės.

Šaltibarščiai su fetos sūriu

Reikės:

1 litro kefyro arba rūgpienio

4–5 vidutinio dydžio virtų burokėlių

2 šviežių agurkų

1 ryšelio šviežių krapų

1 ryšelio svogūnų laiškų

150 g fetos sūrio

druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį

kietai virtų kiaušinių (patiekti)

virtų bulvių (patiekti)

Gaminimas:

Virtus burokėlius nulupkite ir sutarkuokite burokine tarka arba supjaustykite kubeliais. Agurkus nulupkite ir supjaustykite mažais kubeliais. Krapus ir svogūnų laiškus smulkiai supjaustykite, fetos sūrį supjaustykite kubeliais arba sutrupinkite.

Dideliame dubenyje sumaišykite tarkuotus burokėlius, agurkus, krapus ir svogūnų laiškus, supilkite kefyrą ir gerai išmaišykite. Įberkite druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį.

Prieš patiekdami, šaltibarščius šaldytuve palaikykite bent 30 minučių. Į kiekvieną lėkštę įdėkite po keletą fetos sūrio kubelių. Šaltibarščius patiekite su kietai virtų kiaušinių puselėmis ir karštomis virtomis bulvėmis.

Patarimai:

Jei norite, į šaltibarščius galite įdėti šiek tiek grietinės. Vietoje šviežių krapų galite naudoti džiovintus, tačiau švieži suteiks daugiau aromato. Šaltibarščius galite pagardinti ir kitais žalumynais, pavyzdžiui, petražolėmis ar mėtomis.