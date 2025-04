Vaikų gimtadienio patiekalai: kaip įtikti išrankiems valgytojams?

Pienas vaikams yra itin svarbus produktas – jame yra daug baltymų, nepakeičiamų aminorūgščių, kalcio ir kitų mineralinių medžiagų. Visos jos yra svarbios augančiam ir besivystančiam organizmui. Nors vaikai neretai yra ganėtinai išrankūs valgytojai, daugelis dar nuo kūdikystės pienui jaučia tam tikrą potraukį. Todėl gerti pieną daugelio vaikų įkalbinėti nereikia. Pagrindinis darbas tenka tėvams – pieno produktus į vaikų jau pamėgtą racioną įtraukti taip, kad išrankieji valgytojai gautų kuo didesnę naudą. Kad tai pavyktų padaryti, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas pasirenkamų produktų kokybei.

Pieno iš parduotuvės virinti nereikia

Bendrovės „Pieno Žvaigždės“ filialo Panevėžio pienas vyriausioji technologė Dalia Mickeliūnienė pažymi, kad pieno skonis ir maistinės savybės priklauso nuo jo apdorojimo temperatūros. Jos teigimu, kai kurie tėvai turi įprotį vaikams duodamą pieną pavirinti, tačiau, pasak ekspertės, taip pakeičiamos pieno skoninės savybės ir sumažinama jo maistinė vertė.

„Visas parduotuvėse parduodamas pienas yra pasterizuotas – tai yra termiškai apdorotas. Todėl jo papildomai virinti namie nereikia. Pasterizavimas yra būtinas siekiant užtikrinti pieno saugumą vartoti. Tik pamelžtos karvės piene gali būti įvairių bakterijų, kurias svarbu pašalinti. Pieno pasterizavimas leidžia pieniui ilgiau išlikti šviežiam. Tiesa, kuo aukštesnėje temperatūroje pienas apdorojamas, tuo labiau pasikeičia natūralus jo skonis ir maistinės savybės, netenkama daugiau vertingųjų jo baltymų. Tyrimai rodo, kad saugiam pieno vartojimui užtikrinti reikalinga ne žemesnė nei 72 °C temperatūra. Dėl to savo gamybos procese „Dvaro“ pieną apdorojame 74 °C temperatūroje, kuri yra savotiškas aukso viduriukas tarp apsaugos nuo mikroorganizmų ir natūralių pieno savybių išsaugojimo“, – pasakoja D.Mickeliūnienė.

D.Mickeliūnienės teigimu, tai patvirtina ir pirkėjų pasirinkimai. Dažnam tikrą skonį ir kokybę vertinančiam vartotojui 2,5 proc. ar 3,5 proc. riebumo „Dvaro“ pienas yra tapęs neatsiejama kasdienio raciono dalimi. Jį renkasi ir didelį dėmesį savo vaikų mitybai skiriantys tėvai.

Pienas – ir sveikiems užkandžiams, ir desertams

Nors pienas daugeliui yra kasdienis ir gerai pažįstamas produktas, tai nereiškia, kad jis negali būti panaudojamas ruošiant šventinį stalą – pavyzdžiui, mažųjų gimtadienio proga. Pasitelkus šį ingredientą galima paruošti išties, originalių, skanių ir maistingų patiekalų bei užkandžių, kurie leis pradžiuginti net ir pieną be įvairių priedų ar pagardų gerti mažiau mėgstančius vaikus. Be to, į tokių patiekalų ruošimą galima įtraukti ir pačius šventės kaltininkus, kuriems tai suteiks naujų įspūdžių ir vertingų pamokų. Smagiai patirčiai virtuvėje puikiai tiks 2 nesudėtingi receptai.

Bananinis čija (chia) sėklų pudingas

Tiek ieškantiems maistingų ir skanių pusryčių idėjų, tiek šio to originalaus vaikų gimtadienio šventei puikiai tiks šis bananinis čija sėklų pudingas. Jam paruošti prireiks:

¾ stiklinės 3,5 proc. riebumo „Dvaro“ pieno

¼ stiklinės kokosų kremo (nesumažinto riebumo)

1 arbatinio šaukštelio vanilės miltelių

1 šaukšto agavos sirupo

¼ stiklinės baltų ar juodų čija sėklų

1 nedidelio banano

350 g šviežių ar šaldytų aviečių

1 arbatinio šaukštelio šviežiai spaustų citrinos sulčių

Į dubenį supilame pieną, dedame kokosų kremą, vanilę ir agavos sirupą ir viską išplakame iki vientisos masės. Tuomet beriame čija sėklas ir gerai išmaišome, kad tolygiai pasiskirstytų. Įmaišome norimo dydžio gabalėliais susmulkintą bananą. Pasiruošiame maždaug 200–250 ml talpos stiklines ar stiklainiukus, į kuriuos supilstome paruoštą masę. Nuo stiklinių viršaus paliekame maždaug po 1 cm. Pripildytus indus uždengiame lėkštutėmis ar specialiais dangteliais ir dedame į šaldytuvą bent 4 valandoms, kad sustingtų.

Kol pudingas stingsta, pasiruošiame aviečių sirupą. Avietes (jei naudojame šaldytas – prieš tai atšildome) dedame į koštuvą ar sietelį ir spausdami šaukštu į atskirą indą išspaudžiame jų sultis. Sultis patogiau spausti ne iš visų uogų vienu kartu, bet dalimis. Aviečių likučius galima pasilikti ir vėliau kur nors panaudoti (pavyzdžiui, ruošiant glotnučius) arba išmesti. Į aviečių sultis pilame citrinos sultis ir, pagal skonį, agavos sirupo. Išmaišome. Turėtume gauti maždaug 2/3 stiklinės sirupo, kurį dedame į šaldytuvą atvėsinti.

Pudingui sustingus į indelius su juo paskirstome paruoštą sirupą. Ant viršaus taip pat galima uždėti keletą paskirų aviečių ir mėtos lapelių papuošimui. Puikus užkandis paruoštas ragauti!

Braškinis kreminio sūrio pyragas

Koks gi gimtadienis be torto ar pyrago? Gaminant jį taip pat gali pasitarnauti pienas. Turėdami jo galite pagaminti puikų braškinį kreminio sūrio pyragą, kuris abejingų nepaliks nei mažų, nei didelių. Šiam pyragui prireiks:

½ stiklinės „Dvaro“ sviesto (nesūdyto)

100 g kreminio sūrio

Stiklinės ir dviejų šaukštų cukraus

1 su puse stiklinės miltų

2 arbatinių šaukštelių kepimo miltelių

½ arbatinio šaukštelio druskos

1 su puse stiklinės 3,5 proc. riebumo „Dvaro“ pieno

1 arbatinio šaukšto vanilės ekstrakto

700 g braškių

1 arbatinio šaukštelio cukraus pudros

Iki 180 °C temperatūros įkaitiname orkaitę. Į stiklinį ar keramikinį kepimo indą dedame sviestą ir maždaug 6 minutėms šauname į kaistančią orkaitę, kad ištirptų. Indą išimame iš orkaitės, o ištirpusį sviestą tolygiai paskirstome ant jo dugno.

Atskirame inde sumaišome kreminį sūrį ir du šaukštus cukraus. Cukrus turėtų pasiskirstyti tolygiai. Kitame inde sumaišome miltus, kepimo miltelius, druską ir stiklinę cukraus. Po truputį įmaišome pieną ir vanilės ekstraktą. Viską išmaišome iki vientisos masės.

Paruoštą tešlą supilame į kepimo indą su ištirpdytu sviestu. Ant tešlos viršaus išdėliojame puselėmis supjaustytas braškes. Tuomet šaukštu ant viršaus paskirstome paruoštą kreminio sūrio mišinį. Kepimo indą 50–60 minučių dedame į įkaitintą orkaitę. Iškepusio pyrago viršus turėtų įgyti gražų aukso geltonumo atspalvį. Iš orkaitės ištrauktą pyragą apibarstome cukraus pudra ir patiekiame šiltą su – kodėl gi ne? – stikline pieno. Skanaus!