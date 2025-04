V. Radzevičius vaikus ir anūkus siūlo pradžiuginti spagečiais su kitokiu „Bolognese“ padažu: greita, sotu ir skanu

Vytaras Radzevičius sako, kad apžiūrinėdamas dešreles parduotuvėje, pirmiausiai panagrinėja etiketę.

„Stengiuosi įsigyti tokių, kuriose kuo daugiau mėsos ir kuo mažiau druskos bei įvairių priedų. Be to, luptų dešrelių paruošimas sutaupo laiko, o vaikams, kurie nori pašeimininkauti savarankiškai, nebekyla klausimų, ar jas lupti prieš verdant ar išvirus. Be to, mažiau žalojama ir gamta – nereikia išmesti papildomų šiukšlių“.

Anot pašnekovo, šiandieninis pasaulis – skubantis, tad dažnas renkasi ne tik skanų, bet ir greitai paruošiamą kokybišką maistą, o dešrelės – vienos universaliausių produktų.

„Jos tinka ir angliškiems pusryčiams su kiaušiniu, šonine bei pupelėmis, ir pietums ar vakarienei: jų galima įpjaustyti į troškinius ir sriubas. O jei šalia – didelė porcija salotų, užteks tiesiog išsivirti, patiekti su norimu padažu ir mėgautis“, – sako jis.

Vaikams – žaismingi patiekalai

V. Radzevičius sako, kad šaldytuve visada turi kelių rūšių produktų, įtinkančių net išrankiausiems šeimos nariams: „Štai tada ir gelbsti dešrelės. Dauguma tėvų žino, kad nevalgiems vaikams išmoningai patiektas maistas dažniausiai sužadina apetitą. Tad savo vaikams, o dabar – ir anūkams, kepu „aštuonkojus“: kryžmai iki pusės įpjaunu dešrelių galus ir pakepu – tada jos juokingai susiraito“, – patirtimi dalinasi žurnalistas.

Taip pat naminės kulinarijos žinovas pataria būnant gamtoje vaikams paruošti dešrainių su daržovėmis.

„Iš patirties žinau, kad jie tikrai prašys antros porcijos. O jei vaikai ne itin mėgsta daržoves, gera išeitis – dešrelės, kurių sudėtyje jau jų yra“.

Vytaras Radzevičius prisimena, kad vasarą po maudynių išalkę vaikai mielai rinkdavosi spagečius su dešrelėmis – buvo greita, sotu ir skanu.

Spagečiai su kitokiu „Bolognese“ padažu

Patiekalui reikės:

500 g dešrelių;

1 vnt. morkos;

2 vnt. svogūnų;

3 skiltelių česnako;

2 šaukštų alyvuogių aliejaus;

2 šaukštų tirštos pomidorų pastos;

400 g pomidorų savo sultyse;

480 g spagečių;

saujelės kietojo sūrio.

Kaip gaminti:

Užkaiskite, pasūdykite vandenį, o kai jis užvirs, sudėkite makaronus ir virkite tiek minučių, kiek nurodyta ant pakuotės. Morką nuskuskite ir sutarkuokite. Svogūnus nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais. Česnakus nulupkite ir susmulkinkite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, berkite į jį morkas, svogūnus ir česnakus, pakepinkite. Į tą pačią keptuvę sudėkite pjaustytas dešreles, kelias minutes pakepinkite, tada supilkite pomidorų pastą, pabarstykite druska, pipiais ir dar šiek tiek pakaitinkite. Supilkite pomidorus savose sultyse ir troškinkite apie 10 minučių. Kai makaronai išvirs, juos nukoškite, dėkite į lėkštes, ant jų pilkite padažo su dešrelėmis ir pabarstykite tarkuotu sūriu.

Skanaus!