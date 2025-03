Vištienos troškinys: patiks ieškantiems kažko naujo, skanaus ir paprasto

Šį atvėsusį savaitgalį nebrangiai orkaitėje gaminkite šildantį vištienos troškinį, praturtintą daržovėmis. Šiam patiekalui paruošti prireiks kelių eurų ir vieno indo, o jį gaminant turėsite laiko užsiimti ir kita mėgstama veikla šalia, rašoma „Maxima“ pranešime spaudai.

„Pasimėgauti puikiais valgiais galima ir neturint namuose keliolikos skirtingų ingredientų – kartais užtenka atsigręžti į visai paprastus receptus, kuriems paruošti nereikia nei daug laiko, nei specialių kulinarinių įgūdžių.

Štai pavyzdžiui, nors atrodo, kad pietums ar vakarienei pagaminti kažką naujo su vištiena – sudėtinga, savo išraiškingu skonius gali nustebinti tirštas kvapnus troškinys, kurį praturtins cukinija, pomidorai ir parmezano sūris. Toks nesudėtingas, pigus derinys tuo pačiu padės užtikrinti ir būtinas dienos maistines medžiagas“, – priduria prekybos tinklo atstovė I. Trakimaitė-Šeškuvienė ir dalinasi kulinarijos meistrų siūlomo patiekalo receptu.

Vištienos troškinys su pomidorais, cukinijomis ir parmezanu

Be to, šis valgis patiks mėgstantiems neišlaidauti bei savaitgalį praleisti kuo mažiau laiko sukantis prie puodų – troškinį paruošite vos per keletą minučių, o kol jis keps – likusią valandą turėsite laiko užsiimti mėgstama veikla.

Patiekalui, kurio užteks 4 asmenims, reikės:

500 g šviežios viščiukų broilerių, užaugintų be antibiotikų, filė;

300 g pomidorų padažo;

2–3 v. š. alyvuogių aliejaus;

1/3 puodelio tarkuoto parmezano sūrio;

kelių pomidorų su šakelėmis;

1 cukinijos;

300 g mocarelos sūrio;

petražolių arba kitų mėgstamų žalumynų;

druskos ir pipirų (pagal skonį).

Gaminimas.

Perpjaukite pusiau kiekvieną vištienos filė. Išmuškite mėsos muštuku, kad suminkštėtų. Pabarstykite druska ir pipirais iš abiejų pusių. Kepkite keptuvėje, kol apskrus po 3–5 min. kiekviena puse.

Perkelkite vištieną į puodą kepimui. Pabarstykite parmezanu, apipilkite pomidorų padažu, įpilkite puodelį vandens, išdėliokite ant viršaus cukinijos ir pomidorų griežinėlius ir kepkite iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Po pusvalandžio uždenkite troškinį mocarelos gabalėliais ir palaikykite orkaitėje dar 5 minutes. Prieš patiekdami pabarstykite petražolėmis ar kitais mėgstamais žalumynais – mėgaukitės!